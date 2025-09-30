HOY

Entravision Communications
El Tiempo

Condiciones del Tiempo: Condiciones más frescas durante la mañanaEricks Webs DesignEricks Webs Design

Tiempo: El último día de septiembre hoy y octubre nos traerá cambios mañana

By Kimberly Meza
• Noticias 48
Published September 30 2025
Ad Placeholder

El tiempo en el Valle del Río Grande está experimentando cambios significativos gracias a un pequeño sistema frontal que se ha movido hacia la región. Las temperaturas han comenzado a descender, ofreciendo un respiro a los residentes del sur de Texas.

Los residentes del sur del condado de Hidalgo han notado temperaturas que oscilan entre los 80 y 90 grados Fahrenheit. Aunque los vientos del norte han sido moderados, a aproximadamente 4.89 millas por hora, el radar muestra un cielo mayormente despejado. Sin embargo, algunas lluvias ligeras están afectando las zonas costeras de los condados de Cameron y Willacy.

Es crucial que los residentes recuerden que las temperaturas dentro de los vehículos pueden subir rápidamente. Con temperaturas externas de 97 grados, el interior de un coche puede alcanzar los 110 grados en solo 10 minutos. Se recomienda revisar el interior del vehículo antes de salir.

Se espera que las temperaturas alcancen los 90 grados durante el miércoles. Un nuevo sistema frontal podría llegar a la región el viernes, trayendo temperaturas más frescas para el fin de semana, con máximas en los bajos 90. Además, hay un aumento en la probabilidad de lluvias, por lo que se aconseja planificar actividades al aire libre con anticipación.

Los trópicos están activos con dos huracanes, Imelda y Humberto, ambos de categoría 1, que se desplazan hacia el este de Florida y las Carolinas. Aunque no se espera que impacten directamente al Valle del Río Grande, podrían generar corrientes de resaca y posibles inundaciones en las costas del Atlántico de Estados Unidos.

Condiciones del Tiempo: Sistema Frontal Trae Cambios al Valle del Río Grande
huracanes lluvias sistema frontal Tiempo Valle del Río Grande
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Reportan incendio de embarcación en el Puerto de Brownsville

Reportan incendio de embarcación en el Puerto de Brownsville

Sep 29, 2025

Brownsville, TX – El Departamento de Bomberos de Brownsville se encuentra en la escena de un incendio en una embarcación en el Puerto de Brownsville. De acuerdo con las autoridades, no se han reportado personas lesionadas en el lugar. Los equipos de bomberos continúan...

Familia de La Grulla pierde su hogar en incendio; muere una mascota

Familia de La Grulla pierde su hogar en incendio; muere una mascota

Sep 29, 2025

La Grulla, Texas — Una familia de La Grulla perdió su vivienda tras un devastador incendio, de acuerdo con una publicación en la página oficial de Facebook de la ciudad. Un equipo de Noticias 48 ya se encuentra indagando más información sobre el siniestro, que dejó...

Ad Placeholder
Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru

Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru

Sep 26, 2025

BROWNSVILLE, Texas — El Brownsville Animal Rescue & Care Center (BARCC) llevará a cabo un evento de entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru el próximo sábado 27 de septiembre, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Brownsville Events Center, ubicado en 1 Event...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder