Deportes: Victoria de Leones de Detroit y Goleada del Real Madrid

HOY

Entravision Communications
Deportes

Deportes: Victoria de Leones de Detroit y Goleada del Real MadridEricks Webs DesignEricks Webs Design

NFL: Resumen de los últimos triunfos en la NFL, MLB y el fútbol europeo.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 23 2025
Ad Placeholder

Triunfo de los Leones de Detroit en la NFL

En un emocionante cierre de la semana 3 de la NFL, los Leones de Detroit lograron una victoria crucial contra los Baltimore Ravens. El encuentro se caracterizó por su intensidad y competitividad. Lamar Jackson, el mariscal de campo de los Ravens, fue capturado siete veces, lo que evidenció la fuerte defensa de los Lions. El corredor Montgomery fue una pieza clave, corriendo para un touchdown de 31 yardas en el último minuto y asegurando la victoria con un marcador de 38 a 30.

Bravos de Atlanta continúan su racha ganadora

En el béisbol de las Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta se impusieron cómodamente a los Nationals de Washington. Chris Allen destacó al permitir solo cinco carreras en cinco entradas, mientras que el venezolano Ronald Acuña Jr. bateó un jonrón que contribuyó a la victoria final de 11 a 5. Los Bravos han mantenido una racha impresionante, sumando su novena victoria consecutiva.

Emocionante empate entre Cardenales y Gigantes

El duelo entre los Cardenales de St. Louis y los Gigantes de San Francisco fue igualmente emocionante. Iván Herrera, de Panamá, destacó al batear un cuadrangular de dos carreras que niveló el marcador. Un error de la segunda base de San Francisco permitió a los Cardenales anotar la carrera de la ventaja, llevándose la victoria con un marcador de 6 a 4.

Goleada del Real Madrid en España

El Real Madrid ofreció un espectáculo en su partido contra el Levante, asegurando una goleada. Vinícius Jr. abrió el marcador, seguido de un doblete de Mbappé, asegurando una cómoda victoria y los tres puntos para el equipo merengue.

Santini Jiménez brilla en Italia

En Italia, Santini Jiménez y el Milan lograron una victoria importante. Santini rompió su sequía goleadora, mientras que Christian Pulisic, conocido como el Capitán América, también dejó su marca al anotar el tercer gol del encuentro.

Deportes: Victoria de Leones de Detroit y Goleada del Real Madrid
Deportes Detroit Lions fútbol europeo Milan MLB NFL Real Madrid
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Sep 23, 2025

Gracias al apoyo de la comunidad, los investigadores pudieron identificar y arrestar al responsable. Las autoridades destacaron especialmente la colaboración de los testigos que proporcionaron información clave para avanzar en el caso.

Ad Placeholder
Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio

Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio

Sep 22, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna está pidiendo la colaboración de la comunidad para identificar a un sospechoso relacionado con un incendio ocurrido en un negocio local. El individuo fue captado en video y las autoridades buscan cualquier información...

Detienen a hombre buscado por acoso en Donna

Detienen a hombre buscado por acoso en Donna

Sep 22, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna informó que Anthony Ray Ramirez, de Weslaco, fue detenido tras ser buscado en relación con una investigación por acoso. Las autoridades habían solicitado el apoyo de la comunidad para dar con su paradero y...

Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Sep 22, 2025

El Departamento de Policía de Edinburg informó que Charles Parkinson, de 29 años, fue formalmente instruido de cargos ayer y recibió varias fianzas que en conjunto suman 230,000 dólares. 200,000 dólares por conducir en estado de ebriedad (tercera ofensa o más). 20,000...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder