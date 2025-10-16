HOY

Entravision Communications
Salud

Culebrilla: El riesgo silencioso para adultos mayoresEricks Webs DesignEricks Webs Design

La culebrilla, una enfermedad más común de lo que se piensa, amenaza a adultos mayores en Estados Unidos.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 16 2025
Ad Placeholder

La Amenaza Oculta de la culebrilla

La culebrilla, conocida médicamente como herpes zóster, es una enfermedad que a menudo se subestima, pero que puede tener un impacto significativo en la salud de los adultos mayores. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una de cada tres personas sufrirá de culebrilla en algún momento de su vida. Este riesgo se incrementa especialmente en aquellos mayores de 50 años, debido a la debilitación natural del sistema inmunológico con la edad.

Origen y Síntomas de la Culebrilla

La culebrilla es causada por el mismo virus que provoca la varicela. Incluso después de superar la varicela, el virus permanece latente en el cuerpo y puede reactivarse años más tarde. Este proceso de reactivación es lo que da lugar a la culebrilla. Los primeros síntomas suelen incluir ardor o comezón, seguidos por un sarpullido doloroso. Otros síntomas comunes son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y molestias estomacales.

El Papel de los Farmacéuticos en la Prevención

Los farmacéuticos juegan un papel crucial en la prevención de enfermedades como la culebrilla. Gracias a su conocimiento y entrenamiento, pueden evaluar el riesgo de enfermedades prevenibles con vacunas. Es fundamental que las personas mayores consulten a sus farmacéuticos para entender mejor sus opciones de vacunación y así reducir el riesgo de desarrollar culebrilla.

Precauciones para Personas en Riesgo

Aquellos que desarrollen culebrilla deben tomar precauciones adicionales para evitar contagiar a personas con sistemas inmunológicos comprometidos, mujeres embarazadas o recién nacidos. La prevención y el control de esta enfermedad son esenciales para proteger a las poblaciones vulnerables.

adultos mayores culebrilla herpes zóster prevención salud varicela
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg

Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg

Oct 15, 2025

EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria

Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria

LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...

Ad Placeholder
Ad Placeholder