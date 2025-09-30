San Juan, TX — A las 10:32 de la mañana de este martes, autoridades recibieron un reporte sobre un accidente vehicular registrado a un costado del expressway en San Juan.

De acuerdo con el informe, durante el percance uno de los conductores involucrados sacó un arma de fuego y la apuntó contra el otro automovilista.

El conductor armado fue detenido en el lugar y puesto bajo custodia. Las autoridades indicaron que el caso continúa bajo investigación.