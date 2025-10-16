Deportes: Toronto Blue Jays y Argentina en el centro de atención

El Valle de Texas disfruta de cielos despejados y temperaturas cálidas, con vientos moderados y condiciones favorables en las playas.
Victoria contundente de los Toronto Blue Jays en la postemporada En un emocionante encuentro de la serie de Campeonato de la Liga Americana, los Toronto Blue Jays lograron una impresionante victoria sobre los Seattle Mariners con un marcador de 13 a 4. La estrella del partido fue Vladimir Guerrero Jr., quien tuvo un desempeño perfecto
En un emocionante encuentro de la serie de Campeonato de la Liga Americana, los Toronto Blue Jays lograron una impresionante victoria sobre los Seattle Mariners con un marcador de 13 a 4. La estrella del partido fue Vladimir Guerrero Jr., quien tuvo un desempeño perfecto al batear 4 de 4, incluyendo un home run y dos dobles. George Springer también destacó con un cuadrangular, igualando a Bernie Williams con 22 home runs en postemporada.
El abridor Shane Bieber, a pesar de un inicio titubeante, logró lanzar seis entradas sólidas con ocho ponches. La ofensiva de los Blue Jays fue imparable, conectando cinco home runs en total gracias a las actuaciones de Andrés Jiménez, Alejandro Kirk y Addison Berger. Aunque Seattle empezó fuerte con un jonrón de dos carreras de Julio Rodríguez, Toronto respondió con 12 carreras consecutivas. El Juego 4 se llevará a cabo esta noche en Seattle, con Max Scherzer por Toronto enfrentando a Luis Castillo de los Mariners.
Pretemporada de la NBA: Dallas Mavericks vs Los Ángeles Lakers
En un partido de pretemporada disputado en Las Vegas, Nevada, los Dallas Mavericks vencieron a Los Ángeles Lakers con un contundente marcador de 121 a 94. A pesar de comenzar con una desventaja de 17 puntos, los Mavericks remontaron gracias a una dominante segunda mitad. Cooper Flag y Clay Thompson lideraron la ofensiva de Dallas, mientras que Gaby Vincent destacó por los Lakers con 22 puntos y 6 triples. Esta victoria da confianza a Dallas antes del inicio de la temporada regular.
Mundial Sub-20: Argentina avanza a la final
Argentina logró un triunfo importante al vencer a Colombia 1-0 en la semifinal del Mundial Sub-20 Chile 2025. El gol decisivo fue anotado por Matteo Silvetti, delantero del Inter Miami, gracias a una asistencia de Gianluca Perastini en el minuto 71. Silvetti, máximo goleador del torneo con 5 goles, fue crucial para la clasificación de Argentina. Colombia, sin su estrella Nacer Villarreal por suspensión, dominó la primera mitad pero no pudo concretar. La expulsión de John Rentería y la presión argentina sellaron el destino del partido.
Argentina se enfrentará a Marruecos en la final, mientras que Colombia jugará contra Francia por el tercer lugar. Francia perdió ante Marruecos en una emocionante tanda de penales 5-4 tras empatar en el tiempo regular. Marruecos, con un autogol del arquero francés Lisandro Urmeta y un gol de Lucas Maiko para Francia, llevó el partido a la prórroga. La tanda de penales fue dramática, destacando Abdelkahim El Benzamí como el héroe al detener el penal decisivo. Este es un momento histórico para Marruecos, siendo su primera final en el Mundial Sub-20.
Aumentan tarifas del agua en McAllen a partir de octubre de 2025
La agencia informó que este ajuste busca garantizar la inversión continua en servicios confiables de agua y aguas residuales para la comunidad.
Incendio en el Condado Hidalgo: Familia en La Blanca pierde todo
Incendio: Una familia de La Blanca, Condado Hidalgo, enfrenta la devastación tras un incendio que destruyó su hogar.
Plaza Amistad en Donna inaugura con gran expectativa
Donna: La nueva Plaza Amistad promete beneficios para más de 500 familias de escasos recursos en Donna.
Tragedia en guardería de Donna: hombre mata a su expareja y luego se quita la vida
Un equipo de Univision 48 ya se encuentra en la escena recopilando más información.
Estudiante de BISD es detenido por amenaza en redes sociales; enfrenta cargo de delito grave
El menor enfrenta un cargo de tercer grado por delito grave (3rd degree felony), según confirmaron fuentes oficiales.
Estudiante es encontrado con pistola de aire en escuela de Elsa – Edcouch; no hay heridos
El personal escolar activó de inmediato los protocolos de emergencia, asegurando la situación de manera rápida y sin que se reportaran heridos.
Bomberos de Brownsville controlan incendio en estructura
Las autoridades continúan asegurando la zona para evitar cualquier riesgo adicional.
Edcouch brinda apoyo en incendio estructural en Elsa
El fuego ya ha sido controlado y las autoridades informaron que una persona fue trasladada al hospital por Skyline EMS con lesiones menores.
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria
LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...
Controlan incendio en restaurante comercial cerca del centro de Edinburg
Elementos del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron este martes a un incendio en una cocina comercial ubicada en el bloque 300 de East University, cerca de la 13th Avenue.
Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg
EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo...
Tortillas: El Corazón de la Herencia Hispana en el Valle
Este alimento, que se ha convertido en un símbolo de unidad familiar, está presente en casi todos los platillos y es una parte integral de la cultura culinaria del Valle del Río Grande.
Aviso de cierre vial por mantenimiento ferroviario
Rio Valley Switching realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en el cruce ferroviario de Bridge Avenue. Para completar estas labores de manera segura, se programaron cierres en las siguientes fechas: Vía principal: martes y miércoles, 14 y 15 de octubre, de 7:00...
Departamento de Elecciones del Condado de Hidalgo presenta nuevo sistema electrónico de registro de votantes
Anteriormente, el registro implicaba imprimir una etiqueta con el nombre, dirección y línea de firma del votante, que luego se colocaba en un formulario combinado.
Bomberos de Rio Hondo combaten incendio en estructura deshabitada
Por precaución, se solicitó apoyo a los departamentos de bomberos de Harlingen y Los Fresnos.
Policía de Brownsville investiga robo agravado que dejó un joven herido
Familiares y amigos trasladaron a la víctima a un hospital local para recibir atención. Las lesiones no ponen en riesgo la vida de la persona, y no se reportaron otros heridos.