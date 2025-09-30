HOY

Congresista Gonzalez anuncia más de 170 millones de dólares en asignaciones revisadas del Título I para escuelas del sur de Texas

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 30 2025
WASHINGTON, D.C. – 30 de septiembre de 2025 – El congresista Vicente Gonzalez (TX-34) anunció hoy $170,390,078 en asignaciones finales revisadas del Título I del Año Fiscal 2025 (FY25) para los distritos escolares del 34º distrito congresional de Texas. El Departamento de Educación de EE. UU. publicó los totales actualizados a finales de septiembre de 2025.

Los fondos del Título I se destinan a programas que crean oportunidades educativas adicionales para apoyar el éxito estudiantil. Las asignaciones revisadas reflejan correcciones realizadas por varias Agencias Estatales de Educación (SEAs) en los datos de Gasto Estatal por Alumno 2022-2023 (SPPE, por sus siglas en inglés), lo que difiere de los montos reportados inicialmente al Congreso el 27 de junio de 2025.

“Estos fondos federales son fundamentales para cada niño en el 34º distrito congresional,” dijo el congresista Gonzalez. “Una de mis principales prioridades en el Congreso es asegurar que todos los niños del sur de Texas, sin importar su origen, tengan las mismas oportunidades para alcanzar el éxito y cumplir su sueño americano. Mientras esta Administración amenaza la existencia del Departamento de Educación, continuaré luchando por el éxito y el futuro de nuestros niños.”

Las asignaciones revisadas del Título I para los distritos escolares del 34º distrito congresional de Texas son:

  • Brownsville ISD: $30,594,276
  • Donna ISD: $19,492,682
  • Edcouch-Elsa ISD: $5,138,957
  • Edinburg CISD: $26,923,139
  • Harlingen CISD: $9,289,957
  • Kenedy County-Wide CSD: $1,254
  • Kingsville ISD: $2,385,308
  • La Feria ISD: $1,112,965
  • La Villa ISD: $577,276
  • Lasara ISD: $165,164
  • Los Fresnos CISD: $4,076,754
  • Lyford CISD: $731,016
  • McAllen ISD: $15,831,790
  • Mercedes ISD: $3,872,397
  • Monte Alto ISD: $1,234,922
  • Pharr-San Juan-Alamo ISD: $24,409,624
  • Point Isabel ISD: $1,183,081
  • Progreso ISD: $1,708,280
  • Raymondville ISD: $1,368,696
  • Ricardo ISD: $187,920
  • Rio Hondo ISD: $708,555
  • Riviera ISD: $120,388
  • San Benito CISD: $7,541,168
  • San Perlita ISD: $112,260
  • Santa Maria ISD: $347,026
  • Santa Rosa ISD: $496,178
  • Weslaco ISD: $10,779,045

Total: $170,390,078

Estos fondos ayudarán a las escuelas locales a ampliar programas, recursos y oportunidades educativas para los estudiantes en todo el sur de Texas.

More From Noticias 48
