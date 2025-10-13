BROWNSVILLE – El Departamento de Policía de Brownsville informa a la comunidad que en conmemoración del Día de Columbus, no se llevarán a cabo las inspecciones 68-A el lunes 13 de octubre de 2025. Esta medida busca permitir que tanto el personal policial como los ciudadanos puedan observar la festividad de manera segura y sin contratiempos.

Las inspecciones se reanudarán el lunes 20 de octubre, retomando el calendario habitual de revisiones. El departamento recuerda a los conductores y propietarios de vehículos que planifiquen sus inspecciones con anticipación para evitar retrasos.

Para más información sobre las inspecciones 68-A o para programar citas, los ciudadanos pueden visitar el sitio web oficial del Departamento de Policía de Brownsville o comunicarse directamente con sus oficinas.