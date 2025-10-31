HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Competencia de manejo del Departamento de Transporte de Texas: Precaución al volante

Conductores del Departamento de Transporte de Texas compiten por el título al mejor manejo en un evento único en su tipo.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 31 2025
Un Evento de Precaución y Habilidad

El Departamento de Transporte de Texas ha llevado a cabo una competencia de manejo única en su clase, donde el objetivo principal no es la velocidad, sino la precaución y el cuidado al volante. En este evento, que se ha extendido durante tres días, participaron más de 160 conductores de la dependencia, demostrando sus habilidades en un entorno controlado.

La Competencia

El evento desafía a los conductores a aplicar sus conocimientos de manejo responsable a través de una serie de pruebas diseñadas para evaluar su destreza y precaución. Las reglas son claras: cualquier error, como derribar un cono o golpear una barricada, resulta en pérdida de puntos. De los 160 participantes, solo 19 avanzaron a la final, y de estos, dos se coronarán como ganadores.

Los Criterios de Evaluación

Los conductores deben enfrentarse a cinco etapas distintas, cada una diseñada para poner a prueba diferentes aspectos de sus habilidades al volante. Un ejemplo de estas pruebas es la navegación entre conos estrechos, donde la precisión es clave. Según uno de los participantes, ser finalista es un logro significativo. Este evento no solo fomenta la competencia sana, sino que también promueve la importancia del manejo seguro.

Representación Regional

El ganador de esta competencia tendrá el honor de representar al Valle de Río Grande en un concurso regional que se llevará a cabo en abril de 2026 en la ciudad de Austin. Este tipo de eventos no solo destacan la destreza de los conductores, sino que también ponen de relieve la importancia de la seguridad vial y la responsabilidad al volante.

