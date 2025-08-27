Seguridad vial: La policía de Mercedes intensifica sus esfuerzos de vigilancia durante el fin de semana del Día del Trabajo para garantizar la seguridad vial.
Departamentos de policía locales celebran a sus héroes K9 en el Día Nacional del PerroEricks Webs DesignEricks Webs Design
Las felicitaciones a estos héroes de cuatro patas destacan la importancia de su trabajo y la conexión especial que mantienen con sus compañeros humanos.
En el marco del Día Nacional del Perro, los departamentos de policía de Mission y San Benito dedicaron palabras de reconocimiento y felicitación a sus oficiales K9 por su valiosa labor en la comunidad.
En Mission, el departamento destacó a los K9 Missi, Wolverine, Petra y Maly, quienes desempeñan funciones esenciales desde patrullajes hasta detección de sustancias peligrosas. Además, se reconoció a Milo, el Animal de Apoyo Emocional, como un miembro más del equipo que contribuye al bienestar de los oficiales y de la comunidad.
Por su parte, en San Benito, el departamento felicitó a Ghost, un pastor belga Malinois de dos años especializado en detección de narcóticos. Ghost ha trabajado toda su carrera junto a su manejador, el oficial Stansbury, y es reconocido por su dedicación y efectividad en el cumplimiento de su labor.
Ambos departamentos coincidieron en que sus oficiales K9 no solo fortalecen la seguridad de sus comunidades, sino que también reflejan lealtad, valentía y compromiso.
Las felicitaciones a estos héroes de cuatro patas destacan la importancia de su trabajo y la conexión especial que mantienen con sus compañeros humanos.
- Operativos policiales en Mercedes combaten la conducción bajo influencia
- Emprendimiento en el Valle de Texas: Deli Spices entre los mejores de Texas
- Estudiante de Edinburg se declara culpable por posesión de arma en escuela
- México mantendrá diálogo abierto y de varios niveles con EE. UU. en defensa legal de sus connacionales: De la Fuente
- Problemas de alcohol en menores en McAllen
Se desploma avioneta en Reynosa; muere piloto y resulta herido el propietario
Elementos de seguridad y cuerpos de rescate acudieron al sitio para asegurar el área y realizar las labores correspondientes. Hasta el momento no se han revelado las causas que provocaron el desplome de la aeronave.
Alerta para residentes en Weslaco por ataques de abejas
Se recomienda mantener ventanas y puertas cerradas y evitar salir hasta nuevo aviso.
Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen
El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.
USCIS permite pagos de tarifas mediante débito ACH a partir del 28 de octubre
WASHINGTON, D.C. — La U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) anunció que los solicitantes ahora pueden pagar sus tarifas mediante débito ACH. Para hacerlo, deben completar y firmar el nuevo Formulario G-1650, Authorization for ACH Transactions, y colocarlo...
Agente de la Patrulla Fronteriza detiene a miembro de pandilla intentando reingresar a EE. UU.
Las autoridades de la USBP destacaron que continúan en la primera línea, listos para arrestar a cualquier persona que intente ingresar al país de manera ilegal.
Raising Cane’s realiza evento de recaudación en apoyo a albergues de animales del Valle
VALLE DEL RÍO GRANDE, Texas — Este jueves 28 de agosto, la cadena Raising Cane’s Chicken Fingers llevará a cabo un evento de recaudación en todos sus restaurantes del Valle, en apoyo a los albergues Rio Grande Valley Humane Society, Brownsville Animal Defense y South...
Alerta de estafa: falsos empleados del sheriff de Starr County solicitan pagos por teléfono
Se recomienda a los ciudadanos que reporten cualquier llamada sospechosa a su agencia local de seguridad pública para evitar ser víctimas de este tipo de fraude.
Arrestan a residente de Elsa por drogas y evadir a la policía
El acusado fue ingresado en la cárcel del Condado Hidalgo con fianzas que suman $165,000.
Edinburg lanza programa de calcomanías de seguridad para personas con condiciones médicas o discapacidades
Las calcomanías están diseñadas con códigos de color y pueden recogerse en la sede del departamento, ubicada en 1702 S. Closner Blvd., o solicitando información al (956) 289-7700.
Fallece mientras estaba detenido en el condado Hidalgo mientras recibía atención médica
Toscano fue declarado fallecido el 26 de agosto.Toscano fue declarado fallecido el 26 de agosto.
Anuncian proyecto de puente internacional entre Roma y Ciudad Mier
Puente internacional: Roma, Texas y el Gobierno de Tamaulipas colaboran en la creación de un puente binacional para fortalecer la economía fronteriza.
Tiroteo en Minneapolis provoca alerta entre la comunidad del Valle de Texas
Tiroteo escolar: Escuelas del Valle de Texas enfatizan la seguridad luego de tiroteo en Minneapolis.
McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito
MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...
Departamentos de policía locales celebran a sus héroes K9 en el Día Nacional del Perro
Las felicitaciones a estos héroes de cuatro patas destacan la importancia de su trabajo y la conexión especial que mantienen con sus compañeros humanos.
Alcalde de McAllen entrega a South Texas College Foundation un donativo de 5,000 dólares
EDINBURG, TX – El alcalde Javier Villalobos expresó su orgullo al apoyar a la South Texas College Foundation con un donativo de 5,000 dólares, provenientes de los ingresos de su Discurso sobre el Estado de la Ciudad. Estos fondos ayudarán a la Fundación a continuar...
Tiroteo en escuela católica de Minneapolis deja dos niños muertos y al menos 17 heridos
Minneapolis, Minnesota (CNN) — Dos niños murieron y al menos 17 personas resultaron heridas este miércoles durante un tiroteo en la iglesia de la Escuela Católica Anunciación, en el sur de Minneapolis. El ataque ocurrió mientras se celebraba una misa con motivo de la...