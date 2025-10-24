HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Consulado de EE. UU. en Matamoros desmiente video sobre supuesta caravana migrante

En su comunicado, la representación diplomática aseguró que no existe ninguna caravana rumbo a la frontera y advirtió que este tipo de videos suelen ser mentiras difundidas por traficantes de personas, conocidos como polleros o coyotes, quienes buscan engañar a migrantes con información falsa.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 24 2025
Matamoros, Tamaulipas, 24 de octubre de 2025. — El Consulado General de los Estados Unidos en Matamoros emitió este viernes una alerta a través de sus redes sociales para desmentir la existencia de una nueva caravana migrante que, según un video viral en Facebook, se estaría desplazando desde México hacia la frontera estadounidense.

“La seguridad en la frontera es más fuerte que nunca. No podrás cruzar. No arriesgues tu dinero ni tu vida por las mentiras de los coyotes”, señala el mensaje oficial difundido por el consulado.

La publicación forma parte de una serie de esfuerzos del gobierno estadounidense para combatir la desinformación en redes sociales y prevenir tragedias relacionadas con la migración irregular.

Las autoridades reiteraron su llamado a la población a no confiar en videos o publicaciones no verificadas y a consultar fuentes oficiales antes de tomar decisiones que puedan poner en riesgo su seguridad o su patrimonio.

