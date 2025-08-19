Se pronostican lluvias y vientos fuertes en el sur de Texas, con advertencias de inundación en el Condado de Hidalgo.
PHARR, TEXAS – En la ciudad de Pharr, ubicada en el sur de Texas, se ha desatado una creciente preocupación entre los padres de familia debido al Congestionamiento vial en las cercanías de la escuela Vanguard Academy, específicamente en el campus Van Gogh. La situación se ha intensificado desde el inicio del presente año escolar, generando inquietud por la seguridad de los niños que asisten a esta institución educativa.
La intersección de la calle Moore y la calle Jackson es el epicentro de este problema. Los padres denuncian que el tráfico es especialmente peligroso debido a la alta velocidad de los vehículos que pasan por la Jackson Road, una avenida donde los autos pueden alcanzar hasta 55 millas por hora. Esto representa un alto riesgo, ya que los vehículos pesados, como los tráileres, pasan rozando a los autos en los que los padres transportan a sus hijos.
Los reportes indican que el tráfico se vuelve severo especialmente durante las horas pico, alrededor de las 7:45 de la mañana cuando los estudiantes llegan a la escuela, y a las 3:45 de la tarde cuando salen. Aunque en los últimos días se ha observado cierta mejoría, los padres siguen preocupados y esperan acciones concretas por parte de las autoridades escolares y municipales.
Hasta el momento, la dirección de la Vanguard Academy ha reconocido la situación e indicó que están al tanto de las preocupaciones de los padres. Sin embargo, se aguarda un comunicado oficial que detalle las medidas que se tomarán para mitigar este problema. Las entrevistas completas y más detalles serán transmitidos en el noticiero de las 10 de la noche.
