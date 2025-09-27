Temperaturas agradables y cielos despejados predominarán en el Valle del Río Grande este fin de semana.
Condiciones del Tiempo: Fin de Semana con Calor Moderado y Posibles Lluvias CosterasEricks Webs DesignEricks Webs Design
Ambiente Cálido en la Región, pero con Menos Humedad Este fin de semana se mantienen las condiciones cálidas en nuestra región, sin embargo, gracias a una disminución en los niveles de humedad, el calor no se siente tan intenso como en días anteriores. Esto se debe a la influencia de un frente estacionario ubicado en […]
Ambiente Cálido en la Región, pero con Menos Humedad
Este fin de semana se mantienen las condiciones cálidas en nuestra región, sin embargo, gracias a una disminución en los niveles de humedad, el calor no se siente tan intenso como en días anteriores. Esto se debe a la influencia de un frente estacionario ubicado en el norte de México, que también afecta el sur de Texas y se extiende hasta la península de la Florida.
Ligera Probabilidad de Lluvias en la Zona Costera
A partir del domingo y durante el lunes y martes, existe una ligera probabilidad de lluvias en la zona costera. Aunque no se esperan acumulaciones significativas, se recomienda tomar precauciones si se tienen planes al aire libre, especialmente cerca del litoral.
Vigilancia en el Atlántico: Depresión Tropical 9 y Huracán Humberto
En el océano Atlántico, monitoreamos dos sistemas tropicales. La Depresión Tropical 9 continúa su desarrollo, mientras que el Huracán Humberto mantiene su trayectoria en mar abierto. Por ahora, ninguno representa una amenaza directa para nuestra región, pero se mantiene vigilancia constante por cualquier cambio en su evolución.
Mission realizará recolección de llantas usadas este sábado
MISSION, Texas — La ciudad de Mission invita a la comunidad a participar en su evento de recolección de llantas, programado para este sábado 27 de septiembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en 1400 S. Conway. El objetivo del evento es recoger llantas usadas de manera...
Consulado de México en Brownsville invita a la comunidad a jornada sabatina
La jornada está dirigida a todos los residentes que necesiten estos servicios, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites consulares de manera rápida y eficiente.
San Benito ofrecerá instalación gratuita de detectores de humo a residentes
SAN BENITO, Texas — El Departamento de Bomberos de San Benito anunció un programa comunitario para brindar detectores de humo gratuitos a los residentes dentro de los límites de la ciudad. Además de entregar los equipos, el personal del departamento también podrá...
McAllen: Conferencia de prensa con más detalles sobre el Desfile Navideño 2025
McALLEN, Texas — La ciudad de McAllen anunció que este viernes 26 de septiembre realizará una conferencia de prensa con nuevos detalles sobre el McAllen Holiday Parade 2025, el tradicional Desfile Navideño que cada año reúne a miles de familias en el Valle del Río...
Captado en Cámara: Mujer y su perro rescatados de un lodazal en Harlingen
La mujer y su compañero canino fueron rescatados de inmediato y evaluados por una unidad de EMS en la escena.
DHR Health, recibe reconocimiento nacional por su programa de cáncer de pulmón
Gracias a este modelo integral, el hospital refuerza su compromiso de ofrecer atención completa, desde la detección hasta la cirugía mínimamente invasiva, garantizando diagnósticos oportunos y un proceso de cuidado más ágil y coordinado para cada paciente.
Arrestan a sospechoso de homicidio ocurrido en Edinburg
Testigos identificaron a Vasquez como responsable del crimen.
Valley View Junior High descarta amenaza tras publicación en redes sociales
Tras la investigación correspondiente, las autoridades confirmaron que no existe una amenaza directa contra la escuela.
McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.
McAllen, Texas – La ciudad de McAllen alcanzó reconocimiento nacional al ser clasificada en la posición número 20 del listado Best Places to Live in America 2025-2026 de U.S. News & World Report. McAllen comparte el Top 20 con tres ciudades más de Texas: Pearland...
El Tiempo en el Valle del Río Grande: Descenso de Temperaturas y Posibles Lluvias
El pronóstico del tiempo indica cielos despejados y un descenso en las temperaturas en el Valle del Río Grande.
Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable
Condena en el Caso de Carlos Contreras El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Castillo, ha llegado a su fin en la corte del Condado Hidalgo. Tras más de tres horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Contreras, marcando el final de un...
Hombre de Edinburg condenado por asesinato y sentenciado a 35 años de prisión
Edinburg, Texas – El 19 de septiembre de 2025, un jurado del Condado de Hidalgo declaró culpable de asesinato y posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente a Miguel Ángel Mujica, de 40 años y residente de Edinburg, anunció el Fiscal del Condado, Toribio...
Nuevos Detalles: Accidente fatal en Brownsville involucra narcóticos y persecución de la Patrulla Fronteriza
Weslaco, Texas – La Oficina de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente fatal entre dos vehículos ocurrido hoy, martes 23 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 12:55 p.m., en la carretera SH 4, al este de N. Indiana Avenue en Brownsville. La...
Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna
Donna, Texas – La Policía de Donna arrestó a Boyd Salinas en relación con un caso de allanamiento de morada y agresión ocurrido el 30 de agosto de 2025 en la cuadra 700 de Miller Avenue. Durante la investigación, se determinó que Salinas ingresó de manera ilegal a una...
Comienza la demolición de la tienda Johnny’s True Value en Harlingen tras incendio
Harlingen, Texas – Tras el incendio que en julio pasado destruyó la tienda Johnny’s True Value Hardware, este lunes 22 de septiembre inició la demolición progresiva del edificio. El siniestro movilizó a bomberos, policías y ambulancias y provocó la pérdida de más de...
Aseguran más de 1.6 millones de dólares en cocaína en el Puente Internacional de Pharr
La droga, con un peso total de 125.66 libras (57 kilos), tiene un valor estimado en las calles de 1,677,852 dólares.