Clima en McAllen: Pronóstico Favorable y Riesgo Moderado de Corrientes de Resaca

El 16 de septiembre se presenta como un día de celebración, pero también es importante mantenernos informados sobre las condiciones del tiempo. En McAllen y sus alrededores, las temperaturas serán más frescas de lo habitual, con algunas lluvias aisladas y un riesgo moderado de corrientes de resaca en la Isla del Padre.

Condiciones del Tiempo en McAllen

La jornada de hoy promete ser favorable para quienes tienen planes al aire libre. Las lluvias que se desarrollaron durante la tarde ya han cesado, dejando una nubosidad ligera. Actualmente, la temperatura en McAllen es de 92 grados Fahrenheit. Los vientos del noreste a 13 millas por hora contribuyen a una sensación térmica más fresca.

Pronóstico para los Próximos Días

Se espera que las condiciones climáticas continúen siendo favorables. Para mañana, en la Isla del Padre, se prevén lluvias aisladas principalmente por la mañana, con temperaturas alrededor de los 83 grados. En McAllen, la temperatura rondará los 90 grados, ligeramente por debajo del promedio de 99 grados. El Condado de Hidalgo mantendrá temperaturas similares, con un 30% de probabilidad de lluvia. Hacia el fin de semana, las temperaturas podrían alcanzar los altos 90 grados.

Precauciones en la Isla del Padre

El riesgo de corrientes de resaca sigue presente, por lo que es crucial estar atentos a las banderas en la playa. Una bandera roja indica que no es seguro entrar al agua. Esta advertencia es válida tanto para hoy como para mañana.

Conclusión

Aunque las temperaturas son más bajas de lo habitual, la semana entrante podría traer más calor. Es esencial seguir informado sobre las condiciones del tiempo para disfrutar de las actividades al aire libre con seguridad.