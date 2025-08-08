HOY

Deportación: Juanita Meléndez enfrenta posible deportación tras 25 años en EE.UU., a pesar del servicio militar de sus hijos.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 08 2025
HARLINGEN, Texas – Un caso que ha llamado la atención de la comunidad local es el de Juanita Meléndez, madre de dos hijos que sirven en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, quien se encuentra detenida y en riesgo de deportación. A pesar de sus más de 25 años de residencia en el país y el servicio militar de sus hijos, Meléndez enfrenta un futuro incierto.

Recientemente, Meléndez acudió a la corte de inmigración para presentar una solicitud de retención de deportación, trámite que ha realizado durante la última década. Aunque aportó nueva evidencia, incluyendo cartas de apoyo del congresista Vicente González y de comandantes de la Marina, esta solicitud no fue suficiente para evitar su detención por parte de ICE.

Además de ser madre dedicada, Meléndez es empresaria y tiene su propio negocio. Es madre de cinco hijos, entre ellos una niña de solo cuatro años. Durante su detención, escribió una carta a sus hijos en la que agradece el apoyo recibido y les pide que cuiden de su hermana menor. Sus hijos y familiares la han acompañado al tribunal como muestra de solidaridad.

La abogada de Meléndez, Saleta, trabaja para presentar la mejor defensa posible. Aunque la solicitud de suspensión de deportación fue negada hace unos meses, existe esperanza de que las nuevas pruebas presentadas puedan cambiar el curso del proceso. Se espera que en dos semanas la Agencia de Inmigración emita una decisión sobre el futuro de Juanita Meléndez.

Este caso ha generado un debate en la comunidad sobre las políticas migratorias y la situación de las familias con miembros en servicio militar.

