Se trata de una noticia en desarrollo, y se espera que las autoridades den a conocer más información en las próximas horas.
La culebrilla, una enfermedad más común de lo que se piensa, amenaza a adultos mayores en Estados Unidos.
La Amenaza Oculta de la culebrilla
La culebrilla, conocida médicamente como herpes zóster, es una enfermedad que a menudo se subestima, pero que puede tener un impacto significativo en la salud de los adultos mayores. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una de cada tres personas sufrirá de culebrilla en algún momento de su vida. Este riesgo se incrementa especialmente en aquellos mayores de 50 años, debido a la debilitación natural del sistema inmunológico con la edad.
Origen y Síntomas de la Culebrilla
La culebrilla es causada por el mismo virus que provoca la varicela. Incluso después de superar la varicela, el virus permanece latente en el cuerpo y puede reactivarse años más tarde. Este proceso de reactivación es lo que da lugar a la culebrilla. Los primeros síntomas suelen incluir ardor o comezón, seguidos por un sarpullido doloroso. Otros síntomas comunes son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y molestias estomacales.
El Papel de los Farmacéuticos en la Prevención
Los farmacéuticos juegan un papel crucial en la prevención de enfermedades como la culebrilla. Gracias a su conocimiento y entrenamiento, pueden evaluar el riesgo de enfermedades prevenibles con vacunas. Es fundamental que las personas mayores consulten a sus farmacéuticos para entender mejor sus opciones de vacunación y así reducir el riesgo de desarrollar culebrilla.
Precauciones para Personas en Riesgo
Aquellos que desarrollen culebrilla deben tomar precauciones adicionales para evitar contagiar a personas con sistemas inmunológicos comprometidos, mujeres embarazadas o recién nacidos. La prevención y el control de esta enfermedad son esenciales para proteger a las poblaciones vulnerables.
Incendio en el Condado Hidalgo: Familia en La Blanca pierde todo
Incendio: Una familia de La Blanca, Condado Hidalgo, enfrenta la devastación tras un incendio que destruyó su hogar.
Plaza Amistad en Donna inaugura con gran expectativa
Donna: La nueva Plaza Amistad promete beneficios para más de 500 familias de escasos recursos en Donna.
Tragedia en guardería de Donna: hombre mata a su expareja y luego se quita la vida
Un equipo de Univision 48 ya se encuentra en la escena recopilando más información.
Autoridades de la CBP incautan más de un millón de dólares y armas en un solo operativo
El hallazgo ocurrió el 8 de octubre, cuando agentes seleccionaron un vehículo para una inspección de rutina al salir del país. Durante la revisión secundaria, los oficiales encontraron $1,033,500 en efectivo, así como armas y municiones ocultas dentro de la unidad.
Estudiante es encontrado con pistola de aire en escuela de Elsa – Edcouch; no hay heridos
El personal escolar activó de inmediato los protocolos de emergencia, asegurando la situación de manera rápida y sin que se reportaran heridos.
Bomberos de Brownsville controlan incendio en estructura
Las autoridades continúan asegurando la zona para evitar cualquier riesgo adicional.
Edcouch brinda apoyo en incendio estructural en Elsa
El fuego ya ha sido controlado y las autoridades informaron que una persona fue trasladada al hospital por Skyline EMS con lesiones menores.
Pharr Police invita al evento “Trunk or Treat 2025” este 31 de octubre
El evento, abierto a toda la comunidad, incluirá un concurso de decoración de cajuela (Trunk Decorating Contest), dulces, música y actividades para toda la familia.
Controlan incendio en restaurante comercial cerca del centro de Edinburg
Elementos del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron este martes a un incendio en una cocina comercial ubicada en el bloque 300 de East University, cerca de la 13th Avenue.
Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg
EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo...
Tortillas: El Corazón de la Herencia Hispana en el Valle
Este alimento, que se ha convertido en un símbolo de unidad familiar, está presente en casi todos los platillos y es una parte integral de la cultura culinaria del Valle del Río Grande.
Dos detenidos tras persecución policial en Weslaco
La persecución inició en los carriles hacia el oeste de la carretera U.S. 83 y FM 491 en Mercedes, y concluyó sobre la Business 83.
Departamento de Elecciones del Condado de Hidalgo presenta nuevo sistema electrónico de registro de votantes
Anteriormente, el registro implicaba imprimir una etiqueta con el nombre, dirección y línea de firma del votante, que luego se colocaba en un formulario combinado.
Bomberos de Rio Hondo combaten incendio en estructura deshabitada
Por precaución, se solicitó apoyo a los departamentos de bomberos de Harlingen y Los Fresnos.
Policía de Brownsville investiga robo agravado que dejó un joven herido
Familiares y amigos trasladaron a la víctima a un hospital local para recibir atención. Las lesiones no ponen en riesgo la vida de la persona, y no se reportaron otros heridos.
Le niegan fianza a Cristóbal Garzez tras accidente que cobró la vida de una persona
La comunidad de Harlingen se encuentra conmocionada tras el trágico incidente ocurrido en la carretera 83, donde un conductor de grúa, David Zapata, perdió la vida. El lamentable evento tuvo lugar el pasado 8 de julio, cuando Zapata aseguraba un vehículo en su grúa al...