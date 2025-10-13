Edinburg, TX – El Departamento de Elecciones del Condado de Hidalgo anunció una demostración pública de su nuevo sistema electrónico de registro de votantes, EViDs, desarrollado por VR Systems. El evento se llevará a cabo el martes 14 de octubre de 2025, de 10 a 11 a.m., en el vestíbulo de la Corte de Comisionados del Condado de Hidalgo, ubicada en 100 E. Cano St., Edinburg, TX 78539.

El sistema EViDs (Electronic Voter Identification) representa un avance importante para mejorar la eficiencia y seguridad en el proceso de registro de votantes durante las elecciones en el condado. Estos dispositivos reemplazarán al sistema electrónico anterior, agilizando las operaciones en los centros de votación y ofreciendo una experiencia más fluida tanto para los votantes como para el personal electoral.

Anteriormente, el registro implicaba imprimir una etiqueta con el nombre, dirección y línea de firma del votante, que luego se colocaba en un formulario combinado. Con el nuevo sistema electrónico, los votantes se registran y firman directamente en la tableta, eliminando la necesidad de la etiqueta.

“La implementación del sistema EViD no es solo la adquisición de un nuevo equipo; es una inversión clave en la integridad electoral y la confianza de los votantes”, dijo Hilda A. Salinas, administradora de Elecciones del Condado de Hidalgo. “Estos libros electrónicos permitirán a nuestro personal verificar la información de los votantes de manera instantánea y segura, y asegurar que los registros se actualicen en tiempo real en todas las ubicaciones. Al modernizar este proceso, ofrecemos una experiencia de votación más eficiente, transparente y confiable para todos en el condado”.

El público, los medios de comunicación y otros interesados están invitados a asistir a la demostración, observar el funcionamiento en vivo del sistema EViD y hablar con los funcionarios electorales sobre la tecnología y su papel en futuras elecciones.

Qué: Demostración pública del nuevo sistema electrónico de registro de votantes EViD

Cuándo: Martes 14 de octubre de 2025 | 10 a.m. – 11 a.m.

Dónde: Vestíbulo de la Corte de Comisionados del Condado de Hidalgo, 100 E. Cano St., Edinburg, TX 78539