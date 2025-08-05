HOY

Fútbol Americano: Intensos entrenamientos y logros destacados marcan el camino de los equipos de Edinburg y Palmview.

By Cecilia Castaneda
Published August 05 2025
Intenso Campamento de Otoño para los Vaqueros

La emoción deportiva está en su punto más alto en Edinburg mientras los Vaqueros de UCHRDB se preparan para su debut en la temporada de Fútbol Americano División 1. En el quinto día de su campamento de otoño, el equipo, bajo la dirección del entrenador en jefe Travis Busch, ha mostrado una notable mejora en su rendimiento físico y táctico. Busch ha aumentado las demandas sobre los jugadores, y el equipo ha respondido con una práctica que los entrenadores catalogan como la mejor hasta la fecha.

El enfoque en minimizar errores como inicios en falso y balones perdidos ha sido clave. “El trabajo duro y el aprendizaje rápido de los jugadores es motivo de orgullo”, comentaron los entrenadores. Mañana, los Vaqueros continuarán sus entrenamientos por la tarde, revisando posibles escenarios de juego.

Éxito Continuo para los Palmy Lobos

En Palmview, el béisbol también es motivo de celebración. Los Palmy Lobos, liderados por el entrenador Ricky García, han asegurado el campeonato de Distrito 30 División A por cuarta vez consecutiva, sumando 26 victorias y 10 derrotas. García, quien ha sido reconocido como entrenador del año, atribuye el éxito a la dedicación de sus jugadores. “El trabajo de un entrenador es guiar a los atletas tanto en el deporte como en la vida”, afirmó García, destacando la importancia de su eslogan de convicción, creer y fe.

El equipo no solo ha dominado su distrito, sino que también ha hecho historia al llegar a la final regional Paraestatales. Con un récord impresionante, los Lobos prometen ser contendientes fuertes en la próxima temporada.

Deportes: Vaqueros de UCHRDB y Lobos de Palmview brillan en sus preparativos
Béisbol Deportes Edinburg Entrenamientos Fútbol Americano Palmview
