Harlingen, Texas – Tras el incendio que en julio pasado destruyó la tienda Johnny’s True Value Hardware, este lunes 22 de septiembre inició la demolición progresiva del edificio.

El siniestro movilizó a bomberos, policías y ambulancias y provocó la pérdida de más de 500 armas de fuego, según informó la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

El encargado de la demolición indicó que el proceso tomará aproximadamente dos semanas.