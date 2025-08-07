HOY

Entravision Communications
Deportes

Deportistas de Sharyland Destacan en el Deporte EscolarEricks Webs DesignEricks Webs Design

Estrellas en Ascenso: Un Foco en el Talento de Sharyland En el distrito escolar de Sharyland, dos jóvenes talentos están dejando su marca en el ámbito deportivo antes de concluir su etapa en la preparatoria. Calvin Harris y Derek Thompson se destacan en sus respectivas disciplinas, mostrando un compromiso y liderazgo que inspiran a sus […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 07 2025
Ad Placeholder

Estrellas en Ascenso: Un Foco en el Talento de Sharyland

En el distrito escolar de Sharyland, dos jóvenes talentos están dejando su marca en el ámbito deportivo antes de concluir su etapa en la preparatoria. Calvin Harris y Derek Thompson se destacan en sus respectivas disciplinas, mostrando un compromiso y liderazgo que inspiran a sus compañeros y a la comunidad.

Calvin Harris: Un Líder en el Campo de Fútbol Americano

Calvin Harris, mariscal de campo de los Riders de Sharyland, ha tenido una temporada notable en el invierno de 2024. Su capacidad para lanzar con precisión y correr cuando la jugada lo requiere lo convierte en un jugador excepcional. Más allá de sus habilidades técnicas, Harris es reconocido por su liderazgo dentro y fuera del campo, infundiendo energía y confianza a su equipo.

“Es un líder dentro del vestidor”, mencionan sus compañeros. Harris no solo se enfoca en su desempeño personal, sino en lo que puede lograr el equipo en conjunto. Su ética de trabajo y dedicación inspiran a otros a seguir su ejemplo, reflejando un compromiso que va más allá del deporte.

Derek Thompson: Dominio en el Lanzamiento de Bala

En el campo de los Pioneers, Derek Thompson ha demostrado ser un atleta destacado en el lanzamiento de bala. Su potencia y habilidad para superar sus propios límites lo han llevado a ser uno de los mejores atletas en la historia de Pioneer. Thompson combina carisma y accesibilidad con una dedicación inquebrantable al trabajo y la competencia.

“El atletismo es mi vida”, afirma Thompson, quien dedica horas diarias a su entrenamiento. Su pasión por el deporte y su deseo de ser un buen ejemplo para otros atletas del valle reflejan su profundo sentido de responsabilidad.

Compromiso y Legado

Ambos deportistas se preparan para cerrar con broche de oro su etapa en la preparatoria, dejando un legado de entrega, constancia y liderazgo. Su impacto se siente no solo en el campo y la pista, sino también en aquellos que los rodean, inspirando a las futuras generaciones a alcanzar grandes logros.

Mientras el tiempo avanza hacia el final de este capítulo, Harris y Thompson continúan demostrando que están destinados a algo más grande. Su historia es un testimonio de lo que se puede lograr con dedicación y pasión.

Deportistas de Sheridan Destacan en el Deporte Escolar
Calvin Harris deporte escolar Derek Thompson Fútbol Americano lanzamiento de bala Sheridan
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg

Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg

Aug 7, 2025

EDINBURG, TX – El Departamento de Policía de Edinburg investiga un posible caso de acumulación de animales en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de la calle Peter. La situación salió a la luz tras una denuncia ciudadana sobre un olor fuerte que provenía del...

Ad Placeholder
Cierre vial en San Juan por trabajos de mejora

Cierre vial en San Juan por trabajos de mejora

Aug 6, 2025

SAN JUAN, Texas — A partir del jueves 8 de agosto, el tramo de San Antonio Street en su cruce con Ridge Road permanecerá cerrado al tránsito vehicular como parte de un proyecto de mejoras en la infraestructura vial de la ciudad. De acuerdo con autoridades locales, los...

Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Una persona muere en accidente en Puerto Isabel

Aug 5, 2025

CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
RGCG ISD invita al evento “Back to School Bash” este 8 de agosto

RGCG ISD invita al evento “Back to School Bash” este 8 de agosto

RIO GRANDE CITY, TX – El Distrito Escolar de Rio Grande City (RGCGISD) celebrará su evento anual de regreso a clases, “Back to School Bash”, este viernes 8 de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la Primaria John & Olive Hinojosa, ubicada en 2448 Embassy St., Rio...

Ad Placeholder