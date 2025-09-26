BROWNSVILLE, Texas — El Consulado de México en Brownsville invita a la comunidad mexicana a participar en su Jornada Sabatina el próximo 27 de septiembre.

Durante este evento, los asistentes podrán realizar trámites como:

Pasaporte mexicano

Matrícula Consular

Copia de acta de nacimiento

La jornada está dirigida a todos los residentes que necesiten estos servicios, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites consulares de manera rápida y eficiente.