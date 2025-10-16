La Amenaza Oculta de la culebrilla

La culebrilla, conocida médicamente como herpes zóster, es una enfermedad que a menudo se subestima, pero que puede tener un impacto significativo en la salud de los adultos mayores. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una de cada tres personas sufrirá de culebrilla en algún momento de su vida. Este riesgo se incrementa especialmente en aquellos mayores de 50 años, debido a la debilitación natural del sistema inmunológico con la edad.

Origen y Síntomas de la Culebrilla

La culebrilla es causada por el mismo virus que provoca la varicela. Incluso después de superar la varicela, el virus permanece latente en el cuerpo y puede reactivarse años más tarde. Este proceso de reactivación es lo que da lugar a la culebrilla. Los primeros síntomas suelen incluir ardor o comezón, seguidos por un sarpullido doloroso. Otros síntomas comunes son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y molestias estomacales.

El Papel de los Farmacéuticos en la Prevención

Los farmacéuticos juegan un papel crucial en la prevención de enfermedades como la culebrilla. Gracias a su conocimiento y entrenamiento, pueden evaluar el riesgo de enfermedades prevenibles con vacunas. Es fundamental que las personas mayores consulten a sus farmacéuticos para entender mejor sus opciones de vacunación y así reducir el riesgo de desarrollar culebrilla.

Precauciones para Personas en Riesgo

Aquellos que desarrollen culebrilla deben tomar precauciones adicionales para evitar contagiar a personas con sistemas inmunológicos comprometidos, mujeres embarazadas o recién nacidos. La prevención y el control de esta enfermedad son esenciales para proteger a las poblaciones vulnerables.