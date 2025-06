Después de los ataques nocturnos de Estados Unidos contra el secreto programa nuclear de Irán, la gran incógnita es: ¿qué queda realmente de ese programa? La respuesta podría definir la región durante décadas y será la última palabra sobre la decisión del presidente Donald Trump de involucrarse en otro conflicto en Medio Oriente.

Es una respuesta complicada por la naturaleza elíptica y cambiante de la inteligencia. Por un lado, la discusión pública sobre los sitios nucleares en Fordow, Natanz e Isfahan debería haber llevado a Teherán a no dejar todos sus secretos nucleares en esos lugares. (Irán afirma que su programa es completamente pacífico, aunque el organismo nuclear de la ONU reportó partículas de uranio enriquecidas hasta un 83 %, casi a nivel de armamento).

Si, como sostiene Israel, el programa nuclear iraní tiene un elemento oculto, entonces seguramente no estaría alojado en los mismos sitios que recorren los inspectores de la ONU, y en el caso de Fordow, un lugar sobre el que ha habido días de debate público sobre qué bombas estadounidenses podrían penetrar sus profundas cavernas.

Los materiales necesarios para fabricar una bomba nuclear pueden ser mínimos: bastarían 20 kilogramos de uranio altamente enriquecido. Los componentes para varios artefactos cabrían en una furgoneta. Eso podría estar oculto en cualquier parte de Irán. La tecnología para construir un arma es más compleja y requiere experiencia humana, algo que Israel ha venido diezmando tanto en los últimos diez días —con ataques dirigidos a personal clave— como de forma más constante durante los últimos diez años.

Es difícil imaginar que Irán pueda dar este salto mientras está bajo el intenso bombardeo de la Fuerza Aérea israelí, ahora con la abierta participación de Estados Unidos y su vasto sistema de vigilancia.

Pero esto es desconocido, e Israel no puede pretender tenerlo todo claro. Si se insiste en que el programa de Irán es avanzado y secreto, también existe el riesgo de que algo esté ocurriendo que no se sabe. ¿Podría Irán haber ensamblado todos los elementos necesarios, o incluso una bomba atómica, en otro sitio, y solo estar esperando? Solo el tiempo lo dirá.

El argumento contrario también es fuerte. Israel ha logrado matar a científicos nucleares iraníes y a mandos militares mientras dormían en sus casas — habitaciones específicas en edificios de departamentos que fueron atacados en la primera ola del 13 de junio. Esto sugiere una amplia y profunda penetración de la estructura de mando de Teherán y de sus secretos mejor guardados. Ninguna operación es perfecta; es posible que Washington y Tel Aviv juntos supieran mucho.

No solo fue el bastión montañoso de Fordow el atacado. Probablemente, a medida que desaparezca el polvo y las imágenes satelitales permitan evaluar mejor el daño, se sabrá que se golpearon objetivos que desconocíamos hace una semana. Para los opositores a las ambiciones nucleares de Irán —prácticamente todos excepto unos pocos extremistas iraníes— eso debería ser un alivio.

Pero es probable que los ataques del sábado por la noche no hayan destruido todo: no a todos los expertos ni todo el material fisible. La lucha ahora será perseguir lo que queda, buscar sobrevivientes y aprovechar errores de elementos nerviosos del proyecto nuclear mientras dispersan o revisan los escombros.

Lo que quede probablemente será aquello que era desconocido, si es que hay algo. Teherán podría decidir qué es mejor revelar o avanzar ese gran secreto hasta cuando la amenaza de los ataques israelíes disminuya. ¿Tiene sentido apresurarse ahora, en plena vigilancia y bombardeo?

La diplomacia podría —como Trump sugirió en una publicación nocturna en Truth Social en la que dijo que “¡AHORA ES EL MOMENTO DE LA PAZ!”— resurgir. Pero su cara ha cambiado totalmente en comparación con hace una semana. Funcionarios iraníes habían insinuado que podrían estar dispuestos a renunciar al enriquecimiento durante las negociaciones la semana pasada. Ahora las demandas podrían centrarse en su programa de misiles balísticos, que los halcones estadounidenses han exigido desmantelar durante mucho tiempo. Eso parece estar ocurriendo rápidamente, por el intenso uso de misiles contra Israel y por ataques israelíes que dicen haber destruido la mayoría de sus lanzaderas.

El hecho de que la lista de deseos de Irán para las negociaciones haya cambiado drásticamente —ya que gran parte de lo que esperaba conservar fue destruido o usado— revela el desafío que enfrenta el Líder Supremo Alí Jamenei. Sus cielos están dominados por una Fuerza Aérea hostil, su programa nuclear está gravemente dañado, y su infraestructura militar y mando están destrozados, teniendo que adaptarse y reemplazar continuamente para sobrevivir. Esto limita sus opciones inmediatas y favorables para una respuesta. Ataques directos contra bases estadounidenses solo causarán una violenta represalia y, tras tanta señalización, podrían resultar ineficaces.

Irán generalmente opta por respuestas asimétricas para compensar sus presupuestos y capacidades menores. Es probable que veamos esto en las capitales europeas y en el estrecho de Ormuz en los próximos días. Necesita mostrar algún tipo de disuasión, pero también desescalar para sobrevivir.

Pero la capacidad de Irán para ver a largo plazo y su paciencia estratégica jugarán a su favor. No tiene ciclos electorales que afecten la toma de decisiones del ayatola. Los iraníes tienen tiempo para reagruparse y responder cuando la presión baje.

Estados Unidos, sin embargo, tiene un historial pobre en la región. Anoche logró la dudosa distinción de haber bombardeado casi todo el mapa desde Siria hasta Afganistán en solo 20 años. Pero no logró derrocar al régimen de Assad en Siria, y a pesar de años de intentos fue solo observador cuando el año pasado se eliminaron importantes aliados regionales de Irán. Su guerra más larga, en Afganistán, terminó en humillación. Iraq, también, empezó con información dudosa sobre armas de destrucción masiva y terminó en fracaso tras años de destrucción y pérdidas.

Irán no es Iraq, y la noche pasada no fue el 20 de marzo de 2003, cuando comenzó la fallida invasión estadounidense a ese país. La ambición de Trump en Irán no incluye una operación terrestre, y su objetivo era algo ampliamente respaldado por aliados y, posiblemente, alcanzable. Pero el historial cuestionable de Estados Unidos y el clima de arrogancia en torno al uso abrumador de la fuerza por parte de Trump deberían aumentar la alarma en la región ante lo que pueda venir.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.