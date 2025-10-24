Condiciones del tiempo en McAllen, TexasEricks Webs DesignEricks Webs Design
María Pérez informa que este fin de semana se esperan lluvias en McAllen, Texas, con cielos nublados y probabilidades de tormentas dispersas. Se prevé que un frente frío llegue la próxima semana, lo que provocará un descenso notable en las temperaturas y ráfagas de viento moderadas.
Los residentes deberán prepararse para días más frescos y mantener precauciones en caso de condiciones lluviosas.
Persecución termina en arresto de mujer que conducía en sentido contrario en McAllen
Tras una intervención de los oficiales, la conductora fue detenida en el lugar.
Lo más relevante en los deportes
Luis Guerrero, nos habla de lo último en los deportes.
Familia de Edcouch pierde su hogar en un incendio
Samantha Ruiz habló con la familia y nos dice como podemos brindarles nuestra ayuda.
Adolescente muere en accidente en Harlingen y dos menores siguen en condición crítica
HARLINGEN, TEXAS - Un adolescente perdió la vida y dos menores resultaron gravemente heridos tras un accidente vehicular registrado en Harlingen. De acuerdo con autoridades, el choque ocurrió la noche del sábado en la cuadra 2100 de South Parkwood. El joven fue...
Cártel en la frontera recluta a menores para actividades ilícitas en Brownsville
El 16 de octubre, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) detuvieron en Brownsville, Texas, a cuatro menores que intentaban ingresar 245 libras de marihuana al país. Entre ellos se encontraba un adolescente de apenas 15 años, reincidente, quien...
Pronóstico del tiempo con María Pérez
Aquí te mostramos las condiciones del tiempo más relevantes para nuestra región. Mantente informado con el pronóstico actualizado, alertas meteorológicas y cambios climáticos más importantes del día. Con el reporte de María Pérez, te presentamos el clima de manera...
Comunidad de Weslaco lamenta la muerte de la estudiante Larissa Rodríguez
Weslaco, TX — La comunidad del distrito escolar Weslaco ISD se encuentra de luto tras el fallecimiento de Larissa Rodríguez, una destacada estudiante de Weslaco High School reconocida por su liderazgo, dedicación y espíritu comunitario. En un comunicado oficial, la...
Ciudad de Harlingen organiza jornada de limpieza “Clutter Clear Out”
El evento tiene como objetivo ayudar a los ciudadanos a deshacerse de objetos voluminosos o difíciles de eliminar, promoviendo un entorno más limpio y saludable para toda la comunidad.
Cierre temporal de la I-2 en Donna para investigación de choque fatal
El cierre se realizará entre la salida de State Spur 433 (Main Street) y la rampa de acceso ubicada al este de esa misma vía, en un horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Una persona resulta herida en accidente de dos vehículos
Un accidente entre dos vehículos se registró la mañana de hoy, aproximadamente a las 9:55 a.m., dejando como saldo una persona con heridas leves, quien fue transportada a un centro médico para recibir atención. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el...
Nuevos detalles en accidente que cobró la vida de un adolescente
Donna, TX –Un lamentable accidente vial ocurrido la tarde del martes dejó como saldo la muerte de un adolescente de 16 años y varios heridos, según informó el Departamento de Policía de Donna. El incidente se registró el martes 21 de octubre, alrededor de las 5:33...
Reparto gratuito de frutas y verduras en Sullivan City el 23 de Octubre
Sullivan City, TX – El Banco de Alimentos del Valle del Río Grande (Food Bank RGV) estará realizando una distribución móvil gratuita de productos frescos el próximo miércoles 23 de octubre, en la ciudad de Sullivan City. El evento se llevará a cabo de 9:00 a.m. a...
Arresto en el puente de Donna por disturbios y evasión de arresto
DONNA, TEXAS - El lunes 20 de octubre de 2025, alrededor de las 11:45 a. m., la policía de Donna respondió a un incidente en el puente internacional de la ciudad que involucró a una conductora agresiva. Una oficial del Departamento de Policía de Donna observó un...
Bomberos de San Benito controlan incendio de pastizal cerca de una vivienda
Se recomienda a la comunidad mantener precaución con fuegos al aire libre para prevenir incidentes similares.
Accidente en Donna deja a tres personas hospitalizadas
DONNA, TEXAS – Un accidente vehicular se registró este martes sobre la Expressway 83, a la altura de Goolie Road, en la ciudad de Donna. El choque involucró a dos vehículos y dejó como resultado tres personas gravemente heridas, incluyendo dos menores de edad y un...
Publix retira helado de vainilla por contener alérgeno no declarado
Publix Super Markets anunció el retiro voluntario de uno de sus productos de helado debido a la posible presencia de huevo no declarado, lo que representa un riesgo para personas con alergias alimentarias.