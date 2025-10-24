María Pérez informa que este fin de semana se esperan lluvias en McAllen, Texas, con cielos nublados y probabilidades de tormentas dispersas. Se prevé que un frente frío llegue la próxima semana, lo que provocará un descenso notable en las temperaturas y ráfagas de viento moderadas.

Los residentes deberán prepararse para días más frescos y mantener precauciones en caso de condiciones lluviosas.