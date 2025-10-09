HOY

Para los consumidores que piensan en comprar un auto eléctrico, hay nueva información: la expiración del crédito fiscal federal de $7,500 para vehículos eléctricos podría afectar directamente los precios y las decisiones de compra. Expertos en la industria advierten que, sin este incentivo, los fabricantes podrían verse obligados a bajar precios o lanzar promociones para […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 09 2025
Para los consumidores que piensan en comprar un auto eléctrico, hay nueva información: la expiración del crédito fiscal federal de $7,500 para vehículos eléctricos podría afectar directamente los precios y las decisiones de compra.

Expertos en la industria advierten que, sin este incentivo, los fabricantes podrían verse obligados a bajar precios o lanzar promociones para mantener la demanda. Aunque los vehículos eléctricos siguen siendo más costosos que los autos de gasolina, ofrecen ahorros significativos a largo plazo en carga y mantenimiento.

Quienes estén considerando adquirir un vehículo eléctrico deberían explorar descuentos, opciones de carga en el hogar y el mercado de autos usados para maximizar beneficios y obtener un mayor ahorro en sus bolsillos.

Spirit Halloween abrirá más tiendas navideñas

La mercadotecnia nunca descansa, y este año no será la excepción. Si busca adelantarse a la temporada navideña, le contamos que “Spirit Christmas” llegará muy pronto: a principios de noviembre, la tienda abrirá 30 nuevas sucursales en las regiones del Noreste y los Grandes Lagos, ofreciendo a los consumidores una amplia variedad de adornos, regalos y experiencias festivas.

Además de encontrar todo para decorar el hogar, los visitantes podrán tomarse fotos con Papá Noel, sumándose a la tradición familiar. Algunas sucursales estarán ubicadas dentro de tiendas Spirit Halloween ya existentes, mientras que otras abrirán en nuevas locaciones especialmente preparadas para la temporada.

La expansión responde al entusiasmo de los clientes tras el éxito del año pasado, cuando la compañía abrió sus primeras ocho tiendas navideñas. Si pensaba que era muy temprano para planear la Navidad, fíjese: aún está a tiempo de organizarse y ser de los primeros en tener todo listo para las festividades más esperadas del año.

Recuerde que, para ser un consumidor inteligente, siempre encontrará información y consejos en Consumidor al Día.

