HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Consulado de México en Brownsville invita a la comunidad a jornada sabatinaEricks Webs DesignEricks Webs Design

La jornada está dirigida a todos los residentes que necesiten estos servicios, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites consulares de manera rápida y eficiente.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 26 2025
Ad Placeholder
Current image: Cortesía: Pixels

BROWNSVILLE, Texas — El Consulado de México en Brownsville invita a la comunidad mexicana a participar en su Jornada Sabatina el próximo 27 de septiembre.

Durante este evento, los asistentes podrán realizar trámites como:

  • Pasaporte mexicano
  • Matrícula Consular
  • Copia de acta de nacimiento

La jornada está dirigida a todos los residentes que necesiten estos servicios, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites consulares de manera rápida y eficiente.

acta de nacimiento Brownsville comunidad mexicana Consulado de México jornada sabatina matrícula consular México en EE. UU. pasaporte servicios consulares trámites consulares
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Sep 25, 2025

PHARR, Texas – La mañana de este jueves, Valley View Junior High activó protocolos de seguridad tras la circulación de una publicación en redes sociales entre estudiantes. En un comunicado, el Valley View ISD informó que, por precaución, se notificó de inmediato a las...

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

Sep 25, 2025

McAllen, Texas – La ciudad de McAllen alcanzó reconocimiento nacional al ser clasificada en la posición número 20 del listado Best Places to Live in America 2025-2026 de U.S. News & World Report. McAllen comparte el Top 20 con tres ciudades más de Texas: Pearland...

Ad Placeholder
Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Sep 24, 2025

Donna, Texas – La Policía de Donna arrestó a Boyd Salinas en relación con un caso de allanamiento de morada y agresión ocurrido el 30 de agosto de 2025 en la cuadra 700 de Miller Avenue. Durante la investigación, se determinó que Salinas ingresó de manera ilegal a una...

Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos

Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos

Sep 24, 2025

Dallas, Texas. – Una persona murió y dos más resultaron hospitalizadas con heridas de bala tras un tiroteo ocurrido la mañana del miércoles en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, informaron...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable

Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable

Condena en el Caso de Carlos Contreras El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Castillo, ha llegado a su fin en la corte del Condado Hidalgo. Tras más de tres horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Contreras, marcando el final de un...

Ad Placeholder
Ad Placeholder