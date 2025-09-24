HOY

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 24 2025
Vaqueros de UCHRDB: Preparación y Compromiso

Los Vaqueros continúan afinando su estrategia para su primer partido de conferencia en Luisiana. Uno de los jugadores clave en la línea ofensiva es Gannen Lauer, originario de Hawái, quien ha demostrado ser un pilar fundamental para el equipo. Lauer se destaca por su dedicación a proteger al mariscal de campo Eddie Lee Marburger, asegurando que tenga tiempo y espacio para maniobrar sin presión. “Doy mi vida por el equipo”, comenta Lauer, destacando su compromiso con los Vaqueros. Este esfuerzo se ha reflejado en el buen desempeño del equipo, que busca su segundo triunfo como visitante y mantener una racha de cinco victorias consecutivas.

Resumen de la Jornada 10 del Fútbol Mexicano

La Jornada 10 del fútbol mexicano dejó partidos llenos de emociones. En el Estadio Cuauhtémoc, Puebla y Pachuca empataron a dos goles. Oussama Idrisi abrió el marcador para Pachuca, aprovechando un rebote tras fallar un penal. Puebla logró darle la vuelta con dos goles de Emiliano Gómez, pero Alan Bautiza igualó el marcador en los últimos minutos, dejando a Puebla en la parte baja de la tabla con solo 5 puntos.

En el New Camp, León y Mazatlán también empataron a dos en un partido lleno de giros. León se adelantó con un penal de James Rodríguez y un cabezazo de Ismael Díaz. Sin embargo, Anderson Duarte de Mazatlán se convirtió en la figura del encuentro al empatar con dos goles en solo cuatro minutos, rescatando un punto valioso para su equipo.

Europa League: La Roma Inicia con Victoria

La Europa League regresó a las pantallas, y la Roma logró sus primeros tres puntos con una victoria sobre un equipo francés. Los goles de los centrales Iba Nidica y Gianluca Mancini aseguraron el triunfo. A pesar de un penal anotado por Terem Mofí, la Roma mantuvo la ventaja y se prepara para recibir al LILLE en la próxima jornada de la Europa League.

