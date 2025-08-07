Calor extremo: El Valle experimenta temperaturas sofocantes mientras se avecinan lluvias en algunas áreas costeras.
League Cup: La League Cup llega a su fin mientras la MLS supera a la Liga MX; resultados destacados en la MLB.
Leagues Cup: La MLS Domina sobre la Liga MX
La fase de grupos de la League Cup ha finalizado, destacándose la superioridad de los equipos de la MLS sobre sus contrapartes de la Liga MX.
El América, a pesar de no lograr victorias en el tiempo regular, cerró su participación con una victoria en penales 5-3 ante el Portland Timbers, llevándose cinco puntos. Una alineación mixta fue la estrategia del entrenador Giardín, quien optó por dar oportunidad a jugadores menos habituales.
En otro encuentro, el Inter Miami se enfrentó a Pumas, consiguiendo una victoria por 3-1. Rubalcaba adelantó a Pumas al minuto 33, pero Miami igualó rápidamente gracias a De Paul. Luis Suárez, conocido como “El Pistolero”, anotó desde los 11 pasos, y Allende selló el marcador al minuto 68.
Seattle Sounders sigue siendo el equipo más fuerte de la competición, logrando una remontada impresionante contra los Cholos y asegurando su pase a la siguiente fase con 9 puntos. El único equipo mexicano que cerró con una victoria fue San Luis, gracias a los goles de Joao Pedro y Bouquet.
MLB: Actuaciones Destacadas en la Jornada
En el béisbol de las Grandes Ligas, los Miami Marlins evitaron la barrida ante los Astros de Houston gracias a las destacadas actuaciones de Javier Edwards y Heriberto Hernández, quienes contribuyeron con jonrones en solitario. El lanzador James Young permitió tres carreras en cinco entradas, impidiendo una serie perfecta para los Astros.
Los Rangers también vieron frustrada su serie perfecta por los Yankees, quienes ganaron 3-2 con una noche memorable para Vladimir Guerrero Jr., que conectó cuatro hits, incluyendo un jonrón.
En el Dodger Stadium, Shohei Ohtani brilló a pesar de la derrota de su equipo. Ohtani logró alcanzar los 1,000 hits en su carrera y recetó 8 ponches, su máximo de la temporada, aunque no pudo evitar la victoria de los Cardenales, liderados por Jordan Walker.
EDINBURG, Texas – Palm Valley Animal Society (PVAS) informó que ha recibido 54 perros provenientes de un caso reciente de acumulación de animales, justo cuando la organización se prepara para cerrar su ubicación en Trenton. La llegada simultánea de tantos animales...
Policía de Edinburg investiga tiroteo, aseguran narcóticos en cateo relacionado
Los oficiales acordonaron el área y permanecen en el lugar realizando las investigaciones correspondientes.
Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg
EDINBURG, TX – El Departamento de Policía de Edinburg investiga un posible caso de acumulación de animales en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de la calle Peter. La situación salió a la luz tras una denuncia ciudadana sobre un olor fuerte que provenía del...
RGCG ISD invita al evento “Back to School Bash” este 8 de agosto
RIO GRANDE CITY, TX – El Distrito Escolar de Rio Grande City (RGCGISD) celebrará su evento anual de regreso a clases, “Back to School Bash”, este viernes 8 de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la Primaria John & Olive Hinojosa, ubicada en 2448 Embassy St., Rio...
Homicidio por intoxicación en Brownsville: Nueva fianza impuesta
Homicidio: Raúl Rodríguez enfrenta nuevos cargos tras el trágico accidente del 25 de julio en Brownsville.
Se registra accidente automovilístico en McAllen
Accidente automovilístico: Un choque entre dos SUV en McAllen causa interrupciones en el tráfico y moviliza equipos de emergencia.
Persecución policial en Brownsville culmina en arresto
Persecución policial: El conductor de un vehículo Chevrolet Tajo fue detenido tras una peligrosa persecución por las calles de Brownsville.
Incidente en Mission: Joven armado causa alarma en la comunidad
El departamento de Policía de Mission confirmó que nadie resultó herido y que la situación estaba bajo control.
Cierran tramo de la I-2 en Harlingen por investigación de accidente fatal
El tráfico que se dirija hacia el oeste por la I-2 en esa zona será desviado hacia el norte o sur por FM 800, y los conductores deberán buscar rutas alternas para continuar su trayecto.
Deudas Estudiantiles: Reanudación de intereses afecta a miles
El programa SAFE, que pausaba los intereses de las deudas estudiantiles, brindó un respiro a miles de estudiantes.
Seguridad Escolar: Preparativos ante el regreso a clases
Seguridad escolar: Las escuelas de Texas refuerzan sus medidas de seguridad ante el inminente regreso a clases.
Crisis en McAllen: Disminución de cruces fronterizos afecta ventas locales
McAllen: Comerciantes de McAllen enfrentan una caída del 70%-80% en ventas debido a la reducción del flujo fronterizo.
Asesinato en Reynosa: Delegado de la Fiscalía General de la República es abatido
Reynosa: El asesinato del delegado Ernesto Vázquez Reina en Reynosa sacude a Tamaulipas y revela tensiones con el crimen organizado.
Investigan muerte de hombre que se golpeaba la cabeza y agredió a oficiales
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel
CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...
Inician investigación federal por el homicidio del fiscal Ernesto Vásquez Reyna en Reynosa
Los primeros indicios recabados apuntan a un acto de violencia inusitada y brutal, con una alta probabilidad de que esté relacionado con la delincuencia organizada.