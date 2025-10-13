Deportes: Panteras vencen a Los Cabos en un emocionante final

Clima: El Valle del Río Grande se prepara para una semana de cambios climáticos con lluvias intermitentes y temperaturas elevadas.
Un final de infarto: Panteras se imponen a Los Cabos
En un emocionante enfrentamiento, los Panteras lograron vencer a Los Cabos con un marcador de 30-27, gracias a un gol de campo en los últimos segundos del partido. Rigo Dobrante fue la estrella del encuentro con 183 yardas por tierra y un touchdown, mientras que su compañero Bryce Young contribuyó lanzando para 199 yardas y tres anotaciones. La estrategia de Carolina fue dominar el tiempo con una última serie de 71 yardas que aseguró su triunfo.
Por otro lado, el equipo de Dallas tuvo su oportunidad, pero a pesar de los esfuerzos de Doug Presca, quien lanzó para 261 yardas y tres touchdowns, no pudieron mantener la ventaja. George Pickens destacó con 168 yardas por aire, pero las debilidades defensivas de los Jawboys salieron a relucir en los momentos críticos, resultando en una derrota que deja su récord en 2-3-1, mientras que los Panthers mejoran a 3-3.
Actuaciones destacadas en Kansas City y Detroit
En otro encuentro, los Chips superaron a los Lions con un marcador de 30-17, gracias a una impresionante actuación de Patrick Mahomes, quien lanzó para 257 yardas y anotó por tierra. Marcus Hollywood Brown brilló con dos recepciones de touchdown, y Xavier Worthy añadió otro. A pesar de los esfuerzos de Jared Goff y sus 203 yardas y dos pases de anotación, la defensa de Detroit no pudo contener el impulso ofensivo de Kansas City. El partido terminó con tensión tras un incidente entre Brian Branch y Juju Smith Schuster, que casi provoca una pelea entre ambos equipos.
Los Chargers triunfan en un final ajustado
Los Chargers lograron un triunfo ajustado de 29-27 sobre los Offees, gracias a un gol de campo de Cameron Dicker en los momentos finales del encuentro. Justin Herbert fue clave con 264 yardas aéreas y dos touchdowns, mientras que Terni Valdal contribuyó con 124 yardas y una anotación. A pesar de la brillante actuación de Devon A. Chen con 128 yardas y dos touchdowns, el equipo de Miami no pudo evitar ser interceptado tres veces, incluyendo una crucial en la serie final.
Sorpresa en el Mundial Sub-20: Marruecos elimina a Estados Unidos
En el ámbito internacional, Marruecos sorprendió al vencer 3-1 a Estados Unidos en los cuartos de final del Mundial Sub-20, celebrado en Chile. Zoani abrió el marcador al minuto 31, y aunque Joe Colcampo empató para Estados Unidos antes del medio tiempo, un autogol de Joshua Winter y un gol de Jesse Meye sellaron la victoria para Marruecos. Ahora, el equipo marroquí se enfrentará a Francia, quien derrotó a Noruega y avanzó a la siguiente fase.
Policía de Brownsville investiga robo agravado que dejó un joven herido
Familiares y amigos trasladaron a la víctima a un hospital local para recibir atención. Las lesiones no ponen en riesgo la vida de la persona, y no se reportaron otros heridos.
Le niegan fianza a Cristóbal Garzez tras accidente que cobró la vida de una persona
La comunidad de Harlingen se encuentra conmocionada tras el trágico incidente ocurrido en la carretera 83, donde un conductor de grúa, David Zapata, perdió la vida. El lamentable evento tuvo lugar el pasado 8 de julio, cuando Zapata aseguraba un vehículo en su grúa al...
Autoridades localizan cuerpo en la playa cerca de Boca Chica
Boca Chica, Texas – Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron un cuerpo en la playa cerca de Boca Chica, confirmó un funcionario de la dependencia. El hallazgo se produjo luego de que autoridades de México informaran sobre un posible ahogamiento ocurrido en una...
SpaceX prepara el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship
CAMERON COUNTY, TEXAS – SpaceX tiene programado para el lunes 13 de octubre el undécimo vuelo de prueba integrado de Starship desde Starbase, en el condado de Cameron, Texas. La ventana de prueba de 75 minutos abrirá a las 6:15 p.m. hora local. Se advierte a los...
Peatón muere tras ser atropellado en Brownsville
La investigación continúa.
Mujer pierde la vida en accidente en La Feria
LA FERIA — El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal ocurrido la madrugada de este sábado 11 de octubre de 2025, alrededor de las 4:09 a.m., en la intersección de FM 2566 y Business 83, en el condado de Cameron. De acuerdo con la...
Accidente provoca cierres temporales en Edinburg
EDINBURG, Texas — La Policía de Edinburg respondió a un accidente grave en el cruce de Trenton Road y Primavera Street, lo que provocó cierres temporales en la zona. El tráfico hacia el este en Trenton estuvo cerrado cerca de la autopista y frente al norte, mientras...
Detienen a hombre por serie de robos en Los Fresnos
Los Fresnos, Texas –Un hombre identificado como Samuel Christopher Lopez, de 31 años, fue arrestado por autoridades del condado de Cameron tras ser vinculado con una serie de robos y allanamientos en la zona de Los Fresnos. De acuerdo con un comunicado de prensa...
Autoridades dan con paradero de adulto mayor desaparecido en el Condado Hidalgo
CONDADO HIDALGO — La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo solicita la ayuda del público para localizar a Ramón Peña, de 85 años, quien ha sido reportado como desaparecido y poco después fue loclizado De acuerdo el reporte de busqueda, el Sr. Peña padece varias...
Reabren la carretera estatal 48 tras accidente de tres vehículos
El incidente provocó el cierre total de la vía mientras las autoridades realizaban las labores de investigación y limpieza. Sin embargo, el tránsito ya ha sido reabierto, de acuerdo con la más reciente actualización del DPS.
Arrestan a sospechoso de robo en Donna
Trágico Accidente en Harlingen: Conductor acusado de homicidio
La comunidad de Harlingen se encuentra conmocionada tras el trágico incidente ocurrido en la carretera 83, donde un conductor de grúa, David Zapata, perdió la vida. El lamentable evento tuvo lugar el pasado 8 de julio, cuando Zapata aseguraba un vehículo en su grúa al...
Inteligencia Artificial: OpenAI y AMD redefinen el futuro tecnológico
Inteligencia artificial: Una alianza estratégica entre OpenAI y AMD promete cambiar el panorama de la inteligencia artificial.
Dos accidentes con heridas menores en McAllen en menos de 24 horas
McAllen, Texas — La ciudad de McAllen reportó dos accidentes de tránsito en un corto período de tiempo, ambos con heridas menores. El primero ocurrió ayer por la noche en la intersección de Col. Rowe y la Highway 83, mientras que el segundo se registró esta mañana en...
Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan
SAN JUAN, TEXAS - Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio en el City Hall de San Juan. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver el problema lo más rápido posible. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras solucionamos...
Créditos fiscales para autos eléctricos han expirado: ¿qué sigue para los consumidores?
Para los consumidores que piensan en comprar un auto eléctrico, hay nueva información: la expiración del crédito fiscal federal de $7,500 para vehículos eléctricos podría afectar directamente los precios y las decisiones de compra. Expertos en la industria advierten...