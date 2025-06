Harlingen, Texas — Una supuesta casa de seguridad en Mercedes, Texas, fue descubierta el lunes por agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), lo que resultó en la detención de 16 personas en situación migratoria irregular.

El 1 de junio, ICE recibió una denuncia anónima alertando sobre la presencia de múltiples personas indocumentadas albergadas en una vivienda de Mercedes. Tras recibir el reporte, ICE contactó al Departamento de Policía de Mercedes, que realizó una inspección de bienestar en la propiedad.

Al llegar, los agentes hablaron con el dueño del lugar, quien admitió estar albergando a aproximadamente 16 individuos dentro del domicilio.

“Esta operación subraya el papel crucial que desempeñan el público y nuestros socios de las fuerzas del orden locales en la identificación y desarticulación de redes de tráfico humano,” declaró Mark Lippa, subagente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE en el Valle del Río Grande. “Las redes criminales transnacionales continúan poniendo vidas en peligro con fines de lucro. ICE perseguirá sin descanso a quienes exploten a personas vulnerables por beneficio económico.”

Los 16 detenidos fueron identificados como ciudadanos de Nepal, Albania, México, Honduras y Guatemala.

Todos fueron puestos bajo custodia por violaciones migratorias, mientras que otro individuo, de nacionalidad mexicana, está siendo investigado por su presunta participación en el tráfico de personas.

La investigación continúa en curso. Esta acción fue apoyada por las divisiones de Operaciones de Ejecución y Deportación de ICE, la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Se exhorta al público a reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de personas llamando al 866-347-2423 o enviando una denuncia anónima a través del formulario en línea de ICE.

ICE HSI Rio Grande Valley, with federal & local partners, uncover a stash house in Mercedes, TX, leading to the apprehension of 16 illegal aliens from five different countries. Anonymous tips play a key role in disrupting human smuggling. pic.twitter.com/sZEJ0jGrr9