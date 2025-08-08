Calor extremo: El Valle experimenta temperaturas sofocantes mientras se avecinan lluvias en algunas áreas costeras.
Deportación: Madre de Harlingen en riesgo a pesar de apoyo de hijos militares
Deportación: Juanita Meléndez enfrenta posible deportación tras 25 años en EE.UU., a pesar del servicio militar de sus hijos.
HARLINGEN, Texas – Un caso que ha llamado la atención de la comunidad local es el de Juanita Meléndez, madre de dos hijos que sirven en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, quien se encuentra detenida y en riesgo de deportación. A pesar de sus más de 25 años de residencia en el país y el servicio militar de sus hijos, Meléndez enfrenta un futuro incierto.
Recientemente, Meléndez acudió a la corte de inmigración para presentar una solicitud de retención de deportación, trámite que ha realizado durante la última década. Aunque aportó nueva evidencia, incluyendo cartas de apoyo del congresista Vicente González y de comandantes de la Marina, esta solicitud no fue suficiente para evitar su detención por parte de ICE.
Además de ser madre dedicada, Meléndez es empresaria y tiene su propio negocio. Es madre de cinco hijos, entre ellos una niña de solo cuatro años. Durante su detención, escribió una carta a sus hijos en la que agradece el apoyo recibido y les pide que cuiden de su hermana menor. Sus hijos y familiares la han acompañado al tribunal como muestra de solidaridad.
La abogada de Meléndez, Saleta, trabaja para presentar la mejor defensa posible. Aunque la solicitud de suspensión de deportación fue negada hace unos meses, existe esperanza de que las nuevas pruebas presentadas puedan cambiar el curso del proceso. Se espera que en dos semanas la Agencia de Inmigración emita una decisión sobre el futuro de Juanita Meléndez.
Este caso ha generado un debate en la comunidad sobre las políticas migratorias y la situación de las familias con miembros en servicio militar.
Policía de Edinburg investiga tiroteo, aseguran narcóticos en cateo relacionado
Los oficiales acordonaron el área y permanecen en el lugar realizando las investigaciones correspondientes.
Deportes en Acción: Resumen de la League Cup y MLB
League Cup: La League Cup llega a su fin mientras la MLS supera a la Liga MX; resultados destacados en la MLB.
Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg
EDINBURG, TX – El Departamento de Policía de Edinburg investiga un posible caso de acumulación de animales en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de la calle Peter. La situación salió a la luz tras una denuncia ciudadana sobre un olor fuerte que provenía del...
RGCG ISD invita al evento “Back to School Bash” este 8 de agosto
RIO GRANDE CITY, TX – El Distrito Escolar de Rio Grande City (RGCGISD) celebrará su evento anual de regreso a clases, “Back to School Bash”, este viernes 8 de agosto de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en la Primaria John & Olive Hinojosa, ubicada en 2448 Embassy St., Rio...
Homicidio por intoxicación en Brownsville: Nueva fianza impuesta
Homicidio: Raúl Rodríguez enfrenta nuevos cargos tras el trágico accidente del 25 de julio en Brownsville.
Se registra accidente automovilístico en McAllen
Accidente automovilístico: Un choque entre dos SUV en McAllen causa interrupciones en el tráfico y moviliza equipos de emergencia.
Persecución policial en Brownsville culmina en arresto
Persecución policial: El conductor de un vehículo Chevrolet Tajo fue detenido tras una peligrosa persecución por las calles de Brownsville.
Incidente en Mission: Joven armado causa alarma en la comunidad
El departamento de Policía de Mission confirmó que nadie resultó herido y que la situación estaba bajo control.
Cierran tramo de la I-2 en Harlingen por investigación de accidente fatal
El tráfico que se dirija hacia el oeste por la I-2 en esa zona será desviado hacia el norte o sur por FM 800, y los conductores deberán buscar rutas alternas para continuar su trayecto.
Deudas Estudiantiles: Reanudación de intereses afecta a miles
El programa SAFE, que pausaba los intereses de las deudas estudiantiles, brindó un respiro a miles de estudiantes.
Seguridad Escolar: Preparativos ante el regreso a clases
Seguridad escolar: Las escuelas de Texas refuerzan sus medidas de seguridad ante el inminente regreso a clases.
Crisis en McAllen: Disminución de cruces fronterizos afecta ventas locales
McAllen: Comerciantes de McAllen enfrentan una caída del 70%-80% en ventas debido a la reducción del flujo fronterizo.
Asesinato en Reynosa: Delegado de la Fiscalía General de la República es abatido
Reynosa: El asesinato del delegado Ernesto Vázquez Reina en Reynosa sacude a Tamaulipas y revela tensiones con el crimen organizado.
Investigan muerte de hombre que se golpeaba la cabeza y agredió a oficiales
muerte
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel
CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...
Inician investigación federal por el homicidio del fiscal Ernesto Vásquez Reyna en Reynosa
Los primeros indicios recabados apuntan a un acto de violencia inusitada y brutal, con una alta probabilidad de que esté relacionado con la delincuencia organizada.