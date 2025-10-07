Deportes en Acción: Triunfos y Sorpresas en MLB y NFL

Un Inicio Fuerte para los Dodgers

Los Dodgers de Los Ángeles continúan demostrando su poderío en las series divisionales de la MLB. En el segundo juego contra los Phillies, el equipo angelino logró una ventaja impresionante en la séptima entrada, anotando cuatro carreras sin respuesta. A pesar de los esfuerzos tardíos de Filadelfia, que logró conectar en dos ocasiones, no fue suficiente para revertir el marcador. Con contribuciones clave de Will Smith y el japonés Otani, los Dodgers sellaron su victoria y están a un paso de clasificar nuevamente a la final del campeonato si ganan su próximo juego en Los Ángeles.

Milwaukee Busca su Momento de Gloria

Por otro lado, los Milwaukee Brewers también están dejando su huella en la postemporada. Liderados por explosivas actuaciones de Andrew Bond y Jackson Churrio, quienes conectaron jonrones de tres carreras cada uno, los Brewers vencieron 7-3 a los Chicago Cubs. Con este triunfo, Milwaukee está más cerca de disputar la serie de campeonato de la Liga Nacional, un logro que no alcanzan desde 2018. El próximo enfrentamiento se llevará a cabo en el icónico Wrigley Field de Chicago, donde los Brewers intentarán asegurar su boleto.

Sorpresas en la NFL

En la NFL, la jornada estuvo llena de emociones y sorpresas. Los Kansas City Chiefs comenzaron dominando su partido contra los Jacksonville Jaguars con un marcador de 14-0. Sin embargo, la situación se complicó cuando Davin Lloyd de los Jaguars interceptó una jugada clave, logrando un acarreo impresionante de 99 yardas. El juego tomó un giro inesperado cuando Trevor Lawrence, a pesar de un tropiezo, anotó un touchdown decisivo con solo 23 segundos restantes, asegurando una victoria para Jacksonville por 31-28 sobre Kansas City. Este emocionante partido también coincidió con el cumpleaños de Lawrence, quien tuvo doble motivo para celebrar.