Deportes: Los Vaqueros y Astros Brillan en sus Compromisos

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 16 2025
Fútbol Americano Universitario: Los Vaqueros de UTRGV Imparables

Los Vaqueros de UTRGV continúan su racha invicta en la temporada, preparando con entusiasmo su próximo enfrentamiento contra Texas West Legends. Con tres victorias consecutivas en su haber, el equipo ha demostrado ser una fuerza imparable, permitiendo solo 21 puntos en contra en sus últimos dos encuentros.

El entrenador del equipo expresó su confianza en las rotaciones constantes y en mantener una ofensiva equilibrada, con más de 500 yardas terrestres acumuladas. A pesar de su excelente desempeño, el equipo sigue buscando áreas de mejora antes de entrar en los partidos de conferencia. Texas Lane, su próximo rival, llega con un récord mixto, lo que añade emoción al próximo partido.

La NFL: Texas y Chargers en la Mira

En la NFL, los Texas estuvieron a punto de llevarse la victoria en un emocionante partido contra los Bucaneros. Nick Chop logró un impresionante touchdown de 25 yardas, pero un fallo en el intento de dos puntos y una jugada final de Rachel White dieron la victoria a los Bucaneros por 20 a 19.

Por otro lado, los Chargers lograron una victoria contundente de 27-20 sobre los Raiders en un duelo divisional. Justin Herbert destacó con más de 250 yardas y dos pases de anotación, mientras que la defensiva de Los Ángeles fue clave al frenar un intento de remontada de Las Vegas. Este triunfo consolida a los Chargers en su división, mientras que los Raiders continúan buscando estabilidad.

Béisbol de Grandes Ligas: Astros de Houston en Ascenso

En el mundo del béisbol, los Astros de Houston vencieron a los Rangers de Texas con un marcador de 6-3. A pesar de la lesión de Jordan Álvarez, quien se torció el tobillo, el equipo se destacó gracias al novato Zach Ho. Ho conectó un jonrón de dos carreras y remolcó otra más, consolidando la victoria de los Astros. El lanzador Jack Later mantuvo a raya a los Rangers, permitiendo solo seis anotaciones en casi siete entradas, mientras que Brian Abreu aseguró su sexto salvamento.

Con esta victoria, los Astros se mantienen en la contienda por el comodín de la Liga Americana.

