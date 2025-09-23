Triunfo de los Leones de Detroit en la NFL

En un emocionante cierre de la semana 3 de la NFL, los Leones de Detroit lograron una victoria crucial contra los Baltimore Ravens. El encuentro se caracterizó por su intensidad y competitividad. Lamar Jackson, el mariscal de campo de los Ravens, fue capturado siete veces, lo que evidenció la fuerte defensa de los Lions. El corredor Montgomery fue una pieza clave, corriendo para un touchdown de 31 yardas en el último minuto y asegurando la victoria con un marcador de 38 a 30.

Bravos de Atlanta continúan su racha ganadora

En el béisbol de las Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta se impusieron cómodamente a los Nationals de Washington. Chris Allen destacó al permitir solo cinco carreras en cinco entradas, mientras que el venezolano Ronald Acuña Jr. bateó un jonrón que contribuyó a la victoria final de 11 a 5. Los Bravos han mantenido una racha impresionante, sumando su novena victoria consecutiva.

Emocionante empate entre Cardenales y Gigantes

El duelo entre los Cardenales de St. Louis y los Gigantes de San Francisco fue igualmente emocionante. Iván Herrera, de Panamá, destacó al batear un cuadrangular de dos carreras que niveló el marcador. Un error de la segunda base de San Francisco permitió a los Cardenales anotar la carrera de la ventaja, llevándose la victoria con un marcador de 6 a 4.

Goleada del Real Madrid en España

El Real Madrid ofreció un espectáculo en su partido contra el Levante, asegurando una goleada. Vinícius Jr. abrió el marcador, seguido de un doblete de Mbappé, asegurando una cómoda victoria y los tres puntos para el equipo merengue.

Santini Jiménez brilla en Italia

En Italia, Santini Jiménez y el Milan lograron una victoria importante. Santini rompió su sequía goleadora, mientras que Christian Pulisic, conocido como el Capitán América, también dejó su marca al anotar el tercer gol del encuentro.