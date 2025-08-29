Clima Extremo en el Sur de Texas: Alerta por Altas Temperaturas

El sur de Texas se prepara para un fin de semana de calor extremo, con temperaturas que alcanzarán los tres dígitos en varias ciudades de la región. La alerta meteorológica está vigente hasta las 7 p.m., advirtiendo a los residentes sobre los altos niveles de calor que se sentirán más intensos de lo que los termómetros indican.

En ciudades como McAllen y el condado de Starr, las temperaturas ya han alcanzado los 93 y 96 grados respectivamente. En el condado de Hidalgo, los vientos sureños han traído un aire sofocante, incrementando la sensación de calor. A pesar de las condiciones mayormente despejadas, se recomienda a los trabajadores al aire libre mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol.

Para aquellos que planean viajar por Texas, el panorama es variado. San Antonio experimentará temperaturas alrededor de los 101 grados con posibilidades de tormentas, mientras que en lugares como Isla del Padre se pronostican 90 grados y peligrosas corrientes de resaca. En Corpus Christi, las lluvias ocasionales también podrían afectar los planes de viaje.

A nivel nacional, ciudades como Las Vegas y San Diego experimentarán temperaturas de 98 y 85 grados respectivamente. Boston, por su parte, disfrutará de un clima más templado con máximas de 73 grados. Con el fin de semana largo en puerta, es importante planificar teniendo en cuenta estas condiciones climáticas.

A medida que el fin de semana avanza, las temperaturas en el sur de Texas seguirán elevadas, con un ligero descenso esperado a principios de la próxima semana. A partir del lunes, se anticipa un cambio en el termómetro con temperaturas en los mediados 90. Sin embargo, el calor regresará con fuerza a partir del miércoles.

Es crucial que los residentes del sur de Texas tomen precauciones durante este periodo de calor extremo. Mantenerse hidratado, usar ropa ligera y limitar la actividad física durante las horas más calurosas del día son medidas esenciales para evitar los efectos negativos del calor.