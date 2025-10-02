HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Condado Cameron adquiere histórica compañía del Puente Brownsville & MatamorosEricks Webs DesignEricks Webs Design

Con esta compra, el Condado Cameron incorpora el puente internacional Brownsville & Matamoros a su sistema de puentes internacionales, el cual ya opera tres cruces:

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 02 2025
Ad Placeholder

Brownsville, TX.– El juez del Condado Cameron, Eddie Treviño Jr., anunció la adquisición histórica de la Brownsville & Matamoros Bridge Company, hecho que marca un momento transformador para la región fronteriza.

“Asegurar la Brownsville & Matamoros Bridge Company es un momento transformador para el Condado Cameron. Estamos preservando una pieza vital de infraestructura binacional y fortaleciendo nuestra relación con México para apoyar el transporte, el comercio, el turismo y el intercambio cultural, lo cual tiene un impacto tremendamente positivo en nuestro condado y en todo el Valle del Río Grande”, expresó Treviño Jr.

Con esta compra, el Condado Cameron incorpora el puente internacional Brownsville & Matamoros a su sistema de puentes internacionales, el cual ya opera tres cruces:

  • Gateway International Bridge
  • Free Trade International Bridge en Los Indios
  • Veterans International Bridge en Los Tomates

La integración de este nuevo activo busca mejorar la movilidad y la cooperación transfronteriza entre Estados Unidos y México, además de fortalecer el papel del Condado Cameron como administrador clave de la infraestructura internacional en la región.

Entre los funcionarios que respaldaron el anuncio se encuentran los comisionados Sofia C. Benavides, Joey Lopez, David A. Garza (Pct. 3) y Gus Ruiz (Pct. 4).

Brownsville Condado Cameron Matamoros
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Detenido hombre buscado tras agresión en Donna

Detenido hombre buscado tras agresión en Donna

Oct 2, 2025

Oficiales de la policía de Donna realizaron un arresto el viernes 26 de septiembre de 2025, tras recibir información clave de un ciudadano sobre un hombre buscado por agresión.

Fallece motociclista tras accidente en Edinburg

Fallece motociclista tras accidente en Edinburg

Oct 1, 2025

Edinburg, TX – La Policía de Edinburg confirmó que el conductor de la motocicleta involucrada en el reciente accidente, identificado como Adrian Mario Garza, de 35 años y residente de McAllen, falleció a causa de sus heridas. La investigación sobre el accidente...

Intento de contrabando humano es frustrado en Starr County

Intento de contrabando humano es frustrado en Starr County

Oct 1, 2025

Starr County, TX — Un operativo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) logró interrumpir un intento de contrabando humano en la frontera sur del estado. El 27 de septiembre de 2025, un piloto de dron de la Región Sur del DPS...

Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Oct 1, 2025

Marrero Almanza tiene 27 años de edad, mide aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pesa cerca de 170 libras, cuenta con cabello negro, ojos cafés y presenta tatuajes visibles en brazos y piernas. Su último domicilio conocido se encuentra en Donna, Texas.

Ad Placeholder
Reportan incendio de embarcación en el Puerto de Brownsville

Reportan incendio de embarcación en el Puerto de Brownsville

Sep 29, 2025

Brownsville, TX – El Departamento de Bomberos de Brownsville se encuentra en la escena de un incendio en una embarcación en el Puerto de Brownsville. De acuerdo con las autoridades, no se han reportado personas lesionadas en el lugar. Los equipos de bomberos continúan...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Marrero Almanza tiene 27 años de edad, mide aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pesa cerca de 170 libras, cuenta con cabello negro, ojos cafés y presenta tatuajes visibles en brazos y piernas. Su último domicilio conocido se encuentra en Donna, Texas.

Ad Placeholder
Ad Placeholder