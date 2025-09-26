[Ciudad, Texas] — Autoridades del Sheriff informaron que durante una investigación por un tráiler reportado como robado, descubrieron que el vehículo en realidad había sido robado previamente en Edinburg.

La persona que inicialmente reportó el robo fue detenida mientras se realizan las investigaciones correspondientes, según indicaron las autoridades.

El caso permanece bajo investigación para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.