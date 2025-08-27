HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Departamentos de policía locales celebran a sus héroes K9 en el Día Nacional del PerroEricks Webs DesignEricks Webs Design

Las felicitaciones a estos héroes de cuatro patas destacan la importancia de su trabajo y la conexión especial que mantienen con sus compañeros humanos.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 27 2025
Ad Placeholder

En el marco del Día Nacional del Perro, los departamentos de policía de Mission y San Benito dedicaron palabras de reconocimiento y felicitación a sus oficiales K9 por su valiosa labor en la comunidad.

En Mission, el departamento destacó a los K9 Missi, Wolverine, Petra y Maly, quienes desempeñan funciones esenciales desde patrullajes hasta detección de sustancias peligrosas. Además, se reconoció a Milo, el Animal de Apoyo Emocional, como un miembro más del equipo que contribuye al bienestar de los oficiales y de la comunidad.

Por su parte, en San Benito, el departamento felicitó a Ghost, un pastor belga Malinois de dos años especializado en detección de narcóticos. Ghost ha trabajado toda su carrera junto a su manejador, el oficial Stansbury, y es reconocido por su dedicación y efectividad en el cumplimiento de su labor.

Ambos departamentos coincidieron en que sus oficiales K9 no solo fortalecen la seguridad de sus comunidades, sino que también reflejan lealtad, valentía y compromiso.

Las felicitaciones a estos héroes de cuatro patas destacan la importancia de su trabajo y la conexión especial que mantienen con sus compañeros humanos.

cninos K9
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

Ad Placeholder
McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

Aug 27, 2025

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

Ad Placeholder