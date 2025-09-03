AUSTIN, Texas – El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) incluyó a Robert Bustrillo-Vásquez, un criminal hondureño con historial violento y múltiples deportaciones, en la lista de los 10 Criminales Inmigrantes Ilegales Más Buscados. Durante el mes de septiembre, la recompensa por información que lleve a su arresto se incrementó a 6,000 dólares.

Bustrillo-Vásquez, de 33 años, es buscado desde el 11 de agosto de 2025 en el condado de Bexar por secuestro agravado con lesiones y abuso sexual, agresión sexual agravada y tráfico de personas.

De acuerdo con DPS, el fugitivo ha sido deportado de Estados Unidos en varias ocasiones desde 2010, siendo la más reciente en febrero de 2018. También cumplió condena en prisión federal por el delito de reingreso ilegal de un extranjero deportado. Además, en 2013 y 2014 fue arrestado varias veces por la Policía de Austin por cargos de asalto.

Bustrillo-Vásquez mide aproximadamente 1.67 metros (5 pies 6 pulgadas), pesa alrededor de 70 kilos (155 libras) y tiene vínculos con las áreas de San Antonio y Austin. Una de sus señas particulares es un tatuaje en la parte interna del antebrazo derecho.

El programa Texas Crime Stoppers, financiado por la Oficina de Seguridad Pública del Gobernador, ofrece recompensas en efectivo a quienes proporcionen información que lleve a la captura de delincuentes de las listas de los más buscados. En lo que va de 2025, las autoridades han logrado detener a 48 fugitivos, incluidos 17 delincuentes sexuales y 12 inmigrantes ilegales criminales, con más de 37,000 dólares en recompensas pagadas por consejos efectivos.

Para ser elegibles a una recompensa, los ciudadanos deben proporcionar información a través de alguno de estos tres métodos:

Llamando a la línea de Crime Stoppers al 1-800-252-TIPS (8477) .

. Enviando una pista en línea a través del portal del DPS.

Enviando una pista en Facebook mediante el enlace “SUBMIT A TIP”.

DPS destacó que todas las pistas son anónimas y los informantes reciben un número de referencia en lugar de un nombre.