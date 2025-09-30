WASHINGTON, D.C. – 30 de septiembre de 2025 – El congresista Vicente Gonzalez (TX-34) anunció hoy $170,390,078 en asignaciones finales revisadas del Título I del Año Fiscal 2025 (FY25) para los distritos escolares del 34º distrito congresional de Texas. El Departamento de Educación de EE. UU. publicó los totales actualizados a finales de septiembre de 2025.

Los fondos del Título I se destinan a programas que crean oportunidades educativas adicionales para apoyar el éxito estudiantil. Las asignaciones revisadas reflejan correcciones realizadas por varias Agencias Estatales de Educación (SEAs) en los datos de Gasto Estatal por Alumno 2022-2023 (SPPE, por sus siglas en inglés), lo que difiere de los montos reportados inicialmente al Congreso el 27 de junio de 2025.

“Estos fondos federales son fundamentales para cada niño en el 34º distrito congresional,” dijo el congresista Gonzalez. “Una de mis principales prioridades en el Congreso es asegurar que todos los niños del sur de Texas, sin importar su origen, tengan las mismas oportunidades para alcanzar el éxito y cumplir su sueño americano. Mientras esta Administración amenaza la existencia del Departamento de Educación, continuaré luchando por el éxito y el futuro de nuestros niños.”

Las asignaciones revisadas del Título I para los distritos escolares del 34º distrito congresional de Texas son:

Brownsville ISD: $30,594,276

Donna ISD: $19,492,682

Edcouch-Elsa ISD: $5,138,957

Edinburg CISD: $26,923,139

Harlingen CISD: $9,289,957

Kenedy County-Wide CSD: $1,254

Kingsville ISD: $2,385,308

La Feria ISD: $1,112,965

La Villa ISD: $577,276

Lasara ISD: $165,164

Los Fresnos CISD: $4,076,754

Lyford CISD: $731,016

McAllen ISD: $15,831,790

Mercedes ISD: $3,872,397

Monte Alto ISD: $1,234,922

Pharr-San Juan-Alamo ISD: $24,409,624

Point Isabel ISD: $1,183,081

Progreso ISD: $1,708,280

Raymondville ISD: $1,368,696

Ricardo ISD: $187,920

Rio Hondo ISD: $708,555

Riviera ISD: $120,388

San Benito CISD: $7,541,168

San Perlita ISD: $112,260

Santa Maria ISD: $347,026

Santa Rosa ISD: $496,178

Weslaco ISD: $10,779,045

Total: $170,390,078

Estos fondos ayudarán a las escuelas locales a ampliar programas, recursos y oportunidades educativas para los estudiantes en todo el sur de Texas.