Contienen incendio de pastizal y estructura cerca de estación de bomberos en La Rosita

La corporación agradeció el apoyo brindado por los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado Starr, así como al jefe del Departamento de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Escobares, García, por ofrecer asistencia adicional y personal en caso de ser necesario.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 05 2025
La Rosita, Texas– Este lunes 4 de agosto de 2025, alrededor de las 6:00 de la tarde, el Departamento de Bomberos Voluntarios de La Rosita atendió un incendio reportado por un ciudadano que pasaba por la zona y se detuvo en la estación para alertar sobre humo visible al este de las instalaciones.

El primer bombero en llegar al sitio confirmó que se trataba de un incendio de pastizal y estructura.

De inmediato, todos los voluntarios y elementos del cuerpo de bomberos de La Rosita respondieron al llamado y lograron contener y extinguir el fuego en cuestión de minutos, evitando que se propagara a otras áreas y viviendas cercanas.

Finalmente, se recordó a la comunidad la importancia de reportar cualquier señal de humo o fuego a su departamento de bomberos local o marcar el 9-1-1 en caso de emergencia.

