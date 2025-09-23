Cameron County, Texas. – Cameron County y la Ciudad de Starbase anunciaron una iniciativa conjunta para frenar la erosión, restaurar las dunas y mejorar el acceso público en Boca Chica Beach, un tramo costero de 7.4 millas considerado un recurso recreativo y ecológico clave para residentes y visitantes.

El acuerdo busca detener las tasas históricas de erosión que oscilan entre 5 y 20 pies por año, garantizar limpiezas regulares, reconstruir dunas resilientes contra tormentas y proteger hábitats de vida silvestre. La colaboración también permitirá acceder a fondos estatales, federales y privados para la rehabilitación a largo plazo de la playa.

Bajo el Convenio Interlocal de Cooperación, autorizado por el Texas Government Code, la Ciudad y el Condado coordinarán planificación, permisos, construcción, monitoreo y mantenimiento en toda el área de Boca Chica Beach. Además, Cameron County delegó a la Ciudad de Starbase la autoridad para administrar y hacer cumplir las funciones de protección de dunas dentro de su jurisdicción, en cumplimiento con la Texas Dune Protection Act, la Texas Open Beaches Act y las reglas de la Texas General Land Office.

La Corte de Comisionados de Cameron County aprobó este 23 de septiembre de 2025 tanto la delegación de autoridad como el convenio interlocal. El Ayuntamiento de Starbase discutirá y considerará la aprobación en su sesión del 25 de septiembre.

“Estamos colaborando con Cameron County para proteger las dunas, ampliar el acceso público y fortalecer la resiliencia y el valor de Boca Chica Beach”, señaló el alcalde de Starbase, Bobby Peden. “Al recibir la autoridad sobre las dunas, compartimos la responsabilidad de uno de los recursos más valiosos de nuestra comunidad: nuestra costa”.

Por su parte, el juez del condado Eddie Treviño, Jr. afirmó: “Este acuerdo refleja nuestro compromiso de preservar Boca Chica Beach para las próximas generaciones. Trabajando junto con la Ciudad de Starbase, aseguramos que este vital tramo de costa se mantenga resiliente, accesible y protegido, tanto ambiental como recreativamente”.

Treviño subrayó además que, salvo cuando SpaceX realice pruebas o lanzamientos, la playa deberá permanecer abierta para el público.

Con esta colaboración, ambas entidades destacan su compromiso con la conservación, la renovación y el orgullo comunitario, asegurando que Boca Chica Beach se mantenga accesible y disfrutable para todos.