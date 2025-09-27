Ambiente Cálido en la Región, pero con Menos Humedad

Este fin de semana se mantienen las condiciones cálidas en nuestra región, sin embargo, gracias a una disminución en los niveles de humedad, el calor no se siente tan intenso como en días anteriores. Esto se debe a la influencia de un frente estacionario ubicado en el norte de México, que también afecta el sur de Texas y se extiende hasta la península de la Florida.

Ligera Probabilidad de Lluvias en la Zona Costera

A partir del domingo y durante el lunes y martes, existe una ligera probabilidad de lluvias en la zona costera. Aunque no se esperan acumulaciones significativas, se recomienda tomar precauciones si se tienen planes al aire libre, especialmente cerca del litoral.

Vigilancia en el Atlántico: Depresión Tropical 9 y Huracán Humberto

En el océano Atlántico, monitoreamos dos sistemas tropicales. La Depresión Tropical 9 continúa su desarrollo, mientras que el Huracán Humberto mantiene su trayectoria en mar abierto. Por ahora, ninguno representa una amenaza directa para nuestra región, pero se mantiene vigilancia constante por cualquier cambio en su evolución.