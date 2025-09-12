El Sur de Texas se prepara para un fin de semana marcado por condiciones climáticas variables. Tras una semana de calor intermitente, las lluvias continuarán afectando la región, especialmente en áreas costeras. Los residentes deben estar preparados para cambios bruscos en el clima, mientras las temperaturas se mantienen en los bajos 90 grados Fahrenheit.

Lluvias y Vientos Variables

Durante los últimos días, las lluvias han provocado inundaciones en algunas zonas costeras, y se espera que este patrón continúe. Los vientos han comenzado a variar, soplando desde el norte y el este, lo que puede influir en las condiciones del tiempo. Se recomienda a los residentes del condado de Cameron y del condado de Willacy que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que los aguaceros podrían intensificarse.

Planificación para el Fin de Semana

Es crucial que los habitantes planifiquen sus actividades al aire libre considerando las condiciones climáticas. Desde el lunes, los meteorólogos han estado avisando sobre la posibilidad de lluvias durante el fin de semana, por lo que quienes tengan eventos planeados deben estar preparados para ajustar sus planes. Las temperaturas máximas se mantendrán en los bajos 90 grados, con un ambiente similar al de toda la semana.

Condiciones en Otras Ciudades de Texas

Para aquellos que planean viajar por el estado, es importante tener en cuenta las temperaturas en otras ciudades. San Antonio se aproxima a los tres dígitos, South Padre Island registrará 88 grados, Houston alcanzará los 95, y Dallas se mantendrá similar. En el oeste, Odessa espera 87 grados, mientras que McAllen registra 83 grados con lluvias.

Pronóstico a Futuro

La probabilidad de lluvia se mantendrá durante los próximos días, por lo que es recomendable llevar un paraguas al salir de casa. La vigilancia de los trópicos es esencial para anticipar cualquier cambio en el clima que pueda afectar la región.