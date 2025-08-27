En el marco del Día Nacional del Perro, los departamentos de policía de Mission y San Benito dedicaron palabras de reconocimiento y felicitación a sus oficiales K9 por su valiosa labor en la comunidad.

En Mission, el departamento destacó a los K9 Missi, Wolverine, Petra y Maly, quienes desempeñan funciones esenciales desde patrullajes hasta detección de sustancias peligrosas. Además, se reconoció a Milo, el Animal de Apoyo Emocional, como un miembro más del equipo que contribuye al bienestar de los oficiales y de la comunidad.

Por su parte, en San Benito, el departamento felicitó a Ghost, un pastor belga Malinois de dos años especializado en detección de narcóticos. Ghost ha trabajado toda su carrera junto a su manejador, el oficial Stansbury, y es reconocido por su dedicación y efectividad en el cumplimiento de su labor.

Ambos departamentos coincidieron en que sus oficiales K9 no solo fortalecen la seguridad de sus comunidades, sino que también reflejan lealtad, valentía y compromiso.

Las felicitaciones a estos héroes de cuatro patas destacan la importancia de su trabajo y la conexión especial que mantienen con sus compañeros humanos.