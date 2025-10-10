Clima Extremo y Eventos Comunitarios en el Valle de Texas

Calor Intenso y Advertencias en South Padre Island

El Valle de Texas se enfrenta a un fin de semana con temperaturas superiores al promedio, alcanzando entre 85 y 88 grados. Según el meteorólogo Eric Sierra, la actividad de lluvia en el sur de Texas se está disipando, pero un sistema de alta presión mantendrá las condiciones secas. Para quienes planean visitar South Padre Island, se ha emitido una advertencia por posibles resacas e inundaciones costeras hasta las 7 de la mañana del sábado. A partir de la tarde del sábado, se espera una mejora en las condiciones climáticas, con vientos del este-noreste.

Donaciones de Peluches en Weslaco

En la ciudad de Weslaco, los residentes de John Knox Village han donado peluches al departamento de bomberos local. Estos peluches se entregarán a niños que necesiten ser transportados al hospital en ambulancia, ofreciendo consuelo y apoyo emocional durante momentos difíciles. Esta iniciativa comunitaria ha tenido un impacto positivo durante años, y quienes deseen contribuir pueden llevar sus donaciones a la Avenida Border 1300 Sur.

Caminata por las Mujeres en South Padre Island

Este domingo 12 de octubre, South Padre Island será el escenario de la Caminata por las Mujeres, comenzando a las 10 a.m. en el centro de convenciones y finalizando en Lewis Backyard. Se ha implementado un plan de control de tráfico, limitando a un solo carril el acceso a la carretera Park Road entre las 9 a.m. y la 1 p.m.

Fiesta de Palmas en McAllen

McAllen se prepara para la Fiesta de Palmas 2025, el festival cultural más grande del sur de Texas. Del 17 al 19 de octubre, el Centro de Convenciones de McAllen acogerá a miles de visitantes con música texana, indie, pop latino, country y rock. Este evento celebra la rica cultura del Valle del Río Grande y News Univisión está ofreciendo boletos gratis para los interesados.