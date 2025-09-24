HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Comienza la demolición de la tienda Johnny’s True Value en Harlingen tras incendioEricks Webs DesignEricks Webs Design

Harlingen, Texas – Tras el incendio que en julio pasado destruyó la tienda Johnny’s True Value Hardware, este lunes 22 de septiembre inició la demolición progresiva del edificio. El siniestro movilizó a bomberos, policías y ambulancias y provocó la pérdida de más de 500 armas de fuego, según informó la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 24 2025
Ad Placeholder

Harlingen, Texas – Tras el incendio que en julio pasado destruyó la tienda Johnny’s True Value Hardware, este lunes 22 de septiembre inició la demolición progresiva del edificio.

El siniestro movilizó a bomberos, policías y ambulancias y provocó la pérdida de más de 500 armas de fuego, según informó la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

El encargado de la demolición indicó que el proceso tomará aproximadamente dos semanas.

Harlingen
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Sep 24, 2025

Donna, Texas – La Policía de Donna arrestó a Boyd Salinas en relación con un caso de allanamiento de morada y agresión ocurrido el 30 de agosto de 2025 en la cuadra 700 de Miller Avenue. Durante la investigación, se determinó que Salinas ingresó de manera ilegal a una...

Ad Placeholder
Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio

Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio

Sep 22, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna está pidiendo la colaboración de la comunidad para identificar a un sospechoso relacionado con un incendio ocurrido en un negocio local. El individuo fue captado en video y las autoridades buscan cualquier información...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Gracias al apoyo de la comunidad, los investigadores pudieron identificar y arrestar al responsable. Las autoridades destacaron especialmente la colaboración de los testigos que proporcionaron información clave para avanzar en el caso.

Ad Placeholder
Ad Placeholder