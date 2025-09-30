HOY

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 30 2025
San Juan, TX — A las 10:32 de la mañana de este martes, autoridades recibieron un reporte sobre un accidente vehicular registrado a un costado del expressway en San Juan.

De acuerdo con el informe, durante el percance uno de los conductores involucrados sacó un arma de fuego y la apuntó contra el otro automovilista.

El conductor armado fue detenido en el lugar y puesto bajo custodia. Las autoridades indicaron que el caso continúa bajo investigación.

Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna

Dictan sentencia de 60 años por homicidio de adolescente de Donna

Sep 30, 2025

CONDADO HIDALGO, TEXAS - Después de cinco años de espera, este martes se dictó sentencia en el caso por el homicidio de Genaro “Izzy” Castillo, un adolescente de Donna asesinado en 2020. Carlos Contreras, originario de Alamo, fue encontrado culpable la semana pasada...

Familia de La Grulla pierde su hogar en incendio; muere una mascota

Familia de La Grulla pierde su hogar en incendio; muere una mascota

Sep 29, 2025

La Grulla, Texas — Una familia de La Grulla perdió su vivienda tras un devastador incendio, de acuerdo con una publicación en la página oficial de Facebook de la ciudad. Un equipo de Noticias 48 ya se encuentra indagando más información sobre el siniestro, que dejó...

Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru

Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru

Sep 26, 2025

BROWNSVILLE, Texas — El Brownsville Animal Rescue & Care Center (BARCC) llevará a cabo un evento de entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru el próximo sábado 27 de septiembre, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Brownsville Events Center, ubicado en 1 Event...

Mission realizará recolección de llantas usadas este sábado

Mission realizará recolección de llantas usadas este sábado

Sep 26, 2025

MISSION, Texas — La ciudad de Mission invita a la comunidad a participar en su evento de recolección de llantas, programado para este sábado 27 de septiembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en 1400 S. Conway. El objetivo del evento es recoger llantas usadas de manera...

