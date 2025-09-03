Las personas que se involucren en la compra o venta de estas sustancias podrían enfrentar cargos estatales y federales.
Bustrillo-Vásquez, de 33 años, es buscado desde el 11 de agosto de 2025 en el condado de Bexar por secuestro agravado con lesiones y abuso sexual, agresión sexual agravada y tráfico de personas.
AUSTIN, Texas – El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) incluyó a Robert Bustrillo-Vásquez, un criminal hondureño con historial violento y múltiples deportaciones, en la lista de los 10 Criminales Inmigrantes Ilegales Más Buscados. Durante el mes de septiembre, la recompensa por información que lleve a su arresto se incrementó a 6,000 dólares.
De acuerdo con DPS, el fugitivo ha sido deportado de Estados Unidos en varias ocasiones desde 2010, siendo la más reciente en febrero de 2018. También cumplió condena en prisión federal por el delito de reingreso ilegal de un extranjero deportado. Además, en 2013 y 2014 fue arrestado varias veces por la Policía de Austin por cargos de asalto.
Bustrillo-Vásquez mide aproximadamente 1.67 metros (5 pies 6 pulgadas), pesa alrededor de 70 kilos (155 libras) y tiene vínculos con las áreas de San Antonio y Austin. Una de sus señas particulares es un tatuaje en la parte interna del antebrazo derecho.
El programa Texas Crime Stoppers, financiado por la Oficina de Seguridad Pública del Gobernador, ofrece recompensas en efectivo a quienes proporcionen información que lleve a la captura de delincuentes de las listas de los más buscados. En lo que va de 2025, las autoridades han logrado detener a 48 fugitivos, incluidos 17 delincuentes sexuales y 12 inmigrantes ilegales criminales, con más de 37,000 dólares en recompensas pagadas por consejos efectivos.
Para ser elegibles a una recompensa, los ciudadanos deben proporcionar información a través de alguno de estos tres métodos:
- Llamando a la línea de Crime Stoppers al 1-800-252-TIPS (8477).
- Enviando una pista en línea a través del portal del DPS.
- Enviando una pista en Facebook mediante el enlace “SUBMIT A TIP”.
DPS destacó que todas las pistas son anónimas y los informantes reciben un número de referencia en lugar de un nombre.
Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville
CONDADO CAMERON, TEXAS - El martes 2 de septiembre de 2025, elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), en coordinación con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, frustraron un intento de contrabando de droga a lo largo del río Bravo...
Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos
Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.
McAllen refuerza acciones contra bares que violan reglas de permisos en bares
MCALLEN, TEXAS - La ciudad de McAllen intensificó sus medidas para garantizar la seguridad y la rendición de cuentas en el distrito de Entretenimiento y Cultura (ECOD), al sancionar a operadores de bares que incumplen con los requisitos de permisos. Durante la...
Cierran temporalmente el sendero City Lake en Harlingen por trabajos de repavimentación
El cierre se debe a los trabajos de repavimentación y mejoras en el sendero, con el objetivo de brindar a la comunidad un espacio más seguro y cómodo para sus actividades al aire libre.
Arrestan a sospechoso de robos a vehículos en Rancho Viejo
El Departamento de Policía de Rancho Viejo informó que, tras varios días de investigación, se logró la detención de un individuo relacionado con los recientes robos a vehículos registrados en la comunidad. De acuerdo con las autoridades, la captura ocurrió durante la...
Edinburg realizará evento gratuito de concientización y prevención del cáncer de próstata
La ciudad de Edinburg, en colaboración con DHR Health, South Texas Health Systems, Hidalgo County Health, Edinburg EDC y UTRGV Health, invita a la comunidad a participar en un evento de bienestar sobre el cáncer de próstata, que se llevará a cabo el próximo martes 2...
Apuñalamiento en Weslaco deja a un hombre herido y un arresto
Incendio en Weslaco: Bomberos luchan contra fuego en Restaurante Sevilla Coffee
Distribuirán frutas y verduras gratis en San Benito este 3 de septiembre
La entrega se realizará en el San Benito Fair Grounds, ubicado en 551 Cesar Gonzalez Parkway, en un horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., o hasta agotar existencias.
Operativos policiales en Mercedes combaten la conducción bajo influencia
Seguridad vial: La policía de Mercedes intensifica sus esfuerzos de vigilancia durante el fin de semana del Día del Trabajo para garantizar la seguridad vial.
Emprendimiento en el Valle de Texas: Deli Spices entre los mejores de Texas
Emprendimiento: Una madre del Valle de Río Grande transforma su pasión culinaria en un negocio exitoso con Deli Spices.
Estudiante de Edinburg se declara culpable por posesión de arma en escuela
Jay Lira enfrenta consecuencias legales tras admitir posesión de arma en un plantel educativo.
Problemas de alcohol en menores en McAllen
McAllen: La ciudad de McAllen refuerza regulaciones para combatir el consumo de alcohol en menores.
Se desploma avioneta en Reynosa; muere piloto y resulta herido el propietario
Elementos de seguridad y cuerpos de rescate acudieron al sitio para asegurar el área y realizar las labores correspondientes. Hasta el momento no se han revelado las causas que provocaron el desplome de la aeronave.
Alerta para residentes en Weslaco por ataques de abejas
Se recomienda mantener ventanas y puertas cerradas y evitar salir hasta nuevo aviso.
Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen
El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.