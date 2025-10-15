EDINBURG, TX. – Elementos del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron este martes a un incendio en una cocina comercial ubicada en el bloque 300 de East University, cerca de la 13th Avenue.

De acuerdo con las autoridades, el fuego fue rápidamente controlado y no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, la calle University en dirección al este permanece cerrada en el área del palacio de justicia mientras las unidades de emergencia continúan en la escena.

Se recomienda a los conductores evitar la zona durante aproximadamente una hora mientras concluyen las labores de enfriamiento y revisión del lugar.