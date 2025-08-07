Leagues Cup: La MLS Domina sobre la Liga MX

La fase de grupos de la League Cup ha finalizado, destacándose la superioridad de los equipos de la MLS sobre sus contrapartes de la Liga MX.

El América, a pesar de no lograr victorias en el tiempo regular, cerró su participación con una victoria en penales 5-3 ante el Portland Timbers, llevándose cinco puntos. Una alineación mixta fue la estrategia del entrenador Giardín, quien optó por dar oportunidad a jugadores menos habituales.

En otro encuentro, el Inter Miami se enfrentó a Pumas, consiguiendo una victoria por 3-1. Rubalcaba adelantó a Pumas al minuto 33, pero Miami igualó rápidamente gracias a De Paul. Luis Suárez, conocido como “El Pistolero”, anotó desde los 11 pasos, y Allende selló el marcador al minuto 68.

Seattle Sounders sigue siendo el equipo más fuerte de la competición, logrando una remontada impresionante contra los Cholos y asegurando su pase a la siguiente fase con 9 puntos. El único equipo mexicano que cerró con una victoria fue San Luis, gracias a los goles de Joao Pedro y Bouquet.

MLB: Actuaciones Destacadas en la Jornada

En el béisbol de las Grandes Ligas, los Miami Marlins evitaron la barrida ante los Astros de Houston gracias a las destacadas actuaciones de Javier Edwards y Heriberto Hernández, quienes contribuyeron con jonrones en solitario. El lanzador James Young permitió tres carreras en cinco entradas, impidiendo una serie perfecta para los Astros.

Los Rangers también vieron frustrada su serie perfecta por los Yankees, quienes ganaron 3-2 con una noche memorable para Vladimir Guerrero Jr., que conectó cuatro hits, incluyendo un jonrón.

En el Dodger Stadium, Shohei Ohtani brilló a pesar de la derrota de su equipo. Ohtani logró alcanzar los 1,000 hits en su carrera y recetó 8 ponches, su máximo de la temporada, aunque no pudo evitar la victoria de los Cardenales, liderados por Jordan Walker.