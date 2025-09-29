Introducción

El sur de Texas experimenta cambios significativos en su clima, gracias a la influencia de sistemas frontales y eventos meteorológicos en los trópicos. Con temperaturas más frescas al amanecer y condiciones menos extremas durante el día, los residentes pueden esperar un alivio del calor habitual.

Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas en el sur del condado de Hidalgo han descendido a 66 grados, mientras que en Río Grande City alcanzan los 69 grados. Este descenso se debe a un sistema frontal que ha traído vientos del norte, manteniendo un ambiente mayormente despejado y fresco. Aunque las temperaturas durante el día todavía rondan los bajos 90 grados en los condados de Cameron e Hidalgo, el sistema frontal ayuda a mitigar el calor extremo.

La tormenta tropical Imelda, ubicada al este de Florida, y el huracán Humberto, ahora de categoría 4 en el Atlántico, están generando preocupación. Estas tormentas traen consigo chubascos, vientos dañinos y corrientes de resaca peligrosas en Florida y las Carolinas. Aunque el sur de Texas no está directamente afectado, los residentes deben mantenerse informados sobre cualquier cambio en estas condiciones.

Para McAllen, las temperaturas nocturnas están previstas en 80 grados, descendiendo a los 70 grados durante las primeras horas de la mañana en los próximos días. El jueves se espera el día más caluroso de la semana con temperaturas de hasta 98 grados, seguido por otro descenso gracias a un sistema frontal. El próximo fin de semana, las temperaturas se mantendrán en los bajos 90 grados.