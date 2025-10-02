Brownsville, TX.– El juez del Condado Cameron, Eddie Treviño Jr., anunció la adquisición histórica de la Brownsville & Matamoros Bridge Company, hecho que marca un momento transformador para la región fronteriza.

“Asegurar la Brownsville & Matamoros Bridge Company es un momento transformador para el Condado Cameron. Estamos preservando una pieza vital de infraestructura binacional y fortaleciendo nuestra relación con México para apoyar el transporte, el comercio, el turismo y el intercambio cultural, lo cual tiene un impacto tremendamente positivo en nuestro condado y en todo el Valle del Río Grande”, expresó Treviño Jr.

Con esta compra, el Condado Cameron incorpora el puente internacional Brownsville & Matamoros a su sistema de puentes internacionales, el cual ya opera tres cruces:

Gateway International Bridge

Free Trade International Bridge en Los Indios

Veterans International Bridge en Los Tomates

La integración de este nuevo activo busca mejorar la movilidad y la cooperación transfronteriza entre Estados Unidos y México, además de fortalecer el papel del Condado Cameron como administrador clave de la infraestructura internacional en la región.

Entre los funcionarios que respaldaron el anuncio se encuentran los comisionados Sofia C. Benavides, Joey Lopez, David A. Garza (Pct. 3) y Gus Ruiz (Pct. 4).