UTRGV Continúa su Racha Invicta

La Universidad de Texas en el Valle del Río Grande (UTRGV) está disfrutando de un inicio de temporada impresionante. Tras una victoria ajustada contra Prairie View A&M , los Vaqueros siguen invictos en la temporada. El marcador final fue de 27-21, gracias a una remontada en la segunda mitad del encuentro. El entrenador en jefe expresó su satisfacción con el desempeño del equipo, especialmente el sector defensivo, destacando su papel crucial en la victoria.

Este sábado, UTRGV se enfrentará a la Universidad de Langston, que viene de dos derrotas consecutivas. Los Vaqueros, liderados por Eddie Marc Burger, son los claros favoritos para llevarse el triunfo en su tercer partido consecutivo como locales.

Resurgimiento de los Vikings en la NFL

En la NFL, los Vikings de Minnesota protagonizaron un regreso espectacular durante el Monday Night Football. Liderados por J.J. McCarthy, los Vikings derrotaron a los Osos de Chicago con una destacada actuación en el último cuarto. McCarthy anotó tres touchdowns, incluyendo pases clave a Justin Jefferson y Evron, asegurando una ventaja de 10 puntos que selló el triunfo para su equipo. La sólida estrategia de juego terrestre ayudó a McCarthy a adaptarse y liderar a los Vikings hacia la victoria.

Por otro lado, Caleb Williams de los Bears inició el partido con diez pases completos consecutivos, la racha más larga en el equipo desde 1978. Sin embargo, a pesar de esta actuación, los Bears no lograron mantener la ventaja.

Cristiano Ronaldo Conquista a Hungría

En el ámbito internacional, Portugal logró una victoria sufrida ante Hungría con un marcador de 3-2. Cristiano Ronaldo fue fundamental, anotando un penal que lo llevó a alcanzar 943 goles en su carrera, 141 de ellos con la selección nacional. El partido comenzó con un gol de Barnabas Varga para Hungría, pero Bernardo Silva empató al 36. Ronaldo no solo anotó el penal, sino que también ayudó a su equipo a sellar la victoria con un gol de Joao Cancelo.

Ronaldo está a punto de romper el récord de goles en eliminatorias, compartido actualmente con Carlos “El Pescaíto” Ruiz de Guatemala. Con cuatro partidos restantes, el portugués podría establecer una nueva marca histórica.