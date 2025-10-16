HOY

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 16 2025
Brooks County, TX – El departamento de policía de Brooks County informó que Israel Omar Rosas es el principal sospechoso en una serie de robos ocurridos recientemente en la zona. Según las autoridades, Rosas tiene varias órdenes pendientes por delitos graves y está directamente vinculado a múltiples denuncias por robos.

La policía instó a la comunidad a mantenerse alerta, ya que el individuo representa una amenaza directa para la seguridad y la propiedad de los residentes. Su captura es una prioridad máxima para las autoridades locales.

El departamento solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Rosas. Cualquier información sobre su paradero debe ser reportada al despacho del Condado de Brooks al (361) 325-3696 ETX-1.

Además, se recomienda a los residentes tomar precauciones, tales como:

  • Asegurar todos los vehículos y retirar objetos de valor.
  • Mantener cerradas las puertas de garaje y entradas de casa en todo momento.
  • Reportar cualquier actividad sospechosa de inmediato.

La policía recordó que la cooperación de la comunidad es fundamental para garantizar la seguridad y lograr que los responsables rindan cuentas.

