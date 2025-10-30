Deportes: Regreso de los RGB Vipers y Emocionante Acción en la NBA y Serie Mundial

Tiempo: El Valle del Río Grande experimenta cielos despejados y vientos frescos con la llegada de un nuevo frente frío.
RGB Vipers: Los RGB Vipers se preparan para su temporada mientras la NBA y la Serie Mundial ofrecen intensos encuentros.
RGB Vipers Listos para la Nueva Temporada
El regreso de los RGB Vipers está a la vuelta de la esquina y la emoción se siente en el aire. Con el inicio de la temporada programado para el 7 de noviembre, el entrenador Joseph Blair enfrenta el reto de integrar a muchas caras nuevas y formar un equipo competitivo en poco tiempo. El primer partido será contra el Oklahoma City Blue, y Blair ha comentado que sus filosofías ofensivas y defensivas se mantendrán, asegurando que no cambiará mucho a pesar de la llegada de nuevos talentos. Los Vipers esperan comenzar con el pie derecho en casa y buscan su primera victoria de la campaña.
Houston Rockets Brillan en la NBA
En la NBA, los Houston Rockets lograron una impresionante victoria contra el Toronto Raptors con un marcador de 121 a 39. Kevin Durant fue la estrella del partido al anotar 31 puntos, mientras que Jabari Smith sumó 25, marcando un récord personal en el inicio de la temporada. Con esta victoria, los Rockets mejoran su récord a dos victorias consecutivas, mostrando un sólido desempeño en el inicio de la temporada.
Atlanta y Dallas con Desafíos en la NBA
Por otro lado, los Atlanta Hawks enfrentan dificultades, acumulando su cuarta derrota consecutiva por más de 10 puntos. En Dallas, los Mavericks lograron una ajustada victoria contra los Indiana Pacers. Brandon Williams y Dwight Wall fueron los máximos anotadores del equipo, contribuyendo significativamente al triunfo. Indiana tuvo una oportunidad de remontar, pero un intento fallido de triple de Aaron Nesmith selló su destino.
Serie Mundial: Toronto Blue Jays a un Paso del Título
En la Serie Mundial, los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers protagonizan un emocionante duelo. Toronto logró inclinar la balanza a su favor en el quinto juego, gracias a una destacada actuación de Trace Yes Serge, quien estableció un récord de 12 ponches para novatos en la Serie Mundial. Los Blue Jays podrían coronarse campeones en casa durante el sexto juego, tras una sólida actuación desde el inicio del partido.
Halloween: Recomendaciones de Seguridad para Padres en la Noche de Brujas
Autoridades emiten consejos para garantizar la seguridad de los niños durante Halloween.
Robo de Auto en Edinburg: Autoridades Buscan Información
La policía solicita la ayuda del público para identificar a una persona de interés tras el robo de un vehículo en la avenida Nolana.
Nuevo Puente en South Padre Island: Un Proyecto que Transforma la Región
South Padre Island: El Departamento de Transporte de Texas planea un segundo puente para aliviar el tráfico y fomentar el turismo en South Padre Island.
Seguridad en Halloween: Preocupaciones y precauciones para familias en Texas
Familias de Texas se preparan para Halloween mientras aumentan las preocupaciones sobre la seguridad en los vecindarios.
Alerta de estafa: correo falso de “Notificación de Auditoría e Investigación del IRS”
EE.UU - El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una alerta sobre correos electrónicos fraudulentos que circulan bajo el título “Notification of IRS Audit & Investigation”. Los mensajes engañosos instruyen a los destinatarios a descargar archivos “seguros”,...
CBP decomisa más de 160 especies de reptiles y arácnidos en puente internacional Anzaldúas
El decomiso ocurrió el 22 de octubre cuando agentes que realizaban inspecciones de salida detectaron una camioneta Toyota color plata que intentaba cruzar hacia Reynosa.
Camionero culpable de intentar traficar más de $6 millones en cocaína a Estados Unidos
EDINBURG, Texas – Un jurado del Condado Hidalgo declaró culpable a Mario Pastor, de 34 años y originario de Reynosa, México, por intento de contrabando de más de 200 kilogramos de cocaína a través de un puerto de entrada en el sur de Texas, informó este martes el...
Problemas en aeropuertos de EE.UU. por cierre de Gobierno
Cierre de gobierno: El cierre gubernamental afecta vuelos y empleados federales, causando retrasos y escasez de personal.
Accidente Mortal en Brownsville: Carreras Clandestinas Cobran Otra Víctima
Accidente mortal: Un hombre de 27 años fallece en accidente de tráfico mientras presuntamente participaba en carreras ilegales en Brownsville.
PSJA T-STEM ECHS Recibe Distinción como Lone Star Ribbon School 2025
La designación Lone Star Ribbon School, anteriormente parte del programa nacional Blue Ribbon Schools, ahora es una iniciativa estatal que reconoce a escuelas con excelencia académica, instrucción innovadora y preparación universitaria.
Ken Paxton demanda a fabricantes farmacéuticos por comercializar Tylenol a embarazadas pese a riesgos conocidos
El texto concluye con un enlace al documento completo de la demanda y un llamado a “hacer que las grandes farmacéuticas rindan cuentas” por poner en riesgo la salud pública.
Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado
Condado Cameron, TEXAS – La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron advierte a la comunidad sobre una nueva estafa telefónica. Según reportes recientes, individuos están llamando a residentes haciéndose pasar por oficiales de la ley y solicitando pagos por supuesta...
DPS captura a miembro de la pandilla MS-13 en el Condado Hidalgo
El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detuvo a un miembro confirmado de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y delincuente deportado durante la Operación Lone Star en el condado de Hidalgo.
Brownsville ISD lamenta la pérdida del oficial de seguridad Ramiro Torres
Se ofrecerán servicios de consejería y apoyo para el personal y los estudiantes afectados por esta noticia, y se anima a quienes lo necesiten a buscar asistencia.
Accidente deja un muerto y una mujer herida en presunta carrera callejera
WESLACO, TEXAS – El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal registrado durante la madrugada del lunes 27 de octubre de 2025 sobre la FM 3248 (Dr. Hugh Emerson Road), que dejó a un hombre sin vida y a una mujer gravemente herida....
Homicidio en Edinburg: Acusado comparece en corte por muerte de su hermano
David Flores enfrenta cargos por el asesinato de su hermano en Edinburg; su juicio continuará en 2026.