Deportes en Acción: Triunfos y Sorpresas en MLB y NFL

Los Dodgers y Milwaukee brillan en las series divisionales, mientras que Jacksonville sorprende a Kansas City en la NFL.
Un Inicio Fuerte para los Dodgers
Los Dodgers de Los Ángeles continúan demostrando su poderío en las series divisionales de la MLB. En el segundo juego contra los Phillies, el equipo angelino logró una ventaja impresionante en la séptima entrada, anotando cuatro carreras sin respuesta. A pesar de los esfuerzos tardíos de Filadelfia, que logró conectar en dos ocasiones, no fue suficiente para revertir el marcador. Con contribuciones clave de Will Smith y el japonés Otani, los Dodgers sellaron su victoria y están a un paso de clasificar nuevamente a la final del campeonato si ganan su próximo juego en Los Ángeles.
Milwaukee Busca su Momento de Gloria
Por otro lado, los Milwaukee Brewers también están dejando su huella en la postemporada. Liderados por explosivas actuaciones de Andrew Bond y Jackson Churrio, quienes conectaron jonrones de tres carreras cada uno, los Brewers vencieron 7-3 a los Chicago Cubs. Con este triunfo, Milwaukee está más cerca de disputar la serie de campeonato de la Liga Nacional, un logro que no alcanzan desde 2018. El próximo enfrentamiento se llevará a cabo en el icónico Wrigley Field de Chicago, donde los Brewers intentarán asegurar su boleto.
Sorpresas en la NFL
En la NFL, la jornada estuvo llena de emociones y sorpresas. Los Kansas City Chiefs comenzaron dominando su partido contra los Jacksonville Jaguars con un marcador de 14-0. Sin embargo, la situación se complicó cuando Davin Lloyd de los Jaguars interceptó una jugada clave, logrando un acarreo impresionante de 99 yardas. El juego tomó un giro inesperado cuando Trevor Lawrence, a pesar de un tropiezo, anotó un touchdown decisivo con solo 23 segundos restantes, asegurando una victoria para Jacksonville por 31-28 sobre Kansas City. Este emocionante partido también coincidió con el cumpleaños de Lawrence, quien tuvo doble motivo para celebrar.
Autoridades ejecutan orden de cateo en residencia de Harlingen
Las fuerzas del orden reiteraron su compromiso con la seguridad de la comunidad y pidieron a los vecinos mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.
Tiroteo Mortal en San Benito: Sospechoso se entrega a las autoridades
Tiroteo: Un hombre de 23 años enfrenta cargos graves tras un tiroteo que dejó una víctima mortal y otra herida en San Benito.
Aviso de tráfico por evento “National Night Out” en el condado de Cameron
Condado Cameron, TX – El Cameron County Sheriff’s Office informa a la comunidad que se esperan congestiones de tráfico debido al evento National Night Out, que se llevará a cabo hoy de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Las autoridades recomiendan a los conductores anticipar...
Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos
San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las...
Expertos comparten recomendaciones para un Halloween seguro para niños con alergias a alimentos
Halloween es una de las noches más emocionantes del año para los niños, pero para las familias que manejan alergias alimentarias, también puede ser estresante. Para ayudar a que la celebración sea divertida y segura, los especialistas en alergias de AllerVie Health...
Bomberos de la Misión apoyan en incendio en la Base Aérea de Moorfield
Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños mayores, mientras las autoridades continúan investigando las causas del incendio.
Christian Treviño se declara culpable por asesinato de su padrastro en Pharr
El departamento agradece el apoyo de la comunidad mientras sus brigadas se entrenan para mantenerse preparadas y listas para proteger a todos los habitantes.
Policía de Brownsville solicita ayuda del público para localizar a dos sospechosos de robo
Brownsville, TX – La Policía de Brownsville pide la colaboración de la comunidad para localizar a Lee Anthony Ramirez e Inez Gonzalez, quienes cuentan con varias órdenes de arresto activas por el delito de robo. Cualquier persona que tenga información sobre el...
Alerta de entrenamiento: Departamento de Bomberos de Mission realiza práctica controlada
Arrestan a hombre buscado y a cómplice en Lyford, Willacy County
Lyford, Texas – El Departamento del Sheriff del Condado de Willacy realizó la detención de un hombre buscado y de una mujer tras un aviso anónimo sobre su paradero en Lyford. El domingo 5 de octubre de 2025, la División de Telecomunicaciones del sheriff recibió...
Inician próximas mejoras en el cementerio de veteranos del Valle del Río Grande en Mission
Mission, Texas – Los trabajos de construcción y mejoras en el Cementerio de Veteranos del Estado de Rio Grande Valley en Mission comenzarán próximamente, según informó la Junta de Tierras de Veteranos de Texas. El proyecto está programado para finalizar en marzo de...
Detienen a Miguel Monrreal, sospechoso de tiroteo mortal en San Benito
Las autoridades informaron que Monrreal ya se encuentra bajo custodia y que no existe una amenaza activa para la comunidad.
Hombre y mujer hospitalizados tras incidente con arma blanca afuera de Applebee’s en Weslaco
Weslaco, Texas – Weslaco, Texas – Un hombre y una mujer fueron trasladados al hospital durante la madrugada del lunes tras un incidente con arma blanca ocurrido en el estacionamiento de un restaurante Applebee’s, ubicado en el 1829 W. IH-2. De acuerdo con el...
Buscan a sospechoso armado tras tiroteo mortal en San Benito
De acuerdo con los investigadores, el tiroteo ocurrió tras una discusión verbal y física entre varias personas que convivían en el lugar.
Pareja de McAllen acusado de contrabando y lavado de dinero: Gobierno apela su liberación
Cabe destacar que Rodolfo Castillo se desempeña como comisionado de la ciudad de McAllen, lo que añade una dimensión política al caso.
Seguridad Escolar: Detectores de metales en Edinburg North High School
La seguridad en las instituciones educativas es una preocupación constante para padres, estudiantes y personal docente. En respuesta a esta preocupación, la preparatoria Edinburg North High School ha dado un paso significativo hacia la protección de su comunidad al...