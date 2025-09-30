El tiempo en el Valle del Río Grande está experimentando cambios significativos gracias a un pequeño sistema frontal que se ha movido hacia la región. Las temperaturas han comenzado a descender, ofreciendo un respiro a los residentes del sur de Texas.

Los residentes del sur del condado de Hidalgo han notado temperaturas que oscilan entre los 80 y 90 grados Fahrenheit. Aunque los vientos del norte han sido moderados, a aproximadamente 4.89 millas por hora, el radar muestra un cielo mayormente despejado. Sin embargo, algunas lluvias ligeras están afectando las zonas costeras de los condados de Cameron y Willacy.

Es crucial que los residentes recuerden que las temperaturas dentro de los vehículos pueden subir rápidamente. Con temperaturas externas de 97 grados, el interior de un coche puede alcanzar los 110 grados en solo 10 minutos. Se recomienda revisar el interior del vehículo antes de salir.

Se espera que las temperaturas alcancen los 90 grados durante el miércoles. Un nuevo sistema frontal podría llegar a la región el viernes, trayendo temperaturas más frescas para el fin de semana, con máximas en los bajos 90. Además, hay un aumento en la probabilidad de lluvias, por lo que se aconseja planificar actividades al aire libre con anticipación.

Los trópicos están activos con dos huracanes, Imelda y Humberto, ambos de categoría 1, que se desplazan hacia el este de Florida y las Carolinas. Aunque no se espera que impacten directamente al Valle del Río Grande, podrían generar corrientes de resaca y posibles inundaciones en las costas del Atlántico de Estados Unidos.