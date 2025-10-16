Deportes: Toronto Blue Jays y Argentina en el centro de atención

Victoria contundente de los Toronto Blue Jays en la postemporada

En un emocionante encuentro de la serie de Campeonato de la Liga Americana, los Toronto Blue Jays lograron una impresionante victoria sobre los Seattle Mariners con un marcador de 13 a 4. La estrella del partido fue Vladimir Guerrero Jr., quien tuvo un desempeño perfecto al batear 4 de 4, incluyendo un home run y dos dobles. George Springer también destacó con un cuadrangular, igualando a Bernie Williams con 22 home runs en postemporada.

El abridor Shane Bieber, a pesar de un inicio titubeante, logró lanzar seis entradas sólidas con ocho ponches. La ofensiva de los Blue Jays fue imparable, conectando cinco home runs en total gracias a las actuaciones de Andrés Jiménez, Alejandro Kirk y Addison Berger. Aunque Seattle empezó fuerte con un jonrón de dos carreras de Julio Rodríguez, Toronto respondió con 12 carreras consecutivas. El Juego 4 se llevará a cabo esta noche en Seattle, con Max Scherzer por Toronto enfrentando a Luis Castillo de los Mariners.

Pretemporada de la NBA: Dallas Mavericks vs Los Ángeles Lakers

En un partido de pretemporada disputado en Las Vegas, Nevada, los Dallas Mavericks vencieron a Los Ángeles Lakers con un contundente marcador de 121 a 94. A pesar de comenzar con una desventaja de 17 puntos, los Mavericks remontaron gracias a una dominante segunda mitad. Cooper Flag y Clay Thompson lideraron la ofensiva de Dallas, mientras que Gaby Vincent destacó por los Lakers con 22 puntos y 6 triples. Esta victoria da confianza a Dallas antes del inicio de la temporada regular.

Mundial Sub-20: Argentina avanza a la final

Argentina logró un triunfo importante al vencer a Colombia 1-0 en la semifinal del Mundial Sub-20 Chile 2025. El gol decisivo fue anotado por Matteo Silvetti, delantero del Inter Miami, gracias a una asistencia de Gianluca Perastini en el minuto 71. Silvetti, máximo goleador del torneo con 5 goles, fue crucial para la clasificación de Argentina. Colombia, sin su estrella Nacer Villarreal por suspensión, dominó la primera mitad pero no pudo concretar. La expulsión de John Rentería y la presión argentina sellaron el destino del partido.

Argentina se enfrentará a Marruecos en la final, mientras que Colombia jugará contra Francia por el tercer lugar. Francia perdió ante Marruecos en una emocionante tanda de penales 5-4 tras empatar en el tiempo regular. Marruecos, con un autogol del arquero francés Lisandro Urmeta y un gol de Lucas Maiko para Francia, llevó el partido a la prórroga. La tanda de penales fue dramática, destacando Abdelkahim El Benzamí como el héroe al detener el penal decisivo. Este es un momento histórico para Marruecos, siendo su primera final en el Mundial Sub-20.