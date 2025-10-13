Deportes: Panteras vencen a Los Cabos en un emocionante final

Un final de infarto: Panteras se imponen a Los Cabos

En un emocionante enfrentamiento, los Panteras lograron vencer a Los Cabos con un marcador de 30-27, gracias a un gol de campo en los últimos segundos del partido. Rigo Dobrante fue la estrella del encuentro con 183 yardas por tierra y un touchdown, mientras que su compañero Bryce Young contribuyó lanzando para 199 yardas y tres anotaciones. La estrategia de Carolina fue dominar el tiempo con una última serie de 71 yardas que aseguró su triunfo.

Por otro lado, el equipo de Dallas tuvo su oportunidad, pero a pesar de los esfuerzos de Doug Presca, quien lanzó para 261 yardas y tres touchdowns, no pudieron mantener la ventaja. George Pickens destacó con 168 yardas por aire, pero las debilidades defensivas de los Jawboys salieron a relucir en los momentos críticos, resultando en una derrota que deja su récord en 2-3-1, mientras que los Panthers mejoran a 3-3.

Actuaciones destacadas en Kansas City y Detroit

En otro encuentro, los Chips superaron a los Lions con un marcador de 30-17, gracias a una impresionante actuación de Patrick Mahomes, quien lanzó para 257 yardas y anotó por tierra. Marcus Hollywood Brown brilló con dos recepciones de touchdown, y Xavier Worthy añadió otro. A pesar de los esfuerzos de Jared Goff y sus 203 yardas y dos pases de anotación, la defensa de Detroit no pudo contener el impulso ofensivo de Kansas City. El partido terminó con tensión tras un incidente entre Brian Branch y Juju Smith Schuster, que casi provoca una pelea entre ambos equipos.

Los Chargers triunfan en un final ajustado

Los Chargers lograron un triunfo ajustado de 29-27 sobre los Offees, gracias a un gol de campo de Cameron Dicker en los momentos finales del encuentro. Justin Herbert fue clave con 264 yardas aéreas y dos touchdowns, mientras que Terni Valdal contribuyó con 124 yardas y una anotación. A pesar de la brillante actuación de Devon A. Chen con 128 yardas y dos touchdowns, el equipo de Miami no pudo evitar ser interceptado tres veces, incluyendo una crucial en la serie final.

Sorpresa en el Mundial Sub-20: Marruecos elimina a Estados Unidos

En el ámbito internacional, Marruecos sorprendió al vencer 3-1 a Estados Unidos en los cuartos de final del Mundial Sub-20, celebrado en Chile. Zoani abrió el marcador al minuto 31, y aunque Joe Colcampo empató para Estados Unidos antes del medio tiempo, un autogol de Joshua Winter y un gol de Jesse Meye sellaron la victoria para Marruecos. Ahora, el equipo marroquí se enfrentará a Francia, quien derrotó a Noruega y avanzó a la siguiente fase.