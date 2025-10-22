Weslaco, TX — La comunidad del distrito escolar Weslaco ISD se encuentra de luto tras el fallecimiento de Larissa Rodríguez, una destacada estudiante de Weslaco High School reconocida por su liderazgo, dedicación y espíritu comunitario.

En un comunicado oficial, la escuela y la familia Rodríguez expresaron su profundo pesar por la pérdida de Larissa, quien se desempeñaba como co-capitana del equipo de animadoras, presidenta del consejo estudiantil y parlamentaria del National Honor Society (NHS). También formaba parte de BPA, FFA, fue gerente del equipo de tenis, participó en el Hidalgo Cotillón y ostentó el título de Miss Texas Onion Fest 2024.

“Larissa era un verdadero líder. Era una fuente de luz, amor y fuerza para todos a su alrededor. Ya fuera liderando un canto en los banquillos o organizando eventos para unir a nuestra escuela, lo hacía todo con pasión, amabilidad y orgullo de Pantera”, expresó la escuela en su mensaje.

La administración añadió que su sonrisa, energía y corazón dejaron un impacto inolvidable en sus compañeros, maestros y en toda la comunidad educativa.

“No hay palabras para describir la tremenda pérdida que sentimos como comunidad. Pedimos privacidad y oraciones por la familia de Larissa y por todos aquellos cuyo amor tocó. Su legado vivirá a través del amor, liderazgo y espíritu que dio tan libremente”, concluye el comunicado.

Vigilia y espacio de oración en su memoria

En respuesta a la trágica noticia, The Family Church en Weslaco anunció que abrirá sus puertas para ofrecer un espacio de apoyo espiritual y emocional a los jóvenes de la comunidad.

El encuentro se llevará a cabo mañana, miércoles, a las 7:00 p.m., en The Family Church, ubicada en 1001 W Business 83, Weslaco, TX 78596.

El evento estará dedicado a la oración, adoración y acompañamiento para estudiantes de secundaria, preparatoria y recién graduados que deseen reunirse para recordar a Larissa y encontrar consuelo.

La iglesia destacó que no es necesario ser miembro de la congregación para asistir, y que todos los estudiantes son bienvenidos a participar en este espacio de reflexión y apoyo mutuo durante este momento tan difícil.