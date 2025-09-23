HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Confirmado un fallecido en accidente en BrownsvilleEricks Webs DesignEricks Webs Design

Se recomienda a los conductores evitar la zona hasta nuevo aviso y mantenerse atentos a los comunicados oficiales para actualizaciones.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 23 2025
Ad Placeholder

Brownsville, Texas. – La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó que la tarde de este martes ocurrió un accidente en la carretera estatal 4, cerca de Brownsville, que involucró a agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Valle del Río Grande y un vehículo sospechoso de contrabando.

El choque se registró alrededor de la 1 p.m. y dejó como saldo una persona fallecida y dos más lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital local. Ningún agente de la Patrulla Fronteriza resultó herido.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) respondió a la escena y se mantiene como la agencia principal a cargo de la investigación. Por su parte, la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP también revisa el incidente.

Las autoridades federales indicaron que todas las consultas deberán dirigirse al DPS de Texas.

Accidente Brownsville fallecido investigación noticias locales policía seguridad vial Texas tránsito troopers
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Sep 23, 2025

Gracias al apoyo de la comunidad, los investigadores pudieron identificar y arrestar al responsable. Las autoridades destacaron especialmente la colaboración de los testigos que proporcionaron información clave para avanzar en el caso.

Ad Placeholder
Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio

Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio

Sep 22, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna está pidiendo la colaboración de la comunidad para identificar a un sospechoso relacionado con un incendio ocurrido en un negocio local. El individuo fue captado en video y las autoridades buscan cualquier información...

Detienen a hombre buscado por acoso en Donna

Detienen a hombre buscado por acoso en Donna

Sep 22, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna informó que Anthony Ray Ramirez, de Weslaco, fue detenido tras ser buscado en relación con una investigación por acoso. Las autoridades habían solicitado el apoyo de la comunidad para dar con su paradero y...

Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Sep 22, 2025

El Departamento de Policía de Edinburg informó que Charles Parkinson, de 29 años, fue formalmente instruido de cargos ayer y recibió varias fianzas que en conjunto suman 230,000 dólares. 200,000 dólares por conducir en estado de ebriedad (tercera ofensa o más). 20,000...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder