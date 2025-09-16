Clima en McAllen: Pronóstico Favorable y Riesgo Moderado de Corrientes de Resaca

HOY

Entravision Communications
El Tiempo

Clima en McAllen: Pronóstico Favorable y Riesgo Moderado de Corrientes de ResacaEricks Webs DesignEricks Webs Design

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 16 2025
El 16 de septiembre se presenta como un día de celebración, pero también es importante mantenernos informados sobre las condiciones del tiempo. En McAllen y sus alrededores, las temperaturas serán más frescas de lo habitual, con algunas lluvias aisladas y un riesgo moderado de corrientes de resaca en la Isla del Padre.

Condiciones del Tiempo en McAllen

La jornada de hoy promete ser favorable para quienes tienen planes al aire libre. Las lluvias que se desarrollaron durante la tarde ya han cesado, dejando una nubosidad ligera. Actualmente, la temperatura en McAllen es de 92 grados Fahrenheit. Los vientos del noreste a 13 millas por hora contribuyen a una sensación térmica más fresca.

Pronóstico para los Próximos Días

Se espera que las condiciones climáticas continúen siendo favorables. Para mañana, en la Isla del Padre, se prevén lluvias aisladas principalmente por la mañana, con temperaturas alrededor de los 83 grados. En McAllen, la temperatura rondará los 90 grados, ligeramente por debajo del promedio de 99 grados. El Condado de Hidalgo mantendrá temperaturas similares, con un 30% de probabilidad de lluvia. Hacia el fin de semana, las temperaturas podrían alcanzar los altos 90 grados.

Precauciones en la Isla del Padre

El riesgo de corrientes de resaca sigue presente, por lo que es crucial estar atentos a las banderas en la playa. Una bandera roja indica que no es seguro entrar al agua. Esta advertencia es válida tanto para hoy como para mañana.

Conclusión

Aunque las temperaturas son más bajas de lo habitual, la semana entrante podría traer más calor. Es esencial seguir informado sobre las condiciones del tiempo para disfrutar de las actividades al aire libre con seguridad.

Hombre muere tras caer en Donna

Hombre muere tras caer en Donna

Sep 16, 2025

Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...

Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen

Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen

Sep 16, 2025

HARLINGEN, TEXAS – Autoridades de Harlingen confirmaron un incidente de apuñalamiento registrado la tarde-noche de ayer en un supermercado Walmart de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, la víctima resultó con una herida de arma blanca tras una...

Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Sep 16, 2025

DONNA, TEXAS – El Departamento de Policía de Donna investiga un accidente de un solo vehículo que dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años la mañana del domingo 14 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 a.m. en la intersección de FM 493...

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Sep 12, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – Una operación de varias semanas realizada por investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron llevó a la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a una red de robo de vehículos en la región. Los detenidos fueron...

