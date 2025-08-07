Calor extremo: El Valle experimenta temperaturas sofocantes mientras se avecinan lluvias en algunas áreas costeras.
Estrellas en Ascenso: Un Foco en el Talento de Sharyland
En el distrito escolar de Sharyland, dos jóvenes talentos están dejando su marca en el ámbito deportivo antes de concluir su etapa en la preparatoria. Calvin Harris y Derek Thompson se destacan en sus respectivas disciplinas, mostrando un compromiso y liderazgo que inspiran a sus compañeros y a la comunidad.
Calvin Harris: Un Líder en el Campo de Fútbol Americano
Calvin Harris, mariscal de campo de los Riders de Sharyland, ha tenido una temporada notable en el invierno de 2024. Su capacidad para lanzar con precisión y correr cuando la jugada lo requiere lo convierte en un jugador excepcional. Más allá de sus habilidades técnicas, Harris es reconocido por su liderazgo dentro y fuera del campo, infundiendo energía y confianza a su equipo.
“Es un líder dentro del vestidor”, mencionan sus compañeros. Harris no solo se enfoca en su desempeño personal, sino en lo que puede lograr el equipo en conjunto. Su ética de trabajo y dedicación inspiran a otros a seguir su ejemplo, reflejando un compromiso que va más allá del deporte.
Derek Thompson: Dominio en el Lanzamiento de Bala
En el campo de los Pioneers, Derek Thompson ha demostrado ser un atleta destacado en el lanzamiento de bala. Su potencia y habilidad para superar sus propios límites lo han llevado a ser uno de los mejores atletas en la historia de Pioneer. Thompson combina carisma y accesibilidad con una dedicación inquebrantable al trabajo y la competencia.
“El atletismo es mi vida”, afirma Thompson, quien dedica horas diarias a su entrenamiento. Su pasión por el deporte y su deseo de ser un buen ejemplo para otros atletas del valle reflejan su profundo sentido de responsabilidad.
Compromiso y Legado
Ambos deportistas se preparan para cerrar con broche de oro su etapa en la preparatoria, dejando un legado de entrega, constancia y liderazgo. Su impacto se siente no solo en el campo y la pista, sino también en aquellos que los rodean, inspirando a las futuras generaciones a alcanzar grandes logros.
Mientras el tiempo avanza hacia el final de este capítulo, Harris y Thompson continúan demostrando que están destinados a algo más grande. Su historia es un testimonio de lo que se puede lograr con dedicación y pasión.
Palm Valley Animal Society recibe 54 perros de un caso de acumulación; piden apoyo ante cierre de su sede en Trenton
EDINBURG, Texas – Palm Valley Animal Society (PVAS) informó que ha recibido 54 perros provenientes de un caso reciente de acumulación de animales, justo cuando la organización se prepara para cerrar su ubicación en Trenton. La llegada simultánea de tantos animales...
Policía de Edinburg investiga tiroteo, aseguran narcóticos en cateo relacionado
Los oficiales acordonaron el área y permanecen en el lugar realizando las investigaciones correspondientes.
Deportes en Acción: Resumen de la League Cup y MLB
League Cup: La League Cup llega a su fin mientras la MLS supera a la Liga MX; resultados destacados en la MLB.
Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg
EDINBURG, TX – El Departamento de Policía de Edinburg investiga un posible caso de acumulación de animales en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de la calle Peter. La situación salió a la luz tras una denuncia ciudadana sobre un olor fuerte que provenía del...
Detención de inmigrantes en Weslaco tras peligrosa persecución
Persecución Weslaco: Cinco inmigrantes son detenidos en Weslaco después de una persecución que involucró a un conductor de Indiana.
Homicidio por intoxicación en Brownsville: Nueva fianza impuesta
Homicidio: Raúl Rodríguez enfrenta nuevos cargos tras el trágico accidente del 25 de julio en Brownsville.
Se registra accidente automovilístico en McAllen
Accidente automovilístico: Un choque entre dos SUV en McAllen causa interrupciones en el tráfico y moviliza equipos de emergencia.
Persecución policial en Brownsville culmina en arresto
Persecución policial: El conductor de un vehículo Chevrolet Tajo fue detenido tras una peligrosa persecución por las calles de Brownsville.
Cierre vial en San Juan por trabajos de mejora
SAN JUAN, Texas — A partir del jueves 8 de agosto, el tramo de San Antonio Street en su cruce con Ridge Road permanecerá cerrado al tránsito vehicular como parte de un proyecto de mejoras en la infraestructura vial de la ciudad. De acuerdo con autoridades locales, los...
Cierran tramo de la I-2 en Harlingen por investigación de accidente fatal
El tráfico que se dirija hacia el oeste por la I-2 en esa zona será desviado hacia el norte o sur por FM 800, y los conductores deberán buscar rutas alternas para continuar su trayecto.
Deudas Estudiantiles: Reanudación de intereses afecta a miles
El programa SAFE, que pausaba los intereses de las deudas estudiantiles, brindó un respiro a miles de estudiantes.
Seguridad Escolar: Preparativos ante el regreso a clases
Seguridad escolar: Las escuelas de Texas refuerzan sus medidas de seguridad ante el inminente regreso a clases.
Familia en Mission lucha sin agua ni electricidad tras tormenta
Mission: La familia González enfrenta desafíos extremos después de que fuertes vientos derribaran árboles y cables eléctricos.
Asesinato en Reynosa: Delegado de la Fiscalía General de la República es abatido
Reynosa: El asesinato del delegado Ernesto Vázquez Reina en Reynosa sacude a Tamaulipas y revela tensiones con el crimen organizado.
Investigan muerte de hombre que se golpeaba la cabeza y agredió a oficiales
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel
CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...