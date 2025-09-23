La droga, con un peso total de 125.66 libras (57 kilos), tiene un valor estimado en las calles de 1,677,852 dólares.
Condado Cameron y Starbase anuncian acuerdo para proteger y restaurar Boca Chica BeachEricks Webs DesignEricks Webs Design
Cameron County, Texas. – Cameron County y la Ciudad de Starbase anunciaron una iniciativa conjunta para frenar la erosión, restaurar las dunas y mejorar el acceso público en Boca Chica Beach, un tramo costero de 7.4 millas considerado un recurso recreativo y ecológico clave para residentes y visitantes. El acuerdo busca detener las tasas históricas […]
Cameron County, Texas. – Cameron County y la Ciudad de Starbase anunciaron una iniciativa conjunta para frenar la erosión, restaurar las dunas y mejorar el acceso público en Boca Chica Beach, un tramo costero de 7.4 millas considerado un recurso recreativo y ecológico clave para residentes y visitantes.
El acuerdo busca detener las tasas históricas de erosión que oscilan entre 5 y 20 pies por año, garantizar limpiezas regulares, reconstruir dunas resilientes contra tormentas y proteger hábitats de vida silvestre. La colaboración también permitirá acceder a fondos estatales, federales y privados para la rehabilitación a largo plazo de la playa.
Bajo el Convenio Interlocal de Cooperación, autorizado por el Texas Government Code, la Ciudad y el Condado coordinarán planificación, permisos, construcción, monitoreo y mantenimiento en toda el área de Boca Chica Beach. Además, Cameron County delegó a la Ciudad de Starbase la autoridad para administrar y hacer cumplir las funciones de protección de dunas dentro de su jurisdicción, en cumplimiento con la Texas Dune Protection Act, la Texas Open Beaches Act y las reglas de la Texas General Land Office.
La Corte de Comisionados de Cameron County aprobó este 23 de septiembre de 2025 tanto la delegación de autoridad como el convenio interlocal. El Ayuntamiento de Starbase discutirá y considerará la aprobación en su sesión del 25 de septiembre.
“Estamos colaborando con Cameron County para proteger las dunas, ampliar el acceso público y fortalecer la resiliencia y el valor de Boca Chica Beach”, señaló el alcalde de Starbase, Bobby Peden. “Al recibir la autoridad sobre las dunas, compartimos la responsabilidad de uno de los recursos más valiosos de nuestra comunidad: nuestra costa”.
Por su parte, el juez del condado Eddie Treviño, Jr. afirmó: “Este acuerdo refleja nuestro compromiso de preservar Boca Chica Beach para las próximas generaciones. Trabajando junto con la Ciudad de Starbase, aseguramos que este vital tramo de costa se mantenga resiliente, accesible y protegido, tanto ambiental como recreativamente”.
Treviño subrayó además que, salvo cuando SpaceX realice pruebas o lanzamientos, la playa deberá permanecer abierta para el público.
Con esta colaboración, ambas entidades destacan su compromiso con la conservación, la renovación y el orgullo comunitario, asegurando que Boca Chica Beach se mantenga accesible y disfrutable para todos.
- Aseguran más de 1.6 millones de dólares en cocaína en el Puente Internacional de Pharr
- Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos
- Un Frente frío causará Tormentas Hoy y Mañana
- Reportan ataque de abejas en Raymondville
- Inversión Multimillonaria del Gobernador Abbott para la Expansión del Aeropuerto de Weslaco
Homicidio involuntario en Edinburg: Acusan a Juan Miguel Ibarra
Homicidio: La lectura de cargos por la muerte de Cristian Castillo se llevó a cabo en Edinburg.
Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna
Gracias al apoyo de la comunidad, los investigadores pudieron identificar y arrestar al responsable. Las autoridades destacaron especialmente la colaboración de los testigos que proporcionaron información clave para avanzar en el caso.
Condado Cameron y Starbase anuncian acuerdo para proteger y restaurar Boca Chica Beach
Cameron County, Texas. – Cameron County y la Ciudad de Starbase anunciaron una iniciativa conjunta para frenar la erosión, restaurar las dunas y mejorar el acceso público en Boca Chica Beach, un tramo costero de 7.4 millas considerado un recurso recreativo y ecológico...
Confirmado un fallecido en accidente en Brownsville
Se recomienda a los conductores evitar la zona hasta nuevo aviso y mantenerse atentos a los comunicados oficiales para actualizaciones.
Food Bank RGV ofrecerá distribución gratuita de frutas y verduras en Peñitas
Peñitas, TX — El Food Bank of the Rio Grande Valley anunció que llevará a cabo una distribución gratuita de frutas y verduras frescas este martes 24 de septiembre, en la iglesia Faith Fellowship Bible Church, ubicada en 1110 N Tom Gill Rd., Peñitas, Texas. El evento...
Demanda en Texas: Familias buscan detener exhibición de los diez mandamientos en escuelas
Demanda escolar: Controversia en Texas por la Implementación de Leyes Religiosas en Distritos Escolares
Actualización sobre el juicio de Carlos Contreras por homicidio en Edinburg
Juicio Carlos Contreras: La defensa enfrenta desafíos mientras el juicio de Carlos Contreras continúa en Edinburg.
Brownsville recibe más de $3.1 millones para concluir reconstrucción de pista en el aeropuerto internacional
La obra, considerada de última generación, busca aumentar la eficiencia operativa del aeropuerto y reforzar la seguridad tanto para vuelos comerciales como de pasajeros.
Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio
DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna está pidiendo la colaboración de la comunidad para identificar a un sospechoso relacionado con un incendio ocurrido en un negocio local. El individuo fue captado en video y las autoridades buscan cualquier información...
Detienen a hombre buscado por acoso en Donna
DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna informó que Anthony Ray Ramirez, de Weslaco, fue detenido tras ser buscado en relación con una investigación por acoso. Las autoridades habían solicitado el apoyo de la comunidad para dar con su paradero y...
Cierre temporal en Ridge Road por reconstrucción de la intersección con I-2 en McAllen
MCALLEN, Texas – A partir de esta noche, Ridge Road en dirección este sobre la Interestatal 2 (I-2) permanecerá cerrado por aproximadamente dos semanas debido a trabajos de reconstrucción en la intersección. Se ha establecido una ruta de desvío señalizada para los...
Mujer del sur de Texas se declara culpable de conspiración para distribuir cocaína
BROWNSVILLE, Texas – Una mujer de 34 años del sur de Texas se declaró culpable de conspirar para poseer con la intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, informó el fiscal federal Nicholas J. Ganjei. Tras su arresto inicial, la acusada, Edith...
Arrestan a hombre por homicidio tras brutal agresión en Mission; investigación continúa
La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo confirmó que se ejecutó una orden de arresto contra Juan Miguel Ibarra Armenta, quien ya enfrenta cargos por homicidio culposo. Se anticipan más arrestos conforme avance la investigación.
Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza
El Departamento de Policía de Edinburg informó que Charles Parkinson, de 29 años, fue formalmente instruido de cargos ayer y recibió varias fianzas que en conjunto suman 230,000 dólares. 200,000 dólares por conducir en estado de ebriedad (tercera ofensa o más). 20,000...
Accidente con lesiones en FM 507 moviliza a autoridades en Willacy County
Las autoridades confirmaron que se reportaron personas con lesiones, aunque no se han dado más detalles sobre su estado.
Incendio consume barbería en Donna; investigan las causas
Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.