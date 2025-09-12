El fin de semana ha llegado al sur de Texas, y mientras las comunidades se preparan para celebrar la Independencia, el clima promete ser un protagonista importante. Kimberly Mesa de Univision ofrece un reporte detallado sobre las condiciones meteorológicas que se esperan en la región, afectando tanto a los residentes del Valle del Río Grande como a aquellos que planean viajar a otras ciudades del estado.
Clima: Se pronostican lluvias intermitentes y temperaturas cálidas para el fin de semana en toda la región del Sur de Texas.
El Sur de Texas se prepara para un fin de semana marcado por condiciones climáticas variables. Tras una semana de calor intermitente, las lluvias continuarán afectando la región, especialmente en áreas costeras. Los residentes deben estar preparados para cambios bruscos en el clima, mientras las temperaturas se mantienen en los bajos 90 grados Fahrenheit.
Lluvias y Vientos Variables
Durante los últimos días, las lluvias han provocado inundaciones en algunas zonas costeras, y se espera que este patrón continúe. Los vientos han comenzado a variar, soplando desde el norte y el este, lo que puede influir en las condiciones del tiempo. Se recomienda a los residentes del condado de Cameron y del condado de Willacy que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que los aguaceros podrían intensificarse.
Planificación para el Fin de Semana
Es crucial que los habitantes planifiquen sus actividades al aire libre considerando las condiciones climáticas. Desde el lunes, los meteorólogos han estado avisando sobre la posibilidad de lluvias durante el fin de semana, por lo que quienes tengan eventos planeados deben estar preparados para ajustar sus planes. Las temperaturas máximas se mantendrán en los bajos 90 grados, con un ambiente similar al de toda la semana.
Condiciones en Otras Ciudades de Texas
Para aquellos que planean viajar por el estado, es importante tener en cuenta las temperaturas en otras ciudades. San Antonio se aproxima a los tres dígitos, South Padre Island registrará 88 grados, Houston alcanzará los 95, y Dallas se mantendrá similar. En el oeste, Odessa espera 87 grados, mientras que McAllen registra 83 grados con lluvias.
Pronóstico a Futuro
La probabilidad de lluvia se mantendrá durante los próximos días, por lo que es recomendable llevar un paraguas al salir de casa. La vigilancia de los trópicos es esencial para anticipar cualquier cambio en el clima que pueda afectar la región.
Hombre arrestado en Edinburg tras apuñalamiento derivado de un altercado vial
Posteriormente, alrededor de las 10:20 p.m., oficiales arrestaron a Leobardo Alexis García, de 46 años, en su residencia ubicada en la cuadra 900 de S. 20th Avenue.
Detienen a delincuente agravado en el Valle del Río Grande
VALLE DEL RÍO GRANDE – Autoridades informaron sobre el arresto de un individuo con historial criminal significativo. De acuerdo con el reporte, el detenido enfrenta cargos por asesinato capital de múltiples personas, considerado un delito grave de primer grado....
Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle
CAMERON COUNTY, TEXAS – Una operación de varias semanas realizada por investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron llevó a la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a una red de robo de vehículos en la región. Los detenidos fueron...
Accidente de tres vehículos en la IH 2 deja dos adultos hospitalizados
Las autoridades exhortan a los conductores a utilizar rutas alternas y evitar la zona, ya que se prevén retrasos en el tráfico.
Incendio en vivienda deja varias mascotas muertas en McAllen
Lamentablemente, la mayoría de los animales perecieron a causa del fuego y el humo.
Conmemoración 9/11: El Impacto Duradero en los Héroes de Emergencia
11 de septiembre: Homenaje a los agentes de primeros auxilios que redefinieron su labor tras el atentado del 11 de septiembre.
Accidente mortal en Brownsville: Ciclista muere tras ser atropellado
Accidente en Brownsville: Familiares de Steven García buscan justicia y apoyo comunitario tras su trágica muerte.
Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV
La invitación está abierta a toda la comunidad universitaria y público en general, con un llamado a participar en paz y solidaridad. Durante la vigilia se espera rendir homenaje a la memoria de Kirk y ofrecer un espacio de reflexión y apoyo.
FBI solicita ayuda para identificar a persona de interés en tiroteo mortal de Charlie Kirk
Utah — El Buró Federal de Investigaciones (FBI) pidió la colaboración del público para identificar a una persona de interés relacionada con el tiroteo fatal de Charlie Kirk, ocurrido en la Universidad del Valle de Utah (Utah Valley University). Las autoridades instan...
Policía de La Joya alerta sobre aumento de estafas en línea y por teléfono
El departamento recomienda a la comunidad tomar precauciones y seguir medidas de protección al momento de recibir comunicaciones sospechosas, ya sea en línea o por teléfono.
Retiran del mercado frijoles y vegetales congelados por brote de salmonela
Los lotes involucrados comienzan con el código IN-24 o IN-25 y tienen fecha de caducidad hasta el 6 de diciembre de 2026.
Cinco sospechosos detenidos tras disturbio y presunto robo en La Villa
Cortesía: Pixels La Villa, Texas — El miércoles 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 4:15 p.m., agentes del Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo acudieron en apoyo al Departamento de Policía de La Villa por un disturbio en la cuadra 1300 de la calle San...
Escuela de San Benito reportó cierre preventivo tras búsqueda de sospechoso cerca del campus
San Benito, Texas — El Distrito Escolar Independiente Consolidado de San Benito informó que este miércoles se implementó un encierro en la Academia de Liderazgo Global Fred Booth, durante las horas del programa extracurricular ACE, en respuesta a la búsqueda de un...
Charlie Kirk, activista conservador, muere tras tiroteo en la Universidad del Valle de Utah
Orem, Utah – Charlie Kirk, activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, falleció este miércoles 10 de septiembre de 2025 tras recibir un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU). Tenía 31 años. El incidente ocurrió...
Policía de Donna busca a conductor involucrado en atropello y fuga
Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar al conductor y al vehículo involucrado en el incidente.