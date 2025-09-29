HOY

Entravision Communications
El Tiempo

Condiciones más Frescas esta Mañana debido al Frente fríoEricks Webs DesignEricks Webs Design

Clima: El clima en el sur de Texas se torna más fresco con la llegada de sistemas frontales y tormentas tropicales.

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published September 29 2025
Ad Placeholder

Introducción

El sur de Texas experimenta cambios significativos en su clima, gracias a la influencia de sistemas frontales y eventos meteorológicos en los trópicos. Con temperaturas más frescas al amanecer y condiciones menos extremas durante el día, los residentes pueden esperar un alivio del calor habitual.

Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas en el sur del condado de Hidalgo han descendido a 66 grados, mientras que en Río Grande City alcanzan los 69 grados. Este descenso se debe a un sistema frontal que ha traído vientos del norte, manteniendo un ambiente mayormente despejado y fresco. Aunque las temperaturas durante el día todavía rondan los bajos 90 grados en los condados de Cameron e Hidalgo, el sistema frontal ayuda a mitigar el calor extremo.

La tormenta tropical Imelda, ubicada al este de Florida, y el huracán Humberto, ahora de categoría 4 en el Atlántico, están generando preocupación. Estas tormentas traen consigo chubascos, vientos dañinos y corrientes de resaca peligrosas en Florida y las Carolinas. Aunque el sur de Texas no está directamente afectado, los residentes deben mantenerse informados sobre cualquier cambio en estas condiciones.

Para McAllen, las temperaturas nocturnas están previstas en 80 grados, descendiendo a los 70 grados durante las primeras horas de la mañana en los próximos días. El jueves se espera el día más caluroso de la semana con temperaturas de hasta 98 grados, seguido por otro descenso gracias a un sistema frontal. El próximo fin de semana, las temperaturas se mantendrán en los bajos 90 grados.

Pronóstico: Sistemas Frontales Traen Cambios en el Clima del Sur de Texas
clima huracán Humberto Pronóstico del Tiempo sistemas frontales Sur de Texas tormenta tropical Imelda
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru

Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru

Sep 26, 2025

BROWNSVILLE, Texas — El Brownsville Animal Rescue & Care Center (BARCC) llevará a cabo un evento de entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru el próximo sábado 27 de septiembre, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Brownsville Events Center, ubicado en 1 Event...

Mission realizará recolección de llantas usadas este sábado

Mission realizará recolección de llantas usadas este sábado

Sep 26, 2025

MISSION, Texas — La ciudad de Mission invita a la comunidad a participar en su evento de recolección de llantas, programado para este sábado 27 de septiembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en 1400 S. Conway. El objetivo del evento es recoger llantas usadas de manera...

Ad Placeholder
Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Sep 25, 2025

PHARR, Texas – La mañana de este jueves, Valley View Junior High activó protocolos de seguridad tras la circulación de una publicación en redes sociales entre estudiantes. En un comunicado, el Valley View ISD informó que, por precaución, se notificó de inmediato a las...

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

Sep 25, 2025

McAllen, Texas – La ciudad de McAllen alcanzó reconocimiento nacional al ser clasificada en la posición número 20 del listado Best Places to Live in America 2025-2026 de U.S. News & World Report. McAllen comparte el Top 20 con tres ciudades más de Texas: Pearland...

Caso de Asesinato: Deliberación en Curso en el Condado de Cameron

Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable

Sep 24, 2025

Condena en el Caso de Carlos Contreras El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Castillo, ha llegado a su fin en la corte del Condado Hidalgo. Tras más de tres horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Contreras, marcando el final de un...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder