Brownsville, Texas. – La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó que la tarde de este martes ocurrió un accidente en la carretera estatal 4, cerca de Brownsville, que involucró a agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Valle del Río Grande y un vehículo sospechoso de contrabando.

El choque se registró alrededor de la 1 p.m. y dejó como saldo una persona fallecida y dos más lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital local. Ningún agente de la Patrulla Fronteriza resultó herido.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) respondió a la escena y se mantiene como la agencia principal a cargo de la investigación. Por su parte, la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP también revisa el incidente.

Las autoridades federales indicaron que todas las consultas deberán dirigirse al DPS de Texas.