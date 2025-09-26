HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Descubren que tráiler reportado como robado en realidad provenía de Edinburg; víctima fue detenidaEricks Webs DesignEricks Webs Design

La persona que inicialmente reportó el robo fue detenida mientras se realizan las investigaciones correspondientes, según indicaron las autoridades.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 26 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: SHERIFFFFFFFFFFF.jpg

[Ciudad, Texas] — Autoridades del Sheriff informaron que durante una investigación por un tráiler reportado como robado, descubrieron que el vehículo en realidad había sido robado previamente en Edinburg.

La persona que inicialmente reportó el robo fue detenida mientras se realizan las investigaciones correspondientes, según indicaron las autoridades.

El caso permanece bajo investigación para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Sep 25, 2025

PHARR, Texas – La mañana de este jueves, Valley View Junior High activó protocolos de seguridad tras la circulación de una publicación en redes sociales entre estudiantes. En un comunicado, el Valley View ISD informó que, por precaución, se notificó de inmediato a las...

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

Sep 25, 2025

McAllen, Texas – La ciudad de McAllen alcanzó reconocimiento nacional al ser clasificada en la posición número 20 del listado Best Places to Live in America 2025-2026 de U.S. News & World Report. McAllen comparte el Top 20 con tres ciudades más de Texas: Pearland...

Ad Placeholder
Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Sep 24, 2025

Donna, Texas – La Policía de Donna arrestó a Boyd Salinas en relación con un caso de allanamiento de morada y agresión ocurrido el 30 de agosto de 2025 en la cuadra 700 de Miller Avenue. Durante la investigación, se determinó que Salinas ingresó de manera ilegal a una...

Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos

Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos

Sep 24, 2025

Dallas, Texas. – Una persona murió y dos más resultaron hospitalizadas con heridas de bala tras un tiroteo ocurrido la mañana del miércoles en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, informaron...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable

Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable

Condena en el Caso de Carlos Contreras El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Castillo, ha llegado a su fin en la corte del Condado Hidalgo. Tras más de tres horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Contreras, marcando el final de un...

Ad Placeholder
Ad Placeholder