Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

La invitación está abierta a toda la comunidad universitaria y público en general, con un llamado a participar en paz y solidaridad. Durante la vigilia se espera rendir homenaje a la memoria de Kirk y ofrecer un espacio de reflexión y apoyo.

Entravision Communications
Clima en South Texas: Tormentas y Altas Temperaturas Impactan el Fin de Semana

Clima: Las condiciones meteorológicas en South Texas se mantienen inestables, con lluvias y calor extremo en el horizonte.

By Cecilia Castaneda
Published September 11 2025
El clima en South Texas está siendo protagonista en estos días, con condiciones que van desde tormentas hasta temperaturas que rozan los 90 grados. Este jueves, como parte de “Al Día Mediodía”, se ha reportado un panorama climático lleno de inestabilidad, afectando a diversas áreas de la región.

Condiciones Actuales

Actualmente, las temperaturas se encuentran en los 80 grados, con una tendencia a subir hacia los 90 debido a pequeños sistemas frontales y vientos del norte que están causando inestabilidad y tormentas. El radar satelital muestra actividad en el condado de Willys, acercándose a la zona costera, con lluvias esperadas en las próximas horas, particularmente durante la madrugada y las primeras horas del viernes.

Pronóstico para el Fin de Semana

Se espera que las altas temperaturas continúen, alcanzando los mediados de los 90 grados. Este calor es resultado de la nubosidad y las lluvias que han sido constantes desde el fin de semana pasado. En lugares como South Padre Island y McAllen, las temperaturas se mantienen en los 80 grados debido a la persistente probabilidad de lluvia.

Vigilancia Meteorológica

La vigilancia se extiende también a los trópicos, donde se está monitoreando un área de interés al oeste de África. Las lluvias tropicales y sus impactos son un tema constante de observación, especialmente en las zonas costeras del Golfo y el Atlántico. Para el viernes, se anticipan lluvias en ciudades como Corpus Christi, South Padre Island, Houston y Dallas.

Consejos para los Residentes

Ante este panorama, se recomienda a los residentes de South Texas mantener sus paraguas a mano, ya que la probabilidad de lluvia se mantendrá durante el fin de semana y la próxima semana. Las corrientes de resaca en la costa también representan un peligro y deben ser evitadas.

