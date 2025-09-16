Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen

HARLINGEN, TEXAS – Autoridades de Harlingen confirmaron un incidente de apuñalamiento registrado la tarde-noche de ayer en un supermercado Walmart de la ciudad.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima resultó con una herida de arma blanca tras una confrontación verbal dentro del establecimiento.

Las autoridades locales no han dado a conocer la identidad de la víctima ni del presunto agresor, y se espera más información conforme avance la investigación.