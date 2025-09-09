Hidalgo: Tiroteo en Mission deja dos muertos y un oficial herido; el sospechoso tenía un historial criminal extenso.
La rápida respuesta de los servicios de emergencia permitió que la escuela retomara sus operaciones normales poco después del incidente.
WESLACO, Texas – Un pequeño incendio eléctrico ocurrió en las instalaciones de lavandería atlética de la preparatoria Weslaco East High School, ubicado en el 810 S. Pleasantview Dr., debido a una falla en una lavadora y secadora.
De acuerdo con el distrito escolar, el fuego fue rápidamente controlado y el Departamento de Bomberos de Weslaco acudió al lugar para brindar apoyo. Autoridades escolares confirmaron que en ningún momento hubo riesgo para estudiantes o personal.
Para más información, los padres de familia y la comunidad pueden comunicarse con Weslaco East High School al 956-969-6950.
Food Bank RGV realizará entrega de comida gratuita en Combes
La entrega será únicamente mientras duren las reservas y está destinada a apoyar a familias locales en necesidad.
Alerta en Texas por detección del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Veracruz
TEXAS – Autoridades de salud animal emitieron una alerta preventiva tras confirmarse la presencia del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Veracruz, México. Aunque no se ha detectado en Texas, recomiendan a productores, cazadores y propietarios de mascotas mantenerse...
K9 Zita de DPS localiza a inmigrante que intentaba evadir captura en Starr County
La operación formó parte de los esfuerzos de Operation Lone Star 2.0, en coordinación con agencias federales, que buscan reforzar la seguridad fronteriza, prevenir fugas y asegurar la detención de personas que intentan evadir la ley.
Inmigración: Madre Nicaragüense en riesgo de deportación pese a hija en la marina
Inmigración: La complicada situación legal de Ana Lilia Márquez López destaca las dificultades migratorias enfrentadas por familias con miembros en el servicio militar de EE.UU.
Mujer resulta lesionada tras choque vehicular en Weslaco
Autoridades se encuentran en el área atendiendo la situación y se recomienda a los automovilistas manejar con precaución y considerar rutas alternas.
Detienen en puente internacional de Hidalgo a joven buscado por presunto delito sexual contra un menor
HIDALGO, Texas — Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron a un hombre de 20 años que era buscado en el condado Hidalgo bajo cargos de agresión sexual contra un menor. La detención...
Oficiales de CBP interceptan casi 900 mil dólares en presunta cocaína en Hidalgo
Autoridades interceptaron presunta cocaína valorada en 890,700 dólares, oculta dentro de un vehículo.
Oficial herido durante operativo SWAT en Mission ya fue dado de alta
Señalaron que este incidente recuerda a todos los miembros de las fuerzas del orden que cada día que se ponen el uniforme aceptan los riesgos de proteger a los demás, enfrentando los desafíos con fuerza, resiliencia y propósito.
Sospechoso abatido durante operativo SWAT en Mission es identificado
Las autoridades informaron que respondieron a la cuadra 2400 de la calle Venecia en Mission alrededor de la 1:47 a.m., donde encontraron a Felipe Mancilla, de 36 años, sin vida, con múltiples disparos.
Empleado de San Benito CISD en licencia administrativa por investigación de contacto inapropiado con menor
La administración confirmó que el empleado involucrado fue colocado en licencia administrativa mientras se desarrolla la investigación.
McAllen ISD lanza campaña de asistencia perfecta con premio de un automóvil
Como parte del programa, se presentó el automóvil que será entregado en mayo de 2026 a un estudiante de preparatoria que logre asistencia perfecta durante todo el año escolar.
Bomberos combaten incendio estructural en Mission
Las autoridades informaron que la causa del siniestro permanece bajo investigación.
Muere estudiante de Palmview High en choque en Mission
El conductor de la GMC, identificado como Latwon Oscar Uribe, de 17 años y residente de Mission, perdió la vida en el lugar a consecuencia de sus heridas.
Última Hora: Autoridades de Harlingen descartan supuesto tiroteo en estadio Boggus
Harlingen, Texas. – La Policía de Harlingen confirmó a Univisión 48 Noticias que los reportes sobre un supuesto tiroteo o estruendo de arma de fuego en el estadio Boggus son falsos. De acuerdo con la información proporcionada a nuestra redacción, se recibió un reporte...
Nuestra Clínica Del Valle organiza entrega gratuita de productos frescos
McAllen, Texas – En colaboración con Rio Grande Valley Catholic Charities, Nuestra Clínica Del Valle anunció la realización de un evento comunitario titulado Fresh Produce Giveaway, que ofrecerá a las familias del Valle acceso gratuito a alimentos y recursos de salud....