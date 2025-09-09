HOY

Conato de incendio en Weslaco East High School es controlado sin riesgo para estudiantes

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 09 2025
WESLACO, Texas – Un pequeño incendio eléctrico ocurrió en las instalaciones de lavandería atlética de la preparatoria Weslaco East High School, ubicado en el 810 S. Pleasantview Dr., debido a una falla en una lavadora y secadora.

De acuerdo con el distrito escolar, el fuego fue rápidamente controlado y el Departamento de Bomberos de Weslaco acudió al lugar para brindar apoyo. Autoridades escolares confirmaron que en ningún momento hubo riesgo para estudiantes o personal.

La rápida respuesta de los servicios de emergencia permitió que la escuela retomara sus operaciones normales poco después del incidente.

Para más información, los padres de familia y la comunidad pueden comunicarse con Weslaco East High School al 956-969-6950.

