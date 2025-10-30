RGB Vipers Listos para la Nueva Temporada

El regreso de los RGB Vipers está a la vuelta de la esquina y la emoción se siente en el aire. Con el inicio de la temporada programado para el 7 de noviembre, el entrenador Joseph Blair enfrenta el reto de integrar a muchas caras nuevas y formar un equipo competitivo en poco tiempo. El primer partido será contra el Oklahoma City Blue, y Blair ha comentado que sus filosofías ofensivas y defensivas se mantendrán, asegurando que no cambiará mucho a pesar de la llegada de nuevos talentos. Los Vipers esperan comenzar con el pie derecho en casa y buscan su primera victoria de la campaña.

Houston Rockets Brillan en la NBA

En la NBA, los Houston Rockets lograron una impresionante victoria contra el Toronto Raptors con un marcador de 121 a 39. Kevin Durant fue la estrella del partido al anotar 31 puntos, mientras que Jabari Smith sumó 25, marcando un récord personal en el inicio de la temporada. Con esta victoria, los Rockets mejoran su récord a dos victorias consecutivas, mostrando un sólido desempeño en el inicio de la temporada.

Atlanta y Dallas con Desafíos en la NBA

Por otro lado, los Atlanta Hawks enfrentan dificultades, acumulando su cuarta derrota consecutiva por más de 10 puntos. En Dallas, los Mavericks lograron una ajustada victoria contra los Indiana Pacers. Brandon Williams y Dwight Wall fueron los máximos anotadores del equipo, contribuyendo significativamente al triunfo. Indiana tuvo una oportunidad de remontar, pero un intento fallido de triple de Aaron Nesmith selló su destino.

Serie Mundial: Toronto Blue Jays a un Paso del Título

En la Serie Mundial, los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers protagonizan un emocionante duelo. Toronto logró inclinar la balanza a su favor en el quinto juego, gracias a una destacada actuación de Trace Yes Serge, quien estableció un récord de 12 ponches para novatos en la Serie Mundial. Los Blue Jays podrían coronarse campeones en casa durante el sexto juego, tras una sólida actuación desde el inicio del partido.