Decomisan más de 66 libras de cocaína en puerto de entrada de Hidalgo

By Cecilia Castaneda
Published September 10 2025
HIDALGO, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron un importante decomiso de droga durante una inspección secundaria en el puerto de entrada de Hidalgo.

De acuerdo con el informe, al revisar un vehículo los agentes detectaron que el conductor tenía una orden de arresto pendiente. Una inspección más a fondo reveló un cargamento oculto de 66.71 libras de cocaína, con un valor estimado superior a 890 mil dólares.

El conductor fue detenido en el lugar y enfrentará un proceso judicial conforme a la ley.

CBP reiteró que este tipo de aseguramientos reflejan el compromiso de los oficiales para evitar que narcóticos ingresen a Estados Unidos y proteger a las comunidades fronterizas.

