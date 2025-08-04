HOY

Decomisan cocaína valuada en 1.5 millones de dólares en casa móvil de Mission

El principal sospechoso enfrentará cargos por reingreso ilegal agravado.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 04 2025
MISSION, TEXAS- El 30 de julio, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) desmantelaron una casa de seguridad que operaba como centro de distribución de drogas en una casa móvil ubicada en Mission, Texas.

Durante el operativo, las autoridades localizaron:

  • A dos presuntos traficantes que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos.
  • A tres personas más en situación migratoria irregular, quienes presuntamente esperaban ser transportadas a otros puntos del país.
  • Varias cajas de madera que contenían aproximadamente 48 libras de cocaína, con un valor estimado de 1.5 millones de dólares.

El principal sospechoso enfrentará cargos por reingreso ilegal agravado. Las otras personas, originarias de Nepal, El Salvador y Guatemala, serán procesadas para su deportación.

Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de operativos para desarticular redes criminales dedicadas al contrabando de personas y narcóticos en la región.

arrestos casa móvil Cocaína contrabando crimen organizado decomiso deportación DPS Texas drogas inmigración ilegal Mission Texas narcotráfico operativo conjunto Patrulla Fronteriza Tráfico de personas
