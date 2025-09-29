Organizadores invitan a los ciudadanos a traer amigos y familiares, y formar parte de un evento que simboliza el compromiso comunitario de prevenir la violencia y brindar apoyo a quienes han sido afectados.
Clima: El clima en el sur de Texas se torna más fresco con la llegada de sistemas frontales y tormentas tropicales.
Introducción
El sur de Texas experimenta cambios significativos en su clima, gracias a la influencia de sistemas frontales y eventos meteorológicos en los trópicos. Con temperaturas más frescas al amanecer y condiciones menos extremas durante el día, los residentes pueden esperar un alivio del calor habitual.
Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas en el sur del condado de Hidalgo han descendido a 66 grados, mientras que en Río Grande City alcanzan los 69 grados. Este descenso se debe a un sistema frontal que ha traído vientos del norte, manteniendo un ambiente mayormente despejado y fresco. Aunque las temperaturas durante el día todavía rondan los bajos 90 grados en los condados de Cameron e Hidalgo, el sistema frontal ayuda a mitigar el calor extremo.
La tormenta tropical Imelda, ubicada al este de Florida, y el huracán Humberto, ahora de categoría 4 en el Atlántico, están generando preocupación. Estas tormentas traen consigo chubascos, vientos dañinos y corrientes de resaca peligrosas en Florida y las Carolinas. Aunque el sur de Texas no está directamente afectado, los residentes deben mantenerse informados sobre cualquier cambio en estas condiciones.
Para McAllen, las temperaturas nocturnas están previstas en 80 grados, descendiendo a los 70 grados durante las primeras horas de la mañana en los próximos días. El jueves se espera el día más caluroso de la semana con temperaturas de hasta 98 grados, seguido por otro descenso gracias a un sistema frontal. El próximo fin de semana, las temperaturas se mantendrán en los bajos 90 grados.
Capacitación binacional fortalece la inspección de armas en Hidalgo
Capacitacion binacional: Oficiales mexicanos y estadounidenses colaboran en un ejercicio conjunto para mejorar el control fronterizo.
Caso de Asesinato: Deliberación en Curso en el Condado de Cameron
Asesinato: El jurado evalúa si Pedro Ángel Polanco actuó en defensa propia en el asesinato de David Galván en Harlingen.
Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru
BROWNSVILLE, Texas — El Brownsville Animal Rescue & Care Center (BARCC) llevará a cabo un evento de entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru el próximo sábado 27 de septiembre, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Brownsville Events Center, ubicado en 1 Event...
Mission realizará recolección de llantas usadas este sábado
MISSION, Texas — La ciudad de Mission invita a la comunidad a participar en su evento de recolección de llantas, programado para este sábado 27 de septiembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en 1400 S. Conway. El objetivo del evento es recoger llantas usadas de manera...
Consulado de México en Brownsville invita a la comunidad a jornada sabatina
La jornada está dirigida a todos los residentes que necesiten estos servicios, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites consulares de manera rápida y eficiente.
San Benito ofrecerá instalación gratuita de detectores de humo a residentes
SAN BENITO, Texas — El Departamento de Bomberos de San Benito anunció un programa comunitario para brindar detectores de humo gratuitos a los residentes dentro de los límites de la ciudad. Además de entregar los equipos, el personal del departamento también podrá...
CBP decomisa más de $13 millones en metanfetamina en el puerto de entrada en Roma
En total, los oficiales aseguraron 1,473.65 libras (668.44 kg) de metanfetamina, con un valor estimado en las calles de $13,173,615 dólares.
Captado en Cámara: Mujer y su perro rescatados de un lodazal en Harlingen
La mujer y su compañero canino fueron rescatados de inmediato y evaluados por una unidad de EMS en la escena.
DHR Health, recibe reconocimiento nacional por su programa de cáncer de pulmón
Gracias a este modelo integral, el hospital refuerza su compromiso de ofrecer atención completa, desde la detección hasta la cirugía mínimamente invasiva, garantizando diagnósticos oportunos y un proceso de cuidado más ágil y coordinado para cada paciente.
Arrestan a sospechoso de homicidio ocurrido en Edinburg
Testigos identificaron a Vasquez como responsable del crimen.
Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr
PHARR, Texas – La mañana de este jueves, Valley View Junior High activó protocolos de seguridad tras la circulación de una publicación en redes sociales entre estudiantes. En un comunicado, el Valley View ISD informó que, por precaución, se notificó de inmediato a las...
McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.
McAllen, Texas – La ciudad de McAllen alcanzó reconocimiento nacional al ser clasificada en la posición número 20 del listado Best Places to Live in America 2025-2026 de U.S. News & World Report. McAllen comparte el Top 20 con tres ciudades más de Texas: Pearland...
El Tiempo en el Valle del Río Grande: Descenso de Temperaturas y Posibles Lluvias
El pronóstico del tiempo indica cielos despejados y un descenso en las temperaturas en el Valle del Río Grande.
Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable
Condena en el Caso de Carlos Contreras El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Castillo, ha llegado a su fin en la corte del Condado Hidalgo. Tras más de tres horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Contreras, marcando el final de un...