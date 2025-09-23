Introducción

En un movimiento que ha capturado la atención de todo Texas, 15 familias de diversos orígenes religiosos y no religiosos han presentado una demanda en una corte federal de San Antonio. El objetivo es detener la implementación de carteles de los Diez Mandamientos en las escuelas públicas, una medida que consideran violatoria de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Contexto de la Demanda

Las familias argumentan que la exhibición de los Diez Mandamientos en escuelas públicas transgrede la división entre el estado y la iglesia, un principio fundamental de la Constitución estadounidense. Entre los distritos escolares demandados se encuentra el Distrito Escolar Independiente de McAllen, uno de los más prominentes de la región.

La Ley Controvertida y su Impacto

La ley SB, que busca implementar estos carteles, ha generado un debate intenso entre padres, estudiantes y autoridades escolares. Mientras algunos argumentan que los Diez Mandamientos ofrecen lecciones morales valiosas, otros sostienen que imponer estos valores en un entorno educativo público es inapropiado y discriminatorio.

Reacciones de la Comunidad

El Distrito Escolar Independiente de McAllen ha reconocido estar al tanto de la demanda pero, debido a que el caso sigue en curso, se ha abstenido de hacer comentarios oficiales. Sin embargo, la comunidad está dividida; algunos padres apoyan la medida, mientras que otros temen que pueda alienar a estudiantes de diferentes creencias.

Próximos Pasos

El caso continuará desarrollándose en los tribunales, y se espera que tenga implicaciones significativas para la separación entre iglesia y estado en el sistema educativo de Texas. Las entrevistas con familias afectadas y sus perspectivas sobre este tema se presentarán esta noche a las diez.

