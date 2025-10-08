Deportes: Yankees y el Béisbol Dominan la Agenda Deportiva

HOY

Yankees: El béisbol y el baloncesto protagonizan los eventos deportivos más destacados, mientras que Cristiano Ronaldo recibe un prestigioso reconocimiento.

By Cecilia Castaneda
Published October 08 2025
Los Yankees Resurgen en la Serie Divisional

Los New York Yankees lograron evitar la barrida de los Toronto Blue Jays en un emocionante tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana. Aaron Judge se convirtió en el héroe de la noche al conectar un impresionante jonrón de tres carreras, empatando el juego y liderando al equipo a una victoria de 9-6. Este resultado mantiene vivas las esperanzas de los Yankees en la postemporada y promete un cuarto duelo aún más emocionante.

Pretemporada de la NBA: Chicago Bulls Vs. Cleveland Cavaliers

El baloncesto también captó la atención con un emocionante enfrentamiento entre los Chicago Bulls y los Cleveland Cavaliers en la pretemporada de la NBA. Los Bulls se llevaron la victoria por un estrecho margen de 118 a 117. Destacado fue el desempeño de Mantis, quien anotó 19 puntos, y Zach Collins, que aportó 16 desde el banquillo. El partido se decidió en los últimos segundos gracias a un crucial bloqueo de Daniel Terry sobre Thomas Bryan, asegurando así el triunfo para Chicago.

Cristiano Ronaldo Recibe el Premio Globo

Cristiano Ronaldo sigue brillando en el mundo del fútbol al recibir el prestigioso Premio Globo otorgado por la Federación Portuguesa de Fútbol. En el evento, Ronaldo expresó su deseo de continuar activo por algunos años más, con la vista puesta en el Mundial 2026. A sus 40 años, el “Bicho” busca alcanzar los mil goles en su carrera, un hito que podría lograr en aproximadamente un año.

