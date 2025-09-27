HOY

Ambiente Cálido en la Región, pero con Menos Humedad Este fin de semana se mantienen las condiciones cálidas en nuestra región, sin embargo, gracias a una disminución en los niveles de humedad, el calor no se siente tan intenso como en días anteriores. Esto se debe a la influencia de un frente estacionario ubicado en […]

By Alondra de Hoyos
• Noticias 48
Published September 27 2025
Ambiente Cálido en la Región, pero con Menos Humedad

Este fin de semana se mantienen las condiciones cálidas en nuestra región, sin embargo, gracias a una disminución en los niveles de humedad, el calor no se siente tan intenso como en días anteriores. Esto se debe a la influencia de un frente estacionario ubicado en el norte de México, que también afecta el sur de Texas y se extiende hasta la península de la Florida.

Ligera Probabilidad de Lluvias en la Zona Costera

A partir del domingo y durante el lunes y martes, existe una ligera probabilidad de lluvias en la zona costera. Aunque no se esperan acumulaciones significativas, se recomienda tomar precauciones si se tienen planes al aire libre, especialmente cerca del litoral.

Vigilancia en el Atlántico: Depresión Tropical 9 y Huracán Humberto

En el océano Atlántico, monitoreamos dos sistemas tropicales. La Depresión Tropical 9 continúa su desarrollo, mientras que el Huracán Humberto mantiene su trayectoria en mar abierto. Por ahora, ninguno representa una amenaza directa para nuestra región, pero se mantiene vigilancia constante por cualquier cambio en su evolución.

Mission realizará recolección de llantas usadas este sábado

Mission realizará recolección de llantas usadas este sábado

Sep 26, 2025

MISSION, Texas — La ciudad de Mission invita a la comunidad a participar en su evento de recolección de llantas, programado para este sábado 27 de septiembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en 1400 S. Conway. El objetivo del evento es recoger llantas usadas de manera...

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

Sep 25, 2025

McAllen, Texas – La ciudad de McAllen alcanzó reconocimiento nacional al ser clasificada en la posición número 20 del listado Best Places to Live in America 2025-2026 de U.S. News & World Report. McAllen comparte el Top 20 con tres ciudades más de Texas: Pearland...

Arrestan a sospechoso de homicidio ocurrido en Edinburg

Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable

Sep 24, 2025

Condena en el Caso de Carlos Contreras El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Castillo, ha llegado a su fin en la corte del Condado Hidalgo. Tras más de tres horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Contreras, marcando el final de un...

Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Sep 24, 2025

Donna, Texas – La Policía de Donna arrestó a Boyd Salinas en relación con un caso de allanamiento de morada y agresión ocurrido el 30 de agosto de 2025 en la cuadra 700 de Miller Avenue. Durante la investigación, se determinó que Salinas ingresó de manera ilegal a una...

Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

PHARR, Texas – La mañana de este jueves, Valley View Junior High activó protocolos de seguridad tras la circulación de una publicación en redes sociales entre estudiantes. En un comunicado, el Valley View ISD informó que, por precaución, se notificó de inmediato a las...

